Starkes Q1, Deal und Milliarden-Silberprojekt!

Laufende Cashflows, neue Infrastruktur- und Explorationsoptionen sowie ein gewaltiges Silberprojekt geben dieser Firma eine seltene Kombination aus Produktion, Wachstum...

...langfristigem Silberpotenzial.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 15.06.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Silver Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit Discovery Silver Corp. . Ersteller: SRC swiss resource capital AG . Erstveröffentlichung: 15.06.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich .

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Discovery Silver Corp. (WKN: A3CM15) befindet sich in diesem Jahr in einer entscheidenden Transformationsphase. Das Unternehmen war ursprünglich vor allem als Entwickler des großen Silberprojekts Cordero in Mexiko bekannt. Durch die Übernahme des Porcupine-Komplexes im April 2025 wurde Discovery jedoch zu einem produzierenden kanadischen Goldunternehmen. Mit dem nun abgeschlossenen Erwerb der Kidd-Operations von Glencore kommt ein weiterer strategischer Baustein im traditionsreichen Timmins-Camp hinzu.

Für Anleger entsteht dadurch eine aus Rohstoffsicht ungewöhnliche Kombination: laufende Einnahmen aus dem Goldgeschäft, eine starke Liquiditätsposition, zusätzliche Infrastruktur in Ontario sowie ein großes Silberentwicklungsprojekt in Mexiko. Genau diese Mischung macht Discovery (WKN: A3CM15) im aktuellen Edelmetallumfeld zu einer besonders interessanten Wachstumsstory - bei allen Risiken, die bei Rohstoffproduzenten und Entwicklungsprojekten stets zu beachten sind.

Q1-2026: Starkes EBITDA, höherer Nettogewinn und solider freier Cashflow!

Discovery (WKN: A3CM15) konnte im ersten Quartal 2026 robuste operative und finanzielle Ergebnisse vorlegen. Der Umsatz stieg…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die vorstehenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Discovery Silver und zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen und Unternehmensangaben. Zukunftsgerichtete Aussagen, Ziele, Erwartungen und Projektannahmen sind keine Garantien.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

• Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

• Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

• Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

• Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

• SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen, Methodik und rechtliche Hinweise

Quellenbasis: Discovery Silver Corp. - Q1-2026-Finanz- und Betriebsergebnisse vom 14.05.2026; Discovery Silver Corp. - Abschluss der Kidd-Transaktion vom 01.06.2026; Discovery Silver Corp. - Managementänderungen vom 02.06.2026; Discovery Silver Corp. - Cordero-Machbarkeitsstudie/NI 43-101 Technical Report mit Wirksamkeitsdatum 16.02.2024 bzw. Pressemitteilung vom 20.02.2024; Unternehmenspräsentationen; SRC-Rohstoff-Reports; eigener Research und eigene Interpretation. Dieser Werbeartikel wurde am 10.06.2026 erstellt und am 12.06.2026 fachlich aktualisiert.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse, keine Finanzdienstleistung, keine individuelle Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es wird keine formale Buy-/Sell-/Hold-Einstufung und kein Kursziel ausgesprochen. Der Text stellt eine thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Zeithorizont von 6 bis 24 Monaten dar.

Methodik/Annahmen gemäß Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG: Grundlage sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Finanzberichte, technische Berichte, Präsentationen und qualitative Einschätzungen des Marktumfelds. Es wurden keine proprietären Bewertungsmodelle, keine Discounted-Cashflow-Berechnungen und keine Kursmodelle erstellt. Die Einordnung beruht insbesondere auf Produktionsdaten, Liquidität, Kostenangaben, technischen Projektparametern, Rohstoffumfeld, Genehmigungsstand, Finanzierungsperspektiven und Integrationsrisiken.

BCSC-/NI-43-101-Hinweis: Wissenschaftliche und technische Angaben zu Cordero, Porcupine, Kidd, TVZ und sonstigen Projekten beruhen auf öffentlichen Angaben des Emittenten, technischen Berichten und Unternehmensmeldungen. SRC und der Autor haben diese Angaben nicht eigenständig geologisch, metallurgisch oder technisch verifiziert. Mineralressourcen und Mineralreserven sind nach den jeweils anwendbaren Standards des Emittenten zu verstehen. Ressourcen sind keine Reserven und belegen für sich allein keine wirtschaftliche Abbaubarkeit. Projektannahmen, Reserven, Produktionspläne, Kosten, Genehmigungen und Wirtschaftlichkeitskennzahlen können sich ändern.

