Operation Center 2025: Umfassendes Update für den Dateimanager

Königswinter, NRW: Der Softwarehersteller JMMG hat seine Dateimanagement-Software „Operation Center“ mit einem umfangreichen Update ausgestattet. Die aktuelle Version „Operation Center 2025 Premium“ bietet zahlreiche Verbesserungen, die die tägliche Arbeit mit Dateien, Dokumenten und Fotos erleichtern sollen.

Erweiterte Suchfunktion

Besonders umfangreich wurde die Dateisuche überarbeitet. Nutzer können gezielt festlegen, welche Speicherorte durchsucht werden sollen, und anschließend beispielsweise nach Dateinamen, Begriffen oder Dateitypen suchen. So liefert die Eingabe von „Rechnung“ alle Dateien mit diesem Begriff, während „*.pdf“ sämtliche PDF-Dokumente auflistet.

In der Dateisuche können Sie ab sofort auch unterstützte Cloud-Laufwerke durchsuchen. Ebenfalls neu: Wenn Sie mit der Maus auf das Feld „Suchen in:“ zeigen, wird der Dateipfad angezeigt, wodurch lange Verzeichnispfade komfortabler lesbar sind.

Editor und Fotoverwaltung

Auch der integrierte Editor wurde optimiert. Er unterstützt Textdateien, CSV-Tabellen, Dokumente und Bilder. Das Update verbessert insbesondere die Bedienung sowie das Speichern von Dateien und sorgt damit für einen effizienteren Arbeitsablauf.

Die Fotoverwaltung profitiert ebenfalls von verschiedenen Optimierungen bei Dateioperationen und der Verwaltung von Bildbeständen.

Mehr Komfort und Stabilität

Darüber hinaus enthält das Update zahlreiche Detailverbesserungen, die die Benutzerfreundlichkeit erhöhen und die Stabilität der Anwendung weiter verbessern. Der Fokus lag dabei insbesondere auf häufig genutzten Funktionen im täglichen Einsatz.

Das Update steht für Nutzer von „Operation Center 2025 Premium“ über die integrierte Update-Funktion bereit. Die Grundfunktionen von „Operation Center“ können kostenlos genutzt werden. Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein Freischaltcode erforderlich, der ab 32,99 Euro erhältlich ist (Update von einer älteren Version ab 25,99 Euro).

Weitere Informationen und Download:

https://www.jmmgc.com/operationcenter/