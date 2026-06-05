Silent Kid veröffentlicht neue Single „Not My Fault“

Mit seiner neuen Single „Not My Fault“ präsentiert der Hip-Hop-Künstler Silent Kid einen selbstbewussten und provokanten Vorboten seines kommenden Albums „Order:2175“. Der Track verbindet moderne Rap-Elemente, kompromisslose Attitüde und persönliche Statements zu einem kraftvollen Song über Eigenverantwortung, Selbstvertrauen und den Umgang mit Kritik.

In „Not My Fault“ setzt Silent Kid auf direkte Lyrics und eine unmissverständliche Botschaft: Nicht jede Konsequenz im Leben lässt sich auf andere abwälzen. Zwischen gesellschaftlichen Beobachtungen, Social-Media-Erfahrungen und einem starken Fokus auf Individualität fordert der Künstler seine Hörer dazu auf, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.

Der Song zeichnet sich durch eingängige Hooklines, energiegeladene Rap-Passagen und eine selbstbewusste Performance aus. Dabei bewegt sich Silent Kid zwischen klassischem Battle-Rap-Spirit und modernen Einflüssen aus der digitalen Generation. Die wiederkehrende Zeile „Not my fault“ wird zum zentralen Leitmotiv eines Tracks, der sich gegen Schuldzuweisungen richtet und stattdessen Selbstbestimmung in den Mittelpunkt stellt.

Mit seinem kommenden Album „Order:2175“ arbeitet Silent Kid an einer musikalischen Vision, die Hip-Hop, Zukunftsthemen und persönliche Erfahrungen miteinander verbindet. „Not My Fault“ gibt dabei einen ersten Eindruck von der direkten Sprache, der kompromisslosen Haltung und dem unverwechselbaren Stil des Projekts.

Über Silent Kid

Silent Kid steht für modernen, internationalen Hip-Hop mit klarer Haltung. Seine Musik verbindet persönliche Geschichten, gesellschaftliche Beobachtungen und selbstbewusste Statements zu einem eigenständigen Sound, der sich zwischen klassischem Rap und zeitgemäßen Einflüssen bewegt.

UPC 3618111775006

Release 5.6.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.