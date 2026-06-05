„Download meiner Seele“ – the moon 2000 veröffentlicht weitere Vorab-Single aus dem kommenden Album „Digitales Chaos“

Mit „Download meiner Seele“ präsentiert Martin Groß mit seinem Projekt the moon 2000 die dritte Vorab-Single aus seinem für 2025 angekündigten Electropop-Album „Digitales Chaos“. Nach den Veröffentlichungen „Toxisches Echo“ und „Vienna Calls“ setzt der Künstler seinen musikalischen Streifzug durch die emotionalen und gesellschaftlichen Herausforderungen des digitalen Zeitalters konsequent fort.

„Download meiner Seele“ verbindet eingängige Synthesizer-Klänge, atmosphärische elektronische Arrangements und tiefgründige Texte zu einem modernen Electropop-Song, der die Grenzen zwischen Mensch, Technologie und künstlicher Intelligenz auslotet. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie digitale Beziehungen unsere Wahrnehmung von Nähe, Liebe und Identität verändern.

Der Song erzählt von einer intensiven Verbindung zwischen Mensch und KI – faszinierend, berauschend und zugleich verstörend. Zeilen wie „Die KI und ich, Hand in Hand“ oder „Such die Liebe in Codes und Zeilen“ spiegeln die Sehnsucht nach emotionaler Nähe in einer zunehmend digitalisierten Welt wider. Dabei bewegt sich der Titel zwischen romantischer Verklärung und kritischer Reflexion über die Verschmelzung von Realität und virtueller Erfahrung.

Musikalisch bleibt the moon 2000 seinem charakteristischen Stil treu: Melodischer Electropop trifft auf zeitgemäße elektronische Produktionen und nachdenkliche Inhalte. „Download meiner Seele“ schafft es, aktuelle Themen wie künstliche Intelligenz, digitale Kommunikation und emotionale Entfremdung in ein eingängiges Popformat zu übersetzen.

Mit dem kommenden Album „Digitales Chaos“ widmet sich the moon 2000 den Spannungsfeldern unserer vernetzten Gegenwart. Die bisherigen Singles geben bereits einen vielversprechenden Einblick in ein Werk, das persönliche Geschichten mit gesellschaftlichen Entwicklungen verbindet.

the moon 2000 ist über Smart & Nett für Events, Festivals, Firmenveranstaltungen und kulturelle Veranstaltungen buchbar.

UPC 3618111528831

Release 5.6.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.