Kreuzfahrt: Mehr vegetarische und vegane Speisen unter weißen Segeln

Kreuzfahrten mit dem besten Treibstoff der Welt: Wind. Jetzt erweitert Star Clipper auf den Großseglern das Angebot an vegetarischen und veganern Speisen

Star Clippers, weltweit größter Anbieter von Segel-Kreuzfahrten, baut das kulinarische Angebot weiter aus: Während der aktuellen Sommersaison, mit unterschiedlichen Routen durch das Mittelmeer, werden zusätzliche vegetarische und vegane Speisen serviert. Das erweiterte Angebot reicht von der Auswahl zum Frühstück über das mittägliche Büffet bis zum Abendessen im Dining Room der drei Großsegler »Royal Clipper«, »Star Clipper« und »Star Flyer«. Ergänzt wird die neue Auswahl durch regelmäßige "Chef´s Special": Mehrmals pro Woche kreieren die Küchenchefs der Flotte wechselnde vegetarische Gerichte.

* Star Clippers läuft im Mittelmeer 30 Häfen erstmals an

Die mehrfach mit dem World Cruise Award als "World´s Best Green Cruise" ausgezeichneten Großsegler laufen im nächsten Sommer 2027 gleich 30 Häfen im Mittelmeer erstmals an. Zu den Höhepunkten gehören Menton an der Côte d´Azur, Cefalú auf Sizilien, Carloforte auf Sardinien, Katelloriz, Griechenlands östlichste Insel, und Cesme an der türkischen Riviera. Starthäfen der drei Großsegler »Star Clipper«, »Star Flyer« und »Royal Clipper« sind Rom (Civitavecchia) und Nizza im westlichen Mittelmeer sowie Athen (Piräus), Istanbul und Venedig im östlichen Mittelmeer.

* Entspannte Atmosphäre an Bord, feine Küche, bester Treibstoff der Welt

"Jede Route wurde sorgfältig geplant, um unseren Gästen ein intimes Segel-Erlebnis zu bieten - wie auf einer privaten Yacht", erklärt Star Clippers Reeder Eric Krafft die neuen Fahrpläne, die abseits des Massentourismus großer Kreuzfahrtschiffe verlaufen. "Und wir nutzen den besten Treibstoff der Welt, den Wind."

Entspannte Atmosphäre an Bord, feine Küche und nur 166 bis 227 Mitreisende, dazu ein sportlich-eleganter Dresscode; all das sorgt auf den drei Segel-Kreuzfahrtschiffen von Star Clippers für ein Gefühl, auf einer eigenen Yacht unterwegs zu sein.

Reisebeispiel: »Star Clipper«, 7 Nächte, Amalfiküste und Sizilien, mehrere Termine im Sommer 2027, ab 2.750 Euro pro Person in der Außenkabine und inkl. voller Bordverpflegung.

Weitere Informationen www.starclippers.com

Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

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Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

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