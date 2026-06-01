Die Schweiz in 7 Tagen – eine luxuriöse Reise voller Emotionen und Eleganz

Die Luxusreise EXPRESS präsentiert die Schweiz in sieben Tagen in ihrer intensivsten und zugleich elegantesten Form. Ab CHF 10’800 pro Person (bei Doppelbelegung) erleben zwei Reisende eine Woche voller ikonischer Landschaften, kultureller Höhepunkte und privater Begleitung durch Guide und Chauffeur. Der Auftakt bietet Ihnen die Wahl zwischen dem kraftvollen Rheinfall in Schaffhausen, dem urbanen Zürich mit seiner internationalen Eleganz oder dem sinnlichen Erlebnis im Lindt Home of Chocolate am Zürichsee. Jede dieser Optionen eröffnet einen eigenen Zugang zur Vielfalt des Landes und setzt den Ton für eine Reise voller Emotionen.

Ein zentrales Erlebnis bildet die Fahrt im Glacier Express, dessen Panoramawagen die Alpen in ihrer ganzen Dramatik offenbaren. Während die Landschaft an Ihnen vorbeizieht, entfaltet sich ein Naturpanorama aus schneebedeckten Gipfeln, tief eingeschnittenen Tälern und zeitlosen Bergdörfern. In Zermatt empfängt Sie das Matterhorn, dessen Präsenz seit jeher Reisende aus aller Welt in seinen Bann zieht. Ob Sie das Matterhorn Glacier Paradise, den Gornergrat oder das Rothorn mit Sunnegga wählen – jede Perspektive eröffnet eine eigene, unverwechselbare Dimension dieses Berges.

Die Reise führt weiter in die Region Genf–Waadt–Freiburg, wo der Genfersee mit seiner eleganten Kulisse aus historischen Uferstädten, dem Schloss Chillon und den terrassierten Weinbergen von Lavaux eine Atmosphäre kultivierter Ruhe schafft. Anschließend öffnet sich das Berner Oberland über den mondänen Ort Gstaad. Interlaken wird zum Ausgangspunkt für zwei legendäre Gipfelerlebnisse: das Jungfraujoch – Top of Europe – oder der Schilthorn, bekannt aus der Welt von James Bond. Beide Orte bieten Ausblicke, die sich tief einprägen.

In Luzern verbindet sich alpine Schönheit mit Schweizer Tradition. Die Rigi und der Pilatus stehen als zwei charakteristische Berge zur Wahl, während ein Spaziergang über die Kapellbrücke und entlang der Museggmauer die historische Tiefe der Stadt spürbar macht. Nach sieben Tagen voller Eindrücke, Begegnungen und perfekt orchestrierter Abläufe endet die Reise am Flughafen Zürich, wo sich der Kreis dieser luxuriösen Entdeckungswoche schließt.

Diese Reise vereint die bedeutendsten Schweizer Highlights zu einem intensiven, emotionalen und hochklassigen Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

Weiter Informationen unter: https://www.switzerland-highlights.com/de/luxusreise-express/