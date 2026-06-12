Graham Miranda UG lanciert grahammiranda.network - das zentrale Premium-Netzwerkgateway

Das deutsche Technologieunternehmen Graham Miranda UG (haftungsbeschränkt) hat mit grahammiranda.network ein umfassendes, mehrsprachiges Digitalgateway gestartet.

Blankenburg (Harz), Juni 2026 - Graham Miranda UG (haftungsbeschränkt), ein in Deutschland eingetragenes Technologieunternehmen mit Sitz in Blankenburg (Harz), gibt heute die offizielle Aktivierung von grahammiranda.network bekannt. Die neue Plattform fungiert als zentrales, mehrsprachiges Gateway für das gesamte digitale Ökosystem des Unternehmens - von IT-Consulting und Webhosting über eSIM-Dienste und SEO-Beratung bis hin zu KI-Automatisierung, Managed IT Services und digitaler Infrastrukturverwaltung.

grahammiranda.network ist unter https://www.grahammiranda.network/ erreichbar und richtet sich an Privatpersonen, Selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmen sowie internationale Kunden, die eine strukturierte, vertrauenswürdige und premium ausgerichtete digitale Anlaufstelle suchen.

Ein Netzwerk. Eine Marke. Acht Plattformen.

Im Mittelpunkt von grahammiranda.network steht ein durchdachtes Konzept: Statt einer einzigen, überfüllten Website bietet Graham Miranda UG ein sauber segmentiertes Ökosystem aus acht spezialisierten Plattformen, die über das Netzwerkgateway miteinander verbunden sind. Jede Plattform übernimmt eine klar definierte Rolle - von der zentralen Unternehmensdarstellung über Hosting und eSIM-Konnektivität bis hin zu Technik, Support, Smart Home und dem Business-ERP-Portal.

Das Gateway stellt sicher, dass Besucher, Kunden, Partner und Suchmaschinen innerhalb weniger Sekunden die richtige Anlaufstelle im Graham-Miranda-Ökosystem finden. Mit über 50 spezialisierten Unterseiten deckt grahammiranda.network konkrete Servicebereiche, regionale IT-Märkte, Compliance-Themen (DSGVO, BSI IT-Grundschutz, NIS2, TISAX) sowie branchenspezifische IT-Lösungen für Gesundheitswesen, Fertigung, Recht, Gastronomie und E-Commerce ab.

KI-Services und intelligente Automatisierung im Netzwerk

Besonderes Gewicht legt grahammiranda.network auf KI-gestützte Services und Automatisierungslösungen. Unter dem Bereich _AI Automation_ und _AI Consulting_ sind praxisnahe KI-Workflows, intelligente Assistenzsysteme und operative Automatisierungskonzepte für Unternehmen abrufbar. Das Netzwerk verfolgt dabei einen klaren Grundsatz: KI als zuverlässige operative Schicht - nicht als Ersatz für menschliche Verantwortung, sondern als Verstärkung effizienter Arbeitsprozesse.

Das Graham-Miranda-Netzwerk positioniert sich damit als moderner Anlaufpunkt für Unternehmen und Selbstständige, die KI-Lösungen nicht als Spielzeug, sondern als ernstzunehmendes Produktivitätswerkzeug betrachten. KI-Beratung, Automatisierungskonzepte, agentenbasierte Systeme und vernetzte Workflows sind integrale Bestandteile des wachsenden Netzwerks.

search.grahammiranda.network - Datenschutzorientierte Metasuchmaschine

Als eigenständiger Service innerhalb des Netzwerks ist search.grahammiranda.network verfügbar - eine privatsphäreorientierte, werbefreie und quelloffene Metasuchmaschine, betrieben von Graham Miranda UG. Die Suchmaschine basiert auf dem bewährten Open-Source-Kern SearXNG und richtet sich an Nutzer und Entwickler, die Websuche ohne Tracking, ohne Profilerstellung und ohne Werbe-Algorithmen bevorzugen.

Unter https://search.grahammiranda.network/ ermöglicht die Plattform freie, anonyme Suche im Web - mit sauberem Interface, anpassbaren Präferenzen und einer eigenen Agent-Schnittstelle unter agents.search.grahammiranda.network für Entwickler und autonome Systeme, die datenschutzkonforme Suchanfragen in automatisierten Workflows verarbeiten.

search.grahammiranda.network steht damit für einen konsequent datenschutzbewussten Ansatz, der zur gesamten Unternehmensphilosophie von Graham Miranda UG passt: sauber, transparent, frei von unnötiger Datenerhebung.

Internationales Gateway - 15 Sprachen, deutscher Standard

grahammiranda.network ist von Beginn an international ausgerichtet: Die Plattform ist vollständig in 15 Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch, Arabisch, Ukrainisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch.

