ART FACTORY | PERSPEKTIVE

Die Kunstkolumne - Bernd Blase's Blick auf die Kunst

Folge 4: Muss Kunst überhaupt verstanden werden?

Ich stand kürzlich vor einem Gemälde und beobachtete die Besucher. Sie schauten nicht zuerst auf das Bild. Sie schauten auf das Schild daneben. Titel. Entstehungsjahr. Malstil. Einordnung. Erklärung. Erst danach betrachteten sie das Werk.

Und ich fragte mich: Wer hat uns eigentlich eingeredet, dass wir Kunst verstehen müssen?

Niemand würde vor einem Sonnenuntergang stehen und sagen: „Ich verstehe ihn nicht.“

Niemand betrachtet das Meer und sucht nach einer Gebrauchsanweisung.

Niemand verlangt von einer Melodie, dass sie zunächst wissenschaftlich erklärt wird, bevor sie berühren darf.

Nur bei der Kunst scheint etwas Merkwürdiges passiert zu sein.

Wir haben gelernt, dass zwischen dem Werk und dem Betrachter ein Übersetzer stehen muss.

Der Kunsthistoriker.

Der Kurator.

Der Kritiker.

Der Galerist.

Der Experte.

Gerade diese Beobachter und Bewerter sind jedoch nicht frei von psychologischen Verzerrungen, von Sympathie, Statusdenken und Wiedererkennungseffekten bis hin zum Halo-Effekt.

Verstehen Sie mich nicht falsch.

Kunstgeschichte ist wichtig. Kunstkritik kann bereichern. Hintergrundwissen eröffnet oft neue Perspektiven. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass die Erklärung wichtiger geworden ist als das Werk selbst. So habe ich es in der letzten Woche in meinem Atelier erlebt.

Als Künstler erlebe ich immer wieder Besucher, die vor einem Bild stehen und beinahe entschuldigend sagen:

„Ich verstehe ihre Kunst nicht.“

Dann frage ich zurück:

„Gefällt es Ihnen?“

„Es macht mich nachdenklich.“

„Es irritiert mich.“

„Es erinnert mich an etwas.“

„Es macht mich traurig.“

Plötzlich beginnt ein Gespräch.

Nicht über Kunstgeschichte. Sondern über den Menschen.

Vielleicht liegt genau dort der Ursprung der Kunst. Nicht in ihrer Erklärung. Sondern in ihrer Wirkung.

Der moderne Kunstbetrieb hat über Jahrzehnte eine eigene Sprache entwickelt. Eine Sprache voller Begriffe, Theorien, Einordnungen, Konzepte und Macht.

Das ist legitim. Doch manchmal frage ich mich, ob daraus nicht auch ein Geschäftsmodell entstanden ist. Denn je unverständlicher etwas erscheint, desto größer wird der Bedarf an Menschen, die es erklären.

Vielleicht ist die Bilddeutung der erfolgreichste Nebenerwerb der Kunstgeschichte.

Manchmal entsteht sogar der Eindruck, ein Werk müsse erst erklärt werden, um wertvoll zu sein.

Ich sehe das anders.

Ein Bild sollte zunächst ohne Dolmetscher existieren dürfen.

Ganz ohne Genehmigung eines Experten. Vielleicht hat die Kunstwelt dabei etwas vergessen:

Der Betrachter ist kein Schüler.

Das Bild ist keine Prüfungsaufgabe.

Und die Galerie kein Klassenraum.

Kunst ist zunächst eine Begegnung. Zwischen einem Werk und einem Menschen. Alles andere kommt später. Oder auch nicht.

Vielleicht besteht die Freiheit der Kunst gerade darin, nicht vollständig verstanden werden zu müssen.

Und vielleicht besteht die Freiheit des Betrachters darin, ein Bild anzusehen und einfach zu sagen:

„Ich weiß nicht, was es bedeutet. Aber irgendetwas darin spricht mit mir.“

Für mich wäre das ein gelungener Anfang. Vielleicht sogar mehr wert als tausend kunsthistorische Erklärungen.

Bernd Blase

Blase's Blick auf die Kunst für Art Factory

#Kunst #Kunstmarkt #ZeitgenössischeKunst #Kunstkritik #Bilddeutung #Künstler #Kreativität #Philosophie #BlasesBlickAufDieKunst #BerndBlase #diePraxisdesDenkens