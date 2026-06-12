Neuerscheinung: „Die Praxis des Denkens“ von Bernd Blase Warum wir immer mehr wissen – und immer seltener denken

Mit seinem neuen Buch Die Praxis des Denkens legt Autor, Dozent und Künstler Bernd Blase ein ungewöhnliches Werk vor. Es ist weder klassisches Sachbuch noch Roman. Es ist eine philosophische Reise durch die Landschaft des menschlichen Denkens.

Im Mittelpunkt steht Kaspar Bergmann, der sich auf eine Wanderung durch eine symbolische Denkhöhle begibt. Auf seinem Weg begegnet er Lehrern, Zweiflern, Irrtümern und seinen eigenen Gewissheiten. Das Buch verbindet Erkenntnisse aus Psychologie, Philosophie und Verhaltensforschung mit einer erzählerischen Form, die zum Mitdenken einlädt.

Blase stellt dabei eine unbequeme Frage:

Leben wir in einer Zeit, in der das Urteil die Frage verdrängt hat?

Soziale Medien, Nachrichtenströme und digitale Plattformen erzeugen einen permanenten Druck zur Positionierung. Kaum erscheint ein Ereignis, folgt bereits die Bewertung. Der Raum zwischen Wahrnehmung und Urteil scheint immer kleiner zu werden.

Die Praxis des Denkens untersucht die Folgen dieser Entwicklung. Das Buch fragt, was geschieht, wenn Aufmerksamkeit zur Ware wird, Empörung zur Währung und Geschwindigkeit wichtiger erscheint als Verstehen.

„Die Brutalität unserer Zeit zeigt sich nicht immer in Gewalt. Manchmal zeigt sie sich darin, wie schnell Menschen bereit sind, andere auf ein Urteil zu reduzieren“, sagt Bernd Blase.

Begleitet wird die Veröffentlichung von einer besonderen Veranstaltungsreihe:

Die Denk-Koch-Show

In diesem interaktiven Format verbindet Blase Literatur, Philosophie, Humor und Publikumsdialog. Während gemeinsam gekocht, diskutiert und hinterfragt wird, entsteht ein Raum für das, was im Alltag oft verloren geht: das langsame Denken.

Die Denk-Koch-Show basiert auf den Ideen aus Die Praxis des Denkens und dem Roman Der bardierte Gedanke. Besucher werden nicht belehrt, sondern eingeladen, ihre eigenen Überzeugungen zu prüfen.

Bernd Blase arbeitet seit mehr als drei Jahrzehnten als Dozent, Autor und Coach. In seinen Büchern verbindet er psychologische Erkenntnisse mit philosophischer Reflexion und praktischer Erfahrung. Seine Arbeiten kreisen um die Fragen, wie Menschen lernen, kommunizieren, führen und denken.

Buchdaten

Titel: Die Praxis des Denkens

Autor: Bernd Blase

Genre: Philosophischer Denkroman / Essayroman

Erschienen im Buchhandel und Onlinehandel

https://shop.tredition.com/booktitle/Die_Praxis_des_Denkens/W-106-418-92...

Weitere Informationen:

www.berndblase.de

Pressekontakt:

Bernd Blase

info@berndblase.de

„Wer nur bestätigt, was er ohnehin glaubt, denkt nicht. Er verwaltet seine Gewissheiten.“

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