Trotz dieser globalen Ausrichtung bleibt der Kern des Netzwerks deutsch: Graham Miranda UG ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Stendal unter HRB 36794 eingetragen, hat seinen Sitz in Blankenburg (Harz) und operiert nach deutschem Recht und EU-Datenschutzstandards. Das Unternehmen steht für die Kombination aus internationaler Reichweite und verlässlichem, deutschem Qualitätsanspruch.

Regionale IT-Märkte und branchenspezifische Einstiegspunkte

Neben dem zentralen Service-Portfolio enthält grahammiranda.network spezialisierte Einstiegsseiten für regionale IT-Märkte: Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Hannover sowie die Harz-Region - der Heimatstandort des Unternehmens. Lokale Unternehmen im Harz und im gesamten Bundesgebiet finden hier einen strukturierten Einstieg in Managed IT, Webhosting, Webentwicklung, SEO und KI-Automatisierung.

Darüber hinaus sind branchenspezifische IT-Seiten für das Gesundheitswesen, die Fertigung, Kanzleien, Steuerbüros, den Gastronomiebetrieb und den E-Commerce-Bereich integriert.

Das Ökosystem hinter dem Gateway

grahammiranda.network ist das verbindende Element zwischen acht Plattformen des Graham-Miranda-Ökosystems:

* grahammiranda.com - Zentrale Unternehmensidentität und primäre Markenplattform

* services.grahammiranda.com - Serviceportfolio, Beratung und digitale Lösungen

* hosting.grahammiranda.com - Webhosting, Domains, E-Mail und Serverinfrastruktur

* esim.grahammiranda.com - Internationale mobile Datenkonnektivität via eSIM

* tech.grahammiranda.com - IT-Consulting, KI, Managed Services und Technologieberatung

* support.grahammiranda.com - Support-Portal, Hilfe-Center und technische Assistance

* hometech.grahammiranda.com - Smart-Home, Home-Office und private Technologie

* grahammiranda-erp.odoo.com - Kunden- und Unternehmensportal auf Basis von Odoo

Statement des Geschäftsführers

"Mit grahammiranda.network schaffen wir eine klare, strukturierte und mehrsprachige Anlaufstelle für alles, was das Graham-Miranda-Ökosystem ausmacht. Das Netzwerk ist nicht nur ein Verzeichnis unserer Plattformen - es ist ein aktives Gateway für Kunden, Partner und autonome Systeme, die sauber, datenschutzkonform und effizient auf unsere IT-Services, KI-Tools, Suchdienste und digitale Infrastruktur zugreifen wollen. Wir bauen ein Netzwerk, das mit unseren Kunden und Partnern wächst."

" Graham Craig Miranda, Geschäftsführer, Graham Miranda UG (haftungsbeschränkt)

Über Graham Miranda UG (haftungsbeschränkt)

Graham Miranda UG (haftungsbeschränkt) ist ein modernes deutsches Technologieunternehmen mit Sitz in Blankenburg (Harz), eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Stendal unter HRB 36794. Das Unternehmen bietet IT-Dienstleistungen, Webhosting, eSIM-Lösungen, SEO-Beratung, Managed IT Services, Webentwicklung, KI-Automatisierung, Smart-Home-Support, Business-IT-Support und digitale Infrastrukturverwaltung.

Die Marke Graham Miranda steht für klares Design, zuverlässige Technologie, datenschutzbewusste Arbeitsweise und deutschen Qualitätsanspruch - für Privatpersonen, Selbstständige, Start-ups und Unternehmen, die verlässliche digitale Systeme aufbauen und betreiben möchten.

USt-IdNr.: DE459781189

D-U-N-S®: 317 036 323

Handelsregister: Amtsgericht Stendal, HRB 36794

Pressekontakt

Graham Miranda UG (haftungsbeschränkt)

Graham Craig Miranda - Geschäftsführer

Hasselfelder Straße 23

38889 Blankenburg (Harz)

Deutschland

E-Mail: press@grahammiranda.com

Telefon: +49 156 7839 7267

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Graham Miranda UG (haftungsbeschränkt)

Herr Graham Miranda

Hasselfelder Str. 23

38889 Blankenburg (Harz)

Deutschland

fon ..: +4915678397267

web ..: https://www.grahammiranda.com/

email : graham@grahammiranda.com

Graham Miranda UG (haftungsbeschränkt) ist ein modernes deutsches Technologieunternehmen mit Sitz in Blankenburg (Harz), eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Stendal unter HRB 36794. Das Unternehmen bietet IT-Dienstleistungen, Webhosting, eSIM-Lösungen, SEO-Beratung, Managed IT Services, Webentwicklung, KI-Automatisierung, Smart-Home-Support, Business-IT-Support und digitale Infrastrukturverwaltung.

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