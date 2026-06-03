Bavaria Fernreisen: Größtes Programm an Silvesterreisen

Once in a lifetime? Silvester in Rio feiern? Oder in Shanghai oder auf Bali? Oder doch eher Panama plus Strand? Bavaria Fernreisen veröffentlicht jetzt das neue Programm für Silvesterreisen.

* Stadt, Strand, Samba-Schule oder Sky Bar zum Jahreswechsel 2026/27

* Neues Programm mit Rundreisen für Gruppen, City-Touren oder Stadt-Strand-Kombinationen

* Viele neue Silvesterreisen nach Rio de Janeiro, Peking oder Panama

Silvester in der Stadt, am Strand, in der Samba-Schule oder sogar in der Sky Bar in Saigon: Bavaria Fernreisen veröffentlicht das neue und bislang größte Angebot an Silvesterreisen. Die Bandbreite für den Jahreswechsel 2026/27 reicht von Städtetouren mit anschließendem Strandurlaub über erholsame Tage in Südostasien bis zu zweiwöchigen Rundreisen. Darunter eine neue zehntägige Gruppenreise zum Jahreswechsel nach Rio de Janeiro inklusive Regenwaldtour und Besuch einer Samba-Schule. Spannend ist die Kombination mit den drei Mega-Citys Peking, Tokio und Shanghai, eher entspannend ein Programm auf Bali. Das neue weltweite Silvesterangebot von Bavaria Fernreisen führt zudem nach Panama City und entspannten Strandtagen am Pazifik oder nach Malaysia mit Kula Lumpur und einem Besuch der UNESCO-Welterbestadt Malakka. Der Klassiker im Programm des China-Spezialisten ist Silvester in Peking mit Besuch der alten Kaiserstadt (10 Tage ab 1.199 Euro inklusive Flügen ab/bis Deutschland).

Weitere Informationen: www.bavaria-fernreisen.de

BAVARIA FERNREISEN (BAV), gegründet 1986, hat sich zu einem der führenden Reiseveranstalter für Rundreisen entwickelt. Als Marktführer für Chinareisen hat Bavaria Fernreisen diese Destination im deutschsprachigen Raum aufgebaut und zu einer festen Größe am Markt positioniert. Heute bietet das Unternehmen weltweite Rund- und Erlebnisreisen sowie Exklusiv-Gruppenreisen an. Der Erfolg basiert auf hohen Qualitätsstandards bei allen Reisen und der Fachkompetenz der Mitarbeiter, die ihre Reiseziele aus eigener Anschauung und Erfahrung kennen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

John Will Kommunikation

Herr John Will

Findorffstr. 22-24

28215 Bremen

Deutschland

fon ..: 01725454880

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email : mail@will-kommunikation.de

BAVARIA FERNREISEN (BAV), gegründet 1986, hat sich zu einem der führenden Reiseveranstalter für Rundreisen entwickelt. Als Marktführer für Chinareisen hat Bavaria Fernreisen diese Destination im deutschsprachigen Raum aufgebaut und zu einer festen Größe am Markt positioniert. Heute bietet das Unternehmen weltweite Rund- und Erlebnisreisen sowie Exklusiv-Gruppenreisen an. Der Erfolg basiert auf hohen Qualitätsstandards bei allen Reisen und der Fachkompetenz der Mitarbeiter, die ihre Reiseziele aus eigener Anschauung und Erfahrung kennen.

und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

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