Vidac Pharma meldet Abschluss der Patientenrekrutierung in Phase-2B-Studie mit VDA-1102

Alle 39 Patienten eingeschlossen; Nachbeobachtung läuft planmäßig weiter

London, Großbritannien, 12. Juni 2026 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt den Abschluss der Patientenrekrutierung für die Phase-2B-Studie des Unternehmens zur Untersuchung von VDA-1102 zur Behandlung von Hochrisiko-Aktinischer Keratose (AK) bekannt. Der letzte Patient wurde am 11. Juni 2026 in die Studie aufgenommen.

Das Unternehmen hat alle 39 geplanten Patienten für die randomisierte Phase-2B-Studie rekrutiert und damit die Rekrutierung innerhalb des zuvor kommunizierten Zeitplans abgeschlossen.

Die Studie wurde konzipiert, um die Sicherheit und Wirksamkeit von VDA-1102 zu untersuchen. VDA-1102 ist der führende Wirkstoffkandidat von Vidac Pharma und eine proprietäre niedermolekulare Therapie, die auf den veränderten Krebsstoffwechsel durch Modulation des Hexokinase-2-(HK2)-Signalwegs abzielt.

Dr. Max Herzberg, Chief Executive Officer von Vidac Pharma, kommentierte:

Der Abschluss der Patientenrekrutierung in dieser Phase-2B-Studie stellt einen wichtigen Meilenstein in der klinischen Entwicklung von VDA-1102 dar. Wir freuen uns über die kontinuierlichen Fortschritte des Programms und möchten den teilnehmenden Patienten, Prüfärzten und klinischen Teams für ihr Engagement und ihren wertvollen Beitrag zur Studie danken. Besonders hervorzuheben ist, dass dem Unternehmen auf Grundlage der bislang im Studienverlauf gemeldeten Sicherheitsdaten keine behandlungsbedingten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet wurden. Nun freuen wir uns darauf, die Nachbeobachtung der Patienten abzuschließen und die vollständigen Studienergebnisse auszuwerten.

Die Behandlung und Nachbeobachtung der Patienten dauern weiterhin an. Bis zum Abschluss der Studie und der Auswertung des vollständigen Datensatzes können keine Schlussfolgerungen hinsichtlich Wirksamkeit oder Sicherheit gezogen werden.

Gemäß Studienprotokoll wird die Nachbeobachtung der Patienten voraussichtlich etwa drei Monate nach Rekrutierung des letzten Patienten fortgesetzt. Das Unternehmen erwartet die Veröffentlichung erster Studienergebnisse (Topline-Daten) nach Abschluss der Nachbeobachtung, Datenbanksperre und statistischen Auswertung.

Der erfolgreiche Abschluss der Rekrutierung stellt einen wichtigen operativen Meilenstein für das Unternehmen dar, während es seine klinischen Entwicklungsprogramme in den Bereichen Onkologie und Onko-Dermatologie weiter vorantreibt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze. Diese Aussagen betreffen unter anderem die klinischen Entwicklungsprogramme des Unternehmens, den erwarteten Studienverlauf, den Zeitplan für die Veröffentlichung von Ergebnissen, zukünftige regulatorische Entwicklungen sowie das therapeutische Potenzial von VDA-1102. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung stehen, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem regulatorische Entwicklungen, Ergebnisse klinischer Studien, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, der Schutz geistigen Eigentums sowie Marktbedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Entwicklungsstadium, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von First-in-Class-Therapien für onkologische und onko-dermatologische Erkrankungen konzentriert. Das Unternehmen entwickelt Wirkstoffkandidaten, die darauf abzielen, das hyperglykolytische Tumormikromilieu zu verändern, indem sie die Überexpression und Fehlverlagerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen adressieren. Ziel ist die Renormalisierung des Zellstoffwechsels und die selektive Auslösung des programmierten Zelltods, ohne gesundes umliegendes Gewebe zu beeinträchtigen.

Der führende Wirkstoffkandidat des Unternehmens, VDA-1102, hat bereits Aktivität in klinischen Studien bei Aktinischer Keratose (AK) und kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) gezeigt.

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