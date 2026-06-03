Der neue Veneri 2025: ein Rosé von höchster Eleganz und Finesse von der Tenuta Liliana

Juni 2026. Ein neuer Farbton bereichert das Sortiment der Tenuta Liliana: rosé. Mit dem Jahrgang 2025 präsentiert das apulische Weingut erstmals einen Roséwein. Er heißt Veneri und wird aus Cabernet-Sauvignon-Trauben gewonnen. Ihr feiner, beerig-fruchtiger Duft spiegelt sich im Bukett dieses edlen Weins wider.

Der Veneri Rosé ist extrem elegant, sehr nuancenreich und von geradezu unwiderstehlicher Frische. Gut gekühlt, ist er der perfekte Aperitiv auf der Terrasse. Er begleitet aber ebenso gut auch leichte Gerichte der feinen Küche.

Die Tenuta Liliana liegt im Salento. Genauer gesagt: beim Ort Parabita im Herzen des Salento. In der Ferne schimmert das blaue Band des Mittelmeers. Die rostrote Erde, das helle Licht, die silbrig glänzenden Olivenhaine, die grünen Weinberge, die von uralten Steinmauern eingefaßt sind – all das macht das Salento zu einer Landschaft von magischer Schönheit. Die Böden sind karg. Sie bestehen aus Kalk, Ton, Schluff und Sand mit Spuren von Magnesium und Kalium und sind für den Weinbau ideal geeignet. Das Rebsortiment der Tenuta Liliana besteht zu 90 Prozent aus Cabernet Sauvignon. Die südliche Wärme läßt die Trauben jedes Jahr voll ausreifen, während frische Meerbrisen die hohen Tagestemperaturen abkühlen. Dieser Effekt ist wichtig. Er macht, dass die Weine ihre Frische behalten.

“Die Trauben für den Veneri Rosé werden als erste gelesen, fast so, als wolle man die Jugend der Weinlese einfangen“, schmunzelt Gutsbesitzer Antonio Intiglietta. „Es ist ein Wein, der ganz auf Frische setzt, ohne dabei auf den komplexen Charakter des Cabernets zu verzichten.”

Die Trauben stammen aus einem 2018 nahe Parabita angelegten Weinberg in der Contrada Pizziferro. Dank der Nord-Süd-Ausrichtung der Rebzeilen reifen die Trauben gleichmäßig und ausgewogen. Der Jahrgang 2025 profitierte von besonders günstigen klimatischen Bedingungen. Auf einen frühen und gleichmäßigen Austrieb der Reben folgte ein nahezu idealer Sommerverlauf: Warme Tage wechselten sich mit kühlen Nächten ab, sodaß die Trauben langsam und gleichmäßig heranreifen konnten. Die ausgeprägten Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht förderten zudem die präzise Aromatik und die ausgewogene Struktur, die den Wein auszeichnet. Die Lese fand am 5. September statt.

Die Trauben wurden innerhalb von 30 Minuten, nachdem sie von der Rebe geschnitten waren, zum Keller gebracht. Dort wurden sie langsam bei niedrigem Druck schonend gepresst (bei maximal 1,5 bar). Die anschließende Vinifikation erfolgte in Edelstahltanks, um die aromatische Präzision zu bewahren. Nach Beendigung der Gärung lag der Wein noch mehrere Monate auf der Feinhefe, wo er zusätzlich Struktur und Cremigkeit erhielt.

“Mit dem Veneri Rosé interpretiert die Tenuta Liliana die apulische Rosé-Tradition auf ganz eigene Weise” so Andrea Fattizzo, der Kellermeister. “Das Resultat ist ein Wein von großer Eleganz, geprägt von floralen Nuancen, feinen Zitrusnoten und einer bemerkenswerten Balance am Gaumen.“

Die Linie Veneri umfaßt zwei Varianten: einen Rosé aus Cabernet Sauvignon sowie einen Sauvignon Blanc, der mit dem Jahrgang 2025 in seine zweite Edition geht.

Vom Veneri Rosé wurden 6.500 Flaschen produziert. Ein Teil davon wird in Kürze auf dem deutschsprachigen Markt erhältlich sein.

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Das Weingut Tenuta Liliana wurde 2017 in Parabita, im Herzen des Salento, von Antonio und Liliana Intiglietta gegründet. Nach vielen Jahren in Mailand entschloß sich das aus Apulien stammende Paar, in seiner Heimat ein ambitioniertes Weinprojekt ins Leben zu rufen.

Seitdem erzählt Tenuta Liliana auf authentische und sehr persönliche Weise von der Eleganz und Kraft dieses Territoriums, insbesondere durch den Cabernet Sauvignon. Die Rebsorte nimmt mit rund 90 % der Rebfläche eine zentrale Rolle ein.

Zum Sortiment gehören der Flaggschiffwein Salento IGP „Tenuta Liliana“, ein reinsortiger Cabernet Sauvignon, sowie die beiden IGP-Weine „Veneri“: ein Weißwein aus Sauvignon Blanc und ein Rosé aus Cabernet Sauvignon. Ein ehemaliger Carparo-Steinbruch beherbergt heute den hochmodernen Weinkeller des Weinguts.