Taufe des "Inselexpress 3" in Norddeich

Patin Katrin Bakker gab der neuen Schnellfähre ihren Namen.

Heute (15. Juni 2026) hat Taufpatin Katrin Bakker in Norddeich die neue Schnellfähre der AG Reederei Norden-Frisia auf den Namen "Inselexpress 3" getauft. "Es freut mich sehr, dass wir heute mit der Taufe den neuen Inselexpress offiziell in Dienst stellen", so Katrin Bakker, die Mitglied des Aufsichtsrats der AG Reederei Norden-Frisia ist. Auch diese dritte Expressfähre werde dazu beitragen, dass Juist noch besser an das Festland angebunden sei.

Der "Inselexpress 3" war im September 2025 bei der Next Generation Shipyards Werft im niederländischen Lauwersoog bestellt und im November auf Kiel gelegt worden. Das Schiff mit einer Kapazität von 54 Passagieren wird ab sofort hauptsächlich zwischen Norddeich und Juist verkehren.

"Unsere Gäste haben das vorhandene Angebot mit dem "Inselexpress 1" und "Inselexpress 2" sehr gut angenommen", sagt Carl-Ulfert Stegmann, Vorstand der Reederei Norden-Frisia. Mit der weiteren schnellen Expressfähre kommt man nun der Nachfrage vieler Inselbesucher nach noch mehr Flexibilität entgegen. "Der "Inselexpress 3" ist damit ein weiterer Baustein in unserem Konzept der umfassenden und kundenorientierten Inselversorgung", so Stegmann.

"Die neue Fähre ist für Fahrten im Wattenmeer optimiert," betont Michael Garrelts, technischer Inspektor der Reederei Norden-Frisia und Projektleiter für den Bau des "Inselexpress 3". Mit nur 75 Zentimetern Tiefgang sei auch eine tideabhängige Inselwie Juist gut und häufiger erreichbar. Wie bei dem "Inselexpress 2" sei ein effizienter Wasserstrahlantrieb von Hamilton verbaut, der speziell für die geforderten Gegebenheiten konzipiert sei. Die Motoren können mit Diesel (EN590), GTL (Gas-toliquid)und HVO (hydrotreated vegitable oil) angetrieben werden. "Zudem bietet der

"Inselexpress 3" eine noch einmal optimierte Raumausnutzung für mehr Komfort der Passagiere", so Garrelts.

"Wir freuen uns sehr, dass wir nach der Entwicklung und dem Bau des "Inselexpress 2" schon ein Jahr später den "Inselexpress 3" liefern durften", sagt Albert Keizer, Geschäftsführer der Werft Next Generation Shipyards.

"Aus Konzernsicht werden wir unser Angebot für die Gäste noch mehr erweitern, um sowohl den Expressverkehr als auch den Fährverkehr nach Juist und Norderney noch flexibler gestalten zu können" ergänzt Frisia-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann.

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Daten & Fakten

Klasse: Bureau Veritas

Flagge: deutsch

Länge: 20,32 Meter

Breite: 6,01 Meter

Tiefgang 0,75 Meter

Geschwindigkeit: 16 Knoten

Motoren: 2 x VOLVO Penta D8 (mit Abgasnachbehandlung)

Antrieb: 2 x Waterjets (Hamilton LTX 36)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Die AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem Namen "Frisia" als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund um die Inselversorgung entwickelt.

Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa 200 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia als Kernunternehmen.

Die Aufgabe der "Frisia" war bis dato die eines klassischen Inselversorgers und wandelt sich hin zu einem nachfrageorientierten Mobilitätsanbieter. Mit 13 Fähr-, Fahrgast- und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist.

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