Wesentliche Chancen: positiver Edelmetallmarkt, laufende Goldproduktion, mögliche Produktionssteigerung im Timmins-Camp, zusätzliche Infrastruktur durch Kidd, breiteres Metallprofil, potenzielle Synergien, langfristiger Silberwert durch Cordero und Explorationspotenzial. Wesentliche Risiken: Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkpreisvolatilität; Wechselkursrisiken; AISC- und Betriebskostenrisiken; Integrationsrisiken bei Kidd; Umwelt-, Rekultivierungs- und Sicherheitsleistungsverpflichtungen; Genehmigungs- und Finanzierungsrisiken; Baukosten- und Zeitplanrisiken; technische Studienrisiken; Standort-, ESG-, Steuer-, Rechts- und Regulierungsrisiken in Kanada und Mexiko; Verwässerungsrisiken; Liquiditätsrisiken der Aktie; Totalverlustrisiko.

Risiko & Sensitivität: Abweichungen der zugrunde liegenden Rohstoffpreisannahmen um +/- 20 %, wesentliche Kostensteigerungen, Verzögerungen bei Genehmigungen, Finanzierungen oder Bau-/Integrationsmaßnahmen sowie operative Ausfälle können die positive Einschätzung wesentlich verändern. Eine Aktualisierung dieses Artikels ist nicht geplant; eine Pflicht zur Aktualisierung besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Interessenkonflikte/Vergütung: Dieser Artikel erscheint im Rahmen einer entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beziehung zwischen SRC swiss resource capital AG und Discovery Silver Corp. Nach Angaben von SRC und Autor bestehen keine Long- oder Short-Positionen und keine Netto-Position von 0,5 % oder mehr an Discovery Silver Corp. SRC war in den vergangenen zwölf Monaten nach eigener Angabe nicht als Market Maker, (Co-)Lead-Manager oder Investmentbanking-Berater für den Emittenten tätig. Eine Beteiligung des Emittenten von 5 % oder mehr an SRC besteht nach Angaben von SRC nicht.

Hinweis § 86 WpHG / MAR: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft. Diese Veröffentlichung orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR, Delegierter Verordnung (EU) 2016/958 und § 85 WpHG. Soweit Inhalte als Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne der einschlägigen Regelungen verstanden werden, sollen die vorstehenden Angaben Transparenz über Methodik, Quellen, Bedeutung, Zeithorizont und Interessenkonflikte schaffen.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dies gilt insbesondere bei ausländischen Nebenwerten, Small- und Mid-Cap-Unternehmen sowie Rohstoff-, Explorations-, Entwicklungs- und Bergbauwerten. Politische, wirtschaftliche, rechtliche, technische, operative oder marktbezogene Veränderungen können zu erheblichen Kursverlusten bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals führen. Zusätzlich bestehen Währungsrisiken, Liquiditätsrisiken und branchenspezifische Risiken wie Rohstoffpreisverfall, Förderausfälle, Genehmigungsprobleme, Naturereignisse, Umweltauflagen, Zölle, Ex-/Importbeschränkungen, Verstaatlichungen oder Änderungen der Steuer- und Abgabenordnung.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug dieser Veröffentlichung kein Beratungsvertrag zustande. Die Swiss Resource Capital AG und der Autor sind keine individuellen Anlageberater des Lesers. Vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung durch eine Bank, einen zugelassenen Anlageberater, Steuerberater oder Rechtsberater eingeholt werden. Depotanteile einzelner Rohstoff- oder Nebenwerte sollten so bemessen sein, dass auch ein Totalverlust das Gesamtdepot nur begrenzt beeinträchtigt.

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, erkennbar an Begriffen wie "erwarten", "planen", "könnte", "sollte", "Ziel", "Vision", "potenziell" oder ähnlichen Formulierungen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen zum Datum der Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Es besteht keine Zusicherung, dass erwartete Produktionsziele, Kostensenkungen, Synergien, Projektentwicklungen, Genehmigungen, Finanzierungen oder wirtschaftliche Kennzahlen erreicht werden.

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