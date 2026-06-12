Café Voyage veröffentlichen neues Album „In The Space Between“

Mit „In The Space Between“ veröffentlicht das Münchner Trio Café Voyage am 12. Juni 2026 ein Album, das sich bewusst zwischen musikalischen Welten bewegt – zwischen Melancholie und Leichtigkeit, Intimität und Weite, Tradition und moderner Klangsprache. Der Titel steht sinnbildlich für genau jene Zwischenräume, in denen sich die Band seit Jahren künstlerisch bewegt: unabhängig, poetisch und stilistisch offen.

Das neue Werk entstand in einem intensiven und organischen Produktionsprozess, bei dem Atmosphäre, Authentizität und musikalische Tiefe im Mittelpunkt standen. Viele Arrangements entwickelten sich aus gemeinsamen Sessions und Improvisationen heraus. Dadurch behalten die Aufnahmen ihre unmittelbare, lebendige Energie. Statt sterile Perfektion anzustreben, setzte Café Voyage bewusst auf echte Emotionen, musikalische Dynamik und hörbare Nähe.

Musikalisch bewegt sich das Trio zwischen Chanson, Swing, Bossa Nova, Weltmusik und Jazz – ergänzt durch instrumentale Stücke mit mediterranem Flair und improvisatorischer Offenheit. Aus den unterschiedlichen musikalischen Hintergründen der drei Künstler entstand dabei ein eigenständiger Sound, der sich keiner klassischen Schublade unterordnet.

Café Voyage besteht aus:

• Günter Renner – Gesang, Gitarre, Songs, Texte, Ukulele, Percussion, Bluesharp

• Maria Friedrich – Cello und Gesang

• Klemens Jackisch – Gitarre, Gesang, Songs, Percussion

Café Voyage ist ein genreübergreifendes Trio aus München, das sich aus drei musikalisch sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten formiert hat und genau daraus seine besondere Stärke entwickelt. Aus der Verbindung von Songwriting, klassischer Musikausbildung und Jazz-Improvisation entstand über die Jahre ein unverwechselbarer Klang, der Geschichten erzählt – mal poetisch und nachdenklich, mal verspielt, manchmal kritisch, aber immer ehrlich und direkt.

Die Band entwickelte sich zunächst aus lokalen Projekten und kleineren Bühnenauftritten in Süddeutschland. Schnell wurde deutlich, dass ihr Ansatz weit über ein regionales Publikum hinaus funktioniert. Durch kontinuierliche Live-Arbeit, internationale Streaming-Reichweite und organisches Wachstum hat sich Café Voyage inzwischen ein weltweites Publikum aufgebaut. Besonders stark ist die Resonanz in Ländern wie Mexiko, den USA, Brasilien und Spanien, wo ihre Mischung aus europäischer Klangtradition, cineastischer Atmosphäre und moderner Songpoesie auf offene Ohren trifft.

Mit „In The Space Between“ setzen Café Voyage ihren Weg konsequent fort – musikalisch grenzenlos, atmosphärisch dicht und international verständlich.

UPC 3618110753616

Release 12.06.2026

https://spacebetween.smart-und-nett.de/

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.