INSTANT IPO SE: Börsenmäntel - Paradigmenwechsel beim Börsengang

Börsenmäntel bieten gerade zu Zeiten volatiler Märkte einen bewährten, pragmatischen Weg an die Börse und wurden zu einem festen Bestandteil moderner Unternehmensfinanzierung.

Die INSTANT IPO SE , führender Anbieter von Börsenmänteln im deutschsprachigen Raum, registriert bei Unternehmen einen stetig steigenden Finanzierungsbedarf. Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Expansion oder Akquisitionen erfordern zusätzliche Kapitalquellen. Gleichzeitig werden Bankfinanzierungen aufgrund regulatorischer Vorgaben zunehmend restriktiver.

Vor diesem Hintergrund gewinnt der Kapitalmarkt für wachstumsorientierte Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Denn eine Börsennotierung dient einerseits der Kapitalbeschaffung, andererseits kann sie die Unternehmensbewertung steigern, die Bekanntheit erhöhen und zukünftige Akquisitionen erleichtern.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass immer mehr Unternehmenden den Kapitalmarkt heute als festen Bestandteil für ihr Unternehmenswachstum bewerten. Vor diesem Hintergrund steigt insbesondere die Relevanz von Börsenmanteltransaktionen.

Börsenmäntel: bevorzugter Weg an die Börse

Während sich die globale IPO-Aktivität 2025 gegenüber 2024 stabilisierte, hat sich die Zahl der weltweiten SPAC-Transaktionen 2025 gegenüber dem Vorjahr nahezu verdreifacht. Bis Mai 2026 wurden bereits 66% der Vorjahreszahlen erreicht, so dass das aktuelle Kalenderjahr hochgerechnet das stärkste SPAC-Jahr seit dem Boomjahr 2021 werden könnte.

Börsenmäntel, SPACs und Reverse-IPO-Strukturen profitieren gerade in volatilen Marktphasen von ihrer hohen Transaktionssicherheit. Insbesondere wachstumsorientierte Unternehmen fragen daher vermehrt die Vorteile börsengehandelte Mäntel nach, da diese die Umsetzung eines effizienten, planbaren und kostengünstigen Börsen-Zugangs ermöglichen.

Reiner Ehlerding, Geschäftsführender Direktor der INSTANT IPO SE, über den modernen Weg an die Börse: "Gerade zu Zeiten schwankender Kapitalmärkte oder geopolitischer Spannungen ist für Unternehmer eine hohe Transaktionssicherheit von grundlegender Bedeutung. Der klassische Börsengang ist für viele Unternehmen zu zeitintensiv, zu teuer und mit zu vielen Unwägbarkeiten verbunden. Börsenmäntel hingegen bieten einen bewährten, pragmatischen Weg an die Börse. Deutschland verfügt über tausende innovative Unternehmen mit attraktiven Geschäftsmodellen. Viele dieser Unternehmen sind kapitalmarktfähig und genau hier setzen Börsenmäntel an und schaffen einen effizienten und modernen Zugang zur Börse."

In Summe zeichnet sich dadurch eine klare Trendwende zugunsten von Börsenmantel-, SPAC- und Reverse-Transaktionen ab, die zu einem festen Bestandteil moderner Unternehmensfinanzierung wurden. Im Ergebnis markiert das einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise wie Unternehmen heutzutage an die Börse gelangen. Kapitalmarktexperten erwarten, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren weiter verstärken wird.

INSTANT IPO SE verfügt unter www.instant-ipo.de über die größte und hochwertigste Plattform börsengehandelter Mantelgesellschaften im deutschsprachigen Raum und bietet Unternehmen einen professionellen, strukturierten Zugang zum Kapitalmarkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Instant IPO SE

Reiner Ehlerding

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main

Deutschland

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email : info@instant-ipo.de

Über INSTANT IPO

INSTANT IPO ist der europaweit erste, unabhängige Spezialist, der sich auf schnelle Börseneinführungen konzentriert und deutschlandweiter Marktführer bei Börsenmänteln.

Als offizieller Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf setzt INSTANT IPO individuelle, zeit- und kosteneffiziente Börseneinführungen für Unternehmen jeder Branche um. Die Spezialexpertise von INSTANT IPO besteht neben der Umsetzung traditioneller Börsengänge (IPOs) oder reinen Handelsaufnahmen (Listings) insbesondere im Segment von Börsenmantel-/ SPAC-Transaktionen (Reverse IPO, Reverse Merger oder Reverse Takeover, Cold IPO), da Börsenmäntel an die Börse strebenden Unternehmen erhebliche Vorteile bieten.

Über die Internetseite von INSTANT IPO können sich interessierte Unternehmen umfassend beim Marktführer über Börsenmäntel informieren, kostenloses Informationsmaterial anfordern oder ein kostenfreies Info-Gespräch vereinbaren.

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