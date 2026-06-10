Vendemmia d’Artista, 18. Ausgabe - Marina Abramovi? inszeniert Ornellaia 2023 „La Vitalità“

Die Salmanazar sowie eine Auswahl großformatiger Flaschen mit Künstleretiketten werden

vom 11. bis 23. Juni online bei Bonhams versteigert.

Der Erlös kommt der Solomon R. Guggenheim Foundation zugute.

Bolgheri, 10. Juni 2026. Die 18. Ausgabe des Projekts Vendemmia d’Artista bringt erneut eine bedeutende Persönlichkeit der internationalen Kunstwelt in die Sammlung von Ornellaia: die renommierte zeitgenössische Künstlerin Marina Abramovi?. Ihr wurde die Aufgabe anvertraut, Ornellaia 2023 „La Vitalità“ („Die Vitalität“) zu interpretieren und den Charakter dieses Jahrgangs künstlerisch zum Ausdruck zu bringen.

Kraftvoll, lebendig und von vibrierender Eleganz: Ausgehend von einem Jahrgang, der die ganze schöpferische Kraft des Terroirs von Ornellaia widerspiegelt, setzt sich Marina Abramovi? mit dem Thema des Selbst auseinander – verstanden als Akt von Bewusstsein und Entschlossenheit bei der Erfassung des eigenen Bildes. Da der Körper seit jeher im Mittelpunkt ihres künstlerischen Schaffens steht, entschied sie sich für Ornellaia, sich selbst in einem Prozess der Verwandlung darzustellen und dabei die Grenze zwischen Kunst und Leben immer wieder neu zu definieren.

Ein Selbstporträt als Medusa – Abramovic interpretiert die mythologische Figur jedoch neu und nimmt ihr die Bedrohlichkeit. In ihrer Version verwandeln sich die Schlangen, gebildet aus Weintrauben, von einem Symbol der Bedrohung zu Sinnbildern von Fülle und vitaler Energie. Das für Vendemmia d’Artista geschaffene Werk reflektiert die Fähigkeit, sich durch Kunst zu erneuern und neue Kraft sowie Vitalität zu entdecken.

„Als ich dieses Projekt begann, fing ich mit dem Zeichnen des Rohmaterials an – der Weintrauben. Ich umrahmte mein Gesicht mit Trauben, und plötzlich begannen das leuchtende Grün der Blätter und das tiefe Schwarz der Beeren zu vibrieren. Eine vitale Kraft entstand – wie Blüten aus Energie, die dem Geist entspringen“, erklärt Marina Abramovi? ihre Inspiration.

Während sich die „Marina-Medusa“ für das Etikett der 750-ml-Flasche noch in einer Zeichnung mit klaren, reduzierten Linien präsentiert, ist ihr Gesicht auf den Etiketten der 100 3-Liter-Flaschen beinahe vollständig von Weintrauben umgeben.

Die Metamorphose – von der Zeichnung zur Fotografie. Auf den zehn Imperial-Flaschen (6 Liter) erstrahlt Abramovi? schließlich vollständig als Medusa: Geflochtenes Haar und üppige Weintrauben, die ihren Hals umgeben, drücken Leben und Bewegung aus. In einer Abfolge von Bildern wird ihr Gesicht nach und nach von den Trauben bedeckt, bis im letzten Bild nur noch ein Auge sichtbar bleibt. Dieser Blick zieht den Betrachter in seinen Bann und verwandelt das Selbstporträt in ein intensives visuelles Erlebnis, in dem jedes Detail vor Energie pulsiert und das Thema des Jahrgangs – die Vitalität – vollkommen zelebriert. Lebendig, kraftvoll und klar.

Die ikonische Salmanazar-Flasche (9 Liter) wurde als Zusammenspiel verschiedener Sinneseindrücke und Elemente konzipiert. Auf der Flasche befindet sich eine rote kegelförmige Kerze (inspiriert vom Werk Energy Hat), die angezündet werden kann. Das Etikett trägt die Anweisung: «SLOWLY DRINK WINE WITH EYES CLOSED AND LISTEN TO THE MUSIC» (Den Wein langsam mit geschlossenen Augen trinken und der Musik lauschen). Daneben befindet sich eine 45-U/min-Schallplatte von Nino Rota, dem Komponisten des Soundtracks zum Film La Dolce Vita, die den Raum durch Musik verwandelt. Alles verbindet sich zu einer einzigen performativen Geste, in der Kunst und Leben miteinander verschmelzen.

„Im Weinberg beschreibt jede Phase des vegetativen Zyklus einen Prozess der Verwandlung. Geduld ist dabei essenziell - und manchmal auch Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Marina Abramovi? hat diese Energie eingefangen: Sie hat uns betrachtet, uns alle mit einbezogen und unsere Arbeit in Kunst verwandelt“, sagt Präsident Lamberto Frescobaldi. „Wir sind sehr stolz auf diese Zusammenarbeit und darauf, sie durch die von der Künstlerin gestalteten Etiketten der verschiedenen Formate des Jahrgangs 2023 mit allen Liebhabern von Ornellaia zu teilen.“

Nur 14 Lose – darunter die Imperial-Flaschen und die Salmanazar, jeweils von Marina Abramovi? gestaltet und handsigniert – werden von Bonhams, einem der ältesten privaten Auktionshäuser der Welt, versteigert. Die Online-Auktion findet vom 11. bis 23. Juni 2026 bis 12:00 Uhr unter www.bonhams.com/ornellaia2023 statt.

