Beschäftigungsbücher für Kinder

Die folgenden Buchtipps laden ein, aktiv zu werden. Da kommt keine Langeweile auf. Bestimmt werden auch Ihre Kinder oder Enkelkinder Freude an diesen Werken haben.

Mäuseausmalbuch

In diesem Ausmalbuch haben Mäuse das Sagen.

Hauche den niedlichen Nagern mit tollen Farben Leben ein und gestalte das Buch ganz nach deinem Geschmack. Du wirst sehen, das macht richtig Spaß.

Ideal als Geschenk, für gemeinsame Zeit mit der Familie und stundenlange kreative Unterhaltung. Da kommt keine Langeweile auf.

Die Ausmalbilder sind einseitig bedruckt, damit das Durchscheinen der Farben verhindert wird. Die Umrisse sind dick und schwarz gehalten, damit sie gut zu erkennen sind. Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften.

ISBN: 978-3695104451

Mal- und Rätselspaß mit Mäuserich Finn

Sei kreativ!

Der freche und vorwitzige Mäuserich Finn möchte Dich animieren, Deine kreative Seite zu entdecken und dieser freien Lauf zu lassen.

Gestalte das Buch farblich so, wie es Dir gefällt und löse kleine Rätselaufgaben.

Du wirst sehen, das macht Spaß.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

ISBN-13: 978-3758331695

Rätsel-, Mal- und Lesespaß für Kinder

In Rätsel-, Mal- und Lesespaß erwarten Ihre Kinder Denk- und Knobelaufgaben. Und natürlich gibt es auch tolle Geschichten und Ausmalbilder.

Ein ideales Geschenk, um spielerisch die kleinen grauen Zellen und Konzentration der Kinder zu fördern und sie sinnvoll zu beschäftigen. Ein Mitmachbuch für Grundschulkinder, das Spaß bringt.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

ISBN-13:? 978-3759742940

Regentage-Buch gegen Langeweile

Dieses Ausmal- und Rätselbuch mit Geschichten der Gebr. Grimm ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Gemeinsam mit Freunden Rätsel lösen, Spiele spielen, Fragen beantworten und natürlich auch Bilder ausmalen! Durch die Rätsel und Wissensaufgaben, sowie Ausmalbilder ist dieses schöne Buch so vielseitig, dass es durchaus auch für ältere Kinder geeignet ist. Einige Aufgaben sind sogar erst von Kindern ab 6 Jahren zu lösen. Auf jeden Fall haben aber die Kleinen jede Menge Spaß mit diesem Buch.

ISBN-13: 978-1073189311

Malbuch Fahrzeuge: für Kinder

Dieses Malbuch bietet besonders für kleine Kinder einfache, süße und fröhliche Motive zum Ausmalen.

100 Seiten mit schönen Ausmalbildern von Fahrzeugen.

Von Auto bis Zeppelin ist alles dabei.

Auto

Bus

Flugzeug

Traktor

Zug

Gabelstapler

Schiff

Lastwagen

Polizeiauto

Krankenwagen

u.v.m.

ISBN-13:? 979-8355174125

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/