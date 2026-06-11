Renforth Resources erhält erste Analyseergebnisse aus dem Freilegungsprogramm 2026 bei Parbec; herausragende Probe weist 0,567 g

W-Au-Paragenese in Bohrkernen aus dem Jahr 2019, Schürfgräben aus dem Jahr 2025 und Stichproben aus dem Jahr 2026 bestätigt; systematisches Kartierungs- und Probenahmeprogramm beginnt.

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TORONTO, Ontario - 11. Juni 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) (Renforth oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse der ersten sechs an der Oberfläche entnommenen Stichproben bekannt zu geben, die während der Freilegungsarbeiten vor dem Waschen im Rahmen des Freilegungsprogramms 2026 auf der Goldlagerstätte Parbec in der Region Abitibi in Québec, Kanada, entnommen wurden.

HIGHLIGHTS

- 0,567 g/t Au mittels 30-Gramm-Brandprobe (Au-ICP21); die Stichprobe L882915 überschritt die vom Unternehmen festgelegte Wesentlichkeitsgrenze von 0,3 g/t für Probenahmen an der Oberfläche, die innerhalb der Tagebaufläche durchgeführt werden.

- Dieselbe Stichprobe ergab 1,56 g/t Au bei der Analyse mittels 0,5-Gramm-ICP-MS-Methode (ME-MS41, semiquantitativ). Die Abweichung zwischen den beiden Methoden ist ein anerkannter Indikator für grobkörniges Gold - ein Merkmal einer nur durch Zerkleinerung aufschließbaren (free milling), hochwertigen Goldmineralisierung.

- L882915 enthielt zudem 92,6 ppm W und 1,51 ppm Bi mit erhöhtem Borgehalt - was mit einer scheelithaltigen orogenen Goldsignatur übereinstimmt, die im Revier Cadillac-Malartic gut dokumentiert ist.

- Die W-Au-Paragenese ist nun in drei separaten Datensätzen für Parbec bestätigt: Bohrkerne aus dem Jahr 2019, Schlitzproben aus dem Jahr 2025 und Stichproben aus dem Jahr 2026.

- Das Programm geht nun unverzüglich zur systematischen Kartierung und Probenahmen im kürzlich freigelegten Gelände über.

- Die Proben wurden von ALS Laboratories analysiert; Zertifikat SD26189144, fertiggestellt am 9. Juni 2026.

ANALYSEERGEBNISSE - STICHPROBEN IM RAHMEN DES FREILEGUNGSPROGRAMMS 2026 BEI PARBEC*

ALS-Zertifikat SD26189144 | am 9. Juni 2026 fertiggestellt

Probe-Nr. Au (g/t) mittels Au (g/t) mittels W (ppm) Bi (ppm) Anmerkungen

30-g-Brandprobe 0,5-g-ICP-MS-Ver

(Au-ICP21) fahrens

(ME-MS41)

L882913 0,026 - - -

L882914 0,013 - - -

L882915 0,567 1,56 92,6 1,51 Herausragend;

Indikator für

grobkörniges Gold;

erhöhter

B-Wert

L882916 nicole@renforthresources.com

(416)818-1393

CSE: RFR | OTC: RFHRF

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