Im Rahmen der seit acht Jahren bestehenden Zusammenarbeit wird Ornellaia den Erlös an die Solomon R. Guggenheim Foundation spenden. Damit unterstützt die Stiftung die Ausstellung Guggenheim Pop: 1960 to Now, die von Juni 2026 bis Januar 2027 im Guggenheim Museum in New York zu sehen sein wird.

Der Beitrag von Ornellaia dient der Konservierung und Restaurierung der ausgestellten Werke, “um Kunst möglichst vielen Menschen und über lange Zeit hinweg zugänglich zu machen“, erklärt Lamberto Frescobaldi seine Motivation und Intention.

Der Ornellaia-Jahrgang 2023

Marco Balsimelli, Technischer Direktor von Ornellaia, beschreibt den Jahrgang wie folgt:

„Der milde Winter begünstigte ein frühes Wachstum der Reben, das von unserem technischen Team kontinuierlich überwacht wurde. Mit dem Frühjahr kamen dann reichliche Niederschläge, die einerseits die Wasserreserven für den Sommer auffüllten, andererseits aber auch zusätzliche Arbeit im Weinberg erforderlich machten, um das Wachstum zu kontrollieren und möglichen Krankheiten vorzubeugen.“

Der darauffolgende Sommer in Bolgheri war warm, jedoch ohne extreme Temperaturspitzen. Balsimelli ergänzt:

„In den Weinbergen gab es keinerlei Wasserstress, sodass die Trauben langsam und mit der richtigen Konzentration reifen konnten. Die Niederschläge Ende August sowie die kühlen Nächte im September förderten die Entwicklung einer großen aromatischen Komplexität und bewahrten zugleich eine schöne Säurestruktur in den Trauben. So entstand ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ausdruckskraft und Eleganz – die unverwechselbare Handschrift von Ornellaia.“

Vendemmia d’Artista

Vendemmia d’Artista wurde mit dem Jahrgang 2006 ins Leben gerufen. Seither wird jedes Jahr ein zeitgenössischer Künstler eingeladen, den Charakter des jeweiligen Jahrgangs durch eigens geschaffene Kunstwerke zu interpretieren und die Flaschen individuell zu gestalten.

Das Projekt umfasst großformatige Flaschen wie Doppelmagnum, Imperial und Salmanazar, die vom jeweiligen Künstler gestaltet und anschließend versteigert werden. Die Erlöse kommen Stiftungen und Museen weltweit zugute.

Heute in seiner 18. Ausgabe, gilt Vendemmia d’Artista als ein Projekt, das sich dem Erhalt der Kunst als universelles Kulturerbe verschrieben hat und den Zugang zur Kunst für Menschen auf der ganzen Welt erweitert.

Solomon R. Guggenheim Foundation

Die Solomon R. Guggenheim Foundation wurde 1937 gegründet und engagiert sich für die Förderung des Verständnisses und der Wertschätzung moderner und zeitgenössischer Kunst durch Ausstellungen, Bildungsprogramme, Forschungsinitiativen und Publikationen.

Zum internationalen Netzwerk der Museen gehören das Guggenheim Museum in New York, die Peggy Guggenheim Collection in Venedig, das Guggenheim Bilbao sowie das zukünftige Guggenheim Abu Dhabi.

Das von Frank Lloyd Wright entworfene Guggenheim Museum in New York gilt als ein „Tempel des Geistes“, in dem Kunst und radikale Architektur aufeinandertreffen. Es zählt zu den acht Gebäuden in den Vereinigten Staaten, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden.

Weitere Informationen über das Guggenheim Museum in New York und die weltweiten Aktivitäten der Foundation finden Sie unter: guggenheim.org

Über das Bonhams-Netzwerk

Bonhams ist ein weltweit agierendes Netzwerk von Auktionshäusern mit der größten Anzahl internationaler Auktionsstandorte. Das Unternehmen bietet die breiteste Vielfalt an Sammelgebieten und verkauft Objekte in allen Preiskategorien.

Bonhams ist bekannt für seinen maßgeschneiderten Service und seine starke Verbundenheit mit lokalen Märkten, unterstützt durch eine globale Plattform. Mit 14 Auktionshäusern veranstaltet Bonhams jährlich mehr als 1.000 Auktionen in über 60 Spezialgebieten, darunter Bildende Kunst, Sammlerobjekte, Luxusgüter, Wein & Spirituosen sowie Sammlerfahrzeuge.

Das 1793 gegründete Unternehmen verfügt über Vertretungen in mehr als 30 Ländern und betreibt bedeutende Auktionshäuser in London, New York, Paris, Los Angeles und Hongkong.

Im Jahr 2022 erweiterte Bonhams sein Netzwerk um vier internationale Auktionshäuser: Bukowskis in Stockholm, Bruun Rasmussen in Kopenhagen, Cornette de Saint Cyr in Paris und Brüssel sowie Skinner in Massachusetts.

Der Erfolg der globalen Strategie von Bonhams basiert auf der frühzeitigen Erkenntnis des zunehmenden interkontinentalen Kaufverhaltens und der stetig wachsenden digitalen Beteiligung.