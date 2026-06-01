Eine aktuelle Studie der Universität Hamburg (1) zeigt: Barfußlaufen wirkt nachhaltig positiv auf die Fußgesundheit und Motorik

Im Rahmen des Hamburger Forschungsprojekts wurde das Laufverhalten von rund 1000 Kindern zwischen 6 und 18 Jahren untersucht. Dabei ging es nicht allein um Erkenntnisse zur Entwicklung der Füße, sondern auch zur Motorik und der damit verbundenen Bewegungssicherheit. Interessanterweise teilte sich die ausgewählte Probandengruppe in Kinder aus Deutschland, wo das Barfußlaufen etwa aus versicherungstechnischen Gründen nicht immer erlaubt ist (z. B. in Kitas), und aus Südafrika, wo das kindliche Barfußlaufen weiträumig zum Alltag gehört.

„Im Vergleich konnten wir feststellen, dass die Kinder in Südafrika signifikant höhere Fußgewölbe haben, was wir damit assoziieren, dass sie durch das Barfußgehen mehr Kraft in den Fußmuskeln entwickelt haben,“ so Professor Dr. Astrid Zech von der Universität Hamburg. "Ihre Füße waren auch etwas breiter, weil sich die Füße ohne Schuhe besser entwickeln konnten. Wir gucken beim Schuhkauf meistens nur auf die Länge, aber kaum auf die Breite oder die Höhe des Schuhs – und so wird er oft zu einem kleinen Korsett, das die Entwicklung des Fußes eingeschränkt. Bei der Analyse der Laufbiomechanik haben wir zudem festgestellt, dass die Kinder beider untersuchten Gruppen sich im Fußaufsatzverhalten beim schnelleren Laufen unterscheiden. Das hatte auch Auswirkungen in motorischen Tests: Wir haben die Kinder sprinten, springen und balancieren lassen – und beim Balancieren und beim Springen waren die Kinder aus Südafrika signifikant besser.“ (2)

Die Natur macht deutlich, wie wichtig Bewegungsfreiheit für eine gesunde Entwicklung ist: Barfußlaufen fördert die natürliche Ausbildung der Fußmuskulatur, stärkt die Balance und unterstützt eine gesunde Körperhaltung. Folglich sollten Kinder so oft wie möglich ohne Schuhe unterwegs sein. Beim Barfußlaufen werden zahlreiche Muskeln und Funktionen aktiviert, die in herkömmlichen Schuhen häufig kaum beansprucht werden:

• Stärkung der Fuß- und Beinmuskulatur

• Verbesserung von Gleichgewicht und Koordination

• Förderung einer natürlichen Gangart

• Unterstützung einer gesunden Körperhaltung

• Intensivere Wahrnehmung verschiedener Untergründe

Jeder Schritt liefert wertvolle sensorische Reize an das Gehirn und unterstützt damit die motorische Entwicklung. „Wo Barfußlaufen nicht möglich ist, können sogenannte minimalistische Schuhe sinnvoll sein,“ so Zech. „Man bezeichnet sie umgangssprachlich auch als Barfußschuhe. Grundsätzlich zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie sehr leicht und flexibel sind und durch ihre flache Sohle keine Dämpfungseigenschaften haben. Unsere Studien zeigen, dass diese Schuhe auch im höheren Alter noch eine gute Methode sind, um die Muskeln im Fuß zu trainieren und vielseitige sensomotorische Erfahrungen zu machen. Voraussetzung ist, dass man keine orthopädischen Vorerkrankungen hat und den Füßen Zeit gibt, sich an die Schuhe zu gewöhnen.“ (3)

Kinder entdecken ihre Welt über Bewegung. „Rennen, Hüpfen, Klettern und Balancieren fördern nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch Selbstvertrauen und Körpergefühl,“ so Physiotherapeutin Michaela Mark von leguano. „Barfußlaufen und das Tragen flexibler Barfußschuhe können dabei einen wesentlichen Beitrag leisten.“

Denn starke Füße bilden die natürliche Basis für ein aktives und gesundes Leben – von Anfang an.

Über leguano

leguano entwickelt und produziert Barfußschuhe „Made in Germany“, die ein natürliches Laufgefühl ermöglichen. Die flexiblen Sohlen und die großzügige Zehenfreiheit unterstützen die natürliche Bewegung des Fußes und bieten Kindern wie Erwachsenen die Möglichkeit, sich möglichst frei und gesund zu bewegen.

1. vgl. Grundlagenforschung: Wie wir gesund gehen : Newsroom : Universität Hamburg

2. ebda.

3. ebda.