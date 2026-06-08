Inselflieger modernisieren ihre Flotte weiter

FLN stellt zweite Tecnam zwischen Harle und Wangerooge in Dienst.

Die FLN Frisia-Luftverkehr GmbH Norddeich , die ihre Flugverbindung unter der Marke Inselflieger anbietet, hat ein zweites Exemplar des Flugzeugmusters Tecnam P2012 STOL in Dienst gestellt. Das Flugzeug wird wie sein Schwestermodell regelmäßig auf der Strecke Harle - Wangerooge zum Einsatz kommen.

"Mit der neuen Tecnam setzen wir die Modernisierung unserer Inselflieger-Flotte konsequent fort", sagt Inselflieger-Geschäftsführer Olaf Weddermann. "Unser Ziel ist es, die Flugverbindungen zu den Inseln auch langfristig zuverlässig, leistungsfähig und zukunftsorientiert aufzustellen." Die Erweiterung der Flotte um ein weiteres modernes Flugzeugmuster sei ein wichtiger Schritt, um den besonderen Anforderungen des Inseldienstes auch in den kommenden Jahren gerecht zu

werden.

Die Tecnam P2012 STOL ist auf Kurzstreckenverkehre und anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt. Sie verfügt über 10 Sitze sowie die im Inseldienst notwendige Fähigkeit, auf kurzen Rollbahnen und auch unter wechselhaften Wetterbedingungen sicher zu starten und zu landen. Eingesetzt werden kann sie sowohl für Passagier- als auch für Transportflüge.

Mit der zweiten Tecnam stärkt die FLN ihre operative Flexibilität und schafft zusätzliche Planungssicherheit im täglichen Flugbetrieb. "Die Inselversorgung stellt besondere Anforderungen an Mensch und Material. Eine zeitgemäß aufgestellte Flotte ist dafür eine wichtige Grundlage", so Weddermann. "Mit den Tecnam-Flugzeugen entwickeln wir unsere Inselflieger-Flotte Schritt für Schritt weiter und sichern die Leistungsfähigkeit unserer Verbindungen für die Zukunft."

Vor der Entscheidung für das neue Flugzeugmuster hatte es bereits im September 2024 in Harle und Norddeich Demonstrationsflüge mit der in Italien gefertigten Tecnam P2012 STOL gegeben. Seit Frühsommer 2025 ist das erste Modell bei der FLN erfolgreich im Inseldienst im Einsatz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland

fon ..: 04931 987-1134

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email : a.wolff@reederei-frisia.de

Die AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem Namen "Frisia" als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rundum die Inselversorgung entwickelt.

Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa 200 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia als Kernunternehmen.

Die Aufgabe der "Frisia" war bis dato die eines klassischen Inselversorgers und wandelt sich hin zu einem nachfrageorientierten Mobilitätsanbieter. Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist.

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