AS Watson Benelux modernisiert Kommissionierung mit ZetesMedea Voice

Eindhoven, 9. Juni 2026 – AS Watson Benelux, ein Unternehmen der AS Watson Group und weltweit größter Einzelhandelskonzern für Gesundheit und Kosmetik, hat seine Kommissionierprozesse mit der neuesten ZetesMedea Voice-Lösung modernisiert. Das Upgrade stärkt die Flexibilität der Prozesse sowie die Leistung und Robustheit der Systeme in den Logistikzentren des Unternehmens. So unterstützt es effiziente, nachhaltige Lieferketten für führende Marken wie Kruidvat und Trekpleister im Einzelhandel.

AS Watson Benelux bedient rund 5 Millionen Kunden in der Woche in 1500 Filialen und auf Online-Kanälen. In den Niederlanden betreibt das Unternehmen drei moderne Distributionszentren. Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung im Einsatz sprachgesteuerter Kommissionierung entschied sich das Unternehmen für eine Erneuerung seiner ZetesMedea Voice-Kommissionierumgebung, um von modernster Technologie und einer verbesserten Systemarchitektur zu profitieren.

Modernes Upgrade für langfristige Performance

Die Erneuerung der Voice-Kommissionierungslösung wurde in erster Linie wie ein technisches Upgrade behandelt, um die Systemstabilität zu erhöhen und die zugrunde liegenden Schnittstellen zu optimieren. Durch die Modernisierung der Umgebung verfügt AS Watson Benelux über eine robustere, weniger fehleranfällige Infrastruktur, während zugleich die vertraute, bewährte sprachgesteuerte Arbeitsmethode für das Kommissionierpersonal beibehalten wird. Die Nachschub-Kommissionierung ist ein wesentlicher Teil des Logistikprozesses. Wenn Produkte bei der Kommissionierung vorübergehend nicht vorrätig sind, aber später am Tag wieder aufgefüllt werden, sorgt dieser Prozess dafür, dass die Artikel dennoch kommissioniert und zu den Bestellungen hinzugefügt werden. Die Voice-Anwendung spielt eine zentrale Rolle in diesem Prozess, da sie das Personal effizient durch die Aufgaben führt. Folglich kann AS Watson Aufträge vollständiger abwickeln und eine optimale Belieferung seiner Filialen sicherstellen.

Schneller, benutzerfreundlicher und hochpräzise

Nach dem Upgrade verzeichnete AS Watson Benelux unmittelbare Verbesserungen bei Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Zwar erforderte die aktualisierte Benutzeroberfläche eine kurze Eingewöhnungsphase, doch die Anwender:innen kamen mit dem neuen System innerhalb kurzer Zeit gut zurecht. „Wir haben festgestellt, dass sich die Anwender:innen schnell daran gewöhnt hatten und mit der neuen Version sehr zufrieden waren“, erklärt Bjørn Appel, Team Manager E-Fulfillment bei AS Watson Benelux. „Zudem haben sich Kommunikationsprobleme zwischen der Software und dem Personal in der Kommissionierung deutlich verringert. Die neue Version bietet eine deutlich höhere Erkennungsgenauigkeit. Dies ermöglicht eine reibungslosere Interaktion und weniger Unterbrechungen während des Kommissionierprozesses“. Davon abgesehen ist der sprachgesteuerte Ansatz für die Kommissionierer:innen einfach und hochgradig effektiv. Bestellungen werden über ein Headset empfangen und per Sprachbefehl bestätigt. Dadurch kann das Personal freihändig arbeiten, bleibt konzentriert und erreicht ein hohes Maß an Genauigkeit. Die Zahl der Kommissionierfehler ist sehr gering. Viele Anwender:innen schätzen diesen Zugang, da sie damit effizienter und komfortabler arbeiten können.

„Ein weiterer bedeutender Vorteil der aktualisierten ZetesMedea Voice-Kommissionierungslösung ist ihre Flexibilität. Die Distributionszentren in Heteren und Ede sind ganz unterschiedlich aufgebaut, können aber mit der gleichen Voice-Lösung reibungslos arbeiten. Dank dieser Flexibilität können wir die Sprachkommissionierung innerhalb derselben Lagerumgebung mit anderen Kommissioniermethoden verbinden, zum Beispiel mit der Kommissionierung am Fließband, der lichtgesteuerten Kommissionierung und Robotiksystemen“, äußert Bjørn Appel, Team Manager E-Fulfillment bei AS Watson Benelux.

Langfristige Partnerschaft, die sich auf Vertrauen gründet

AS Watson Benelux beschreibt seine Zusammenarbeit mit Zetes als langfristige Partnerschaft, die auf fundierte Prozesskenntnisse und einer effizienten Kommunikation basiert. „Zetes ist ein verlässlicher Partner, der unsere Prozesse gut kennt. Dadurch können wir schnell handeln, klar kommunizieren, und unsere Zusammenarbeit ist angenehm und effizient“, fügt Ruud Winkel, Manager SCM Systems bei AS Watson Benelux, hinzu. Sein Fazit: „Mit der modernisierten ZetesMedea-Lösung für die Voice-Kommissionierung profitieren wir nun von einem zukunftssicheren, robusten System, das eine hohe Produktivität gewährleistet, operative Probleme reduziert und uns dabei hilft, Filialen wie Kunden einen exzellenten Service zu bieten.“

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

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