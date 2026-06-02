Einladung an die Medien: Fields-Medaillen und Spitzenleistungen in der Mathematik auf der ICM 2026 in Philadelphia

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PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 2. Juni 2026 / Vertreter der Presse sind zur weltweit renommiertesten Mathematikkonferenz eingeladen, die vom 23. bis 30. Juli 2026 im Pennsylvania Convention Center in Philadelphia stattfindet. Der alle vier Jahre stattfindende International Congress of Mathematicians (ICM) umfasst die Bekanntgabe der höchsten Auszeichnungen auf dem Fachgebiet - darunter die Fields-Medaillen - sowie Vorträge führender Mathematiker zu den neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet.

Festangestellte Reporter und freiberufliche Journalisten können sich bis zum 22. Juni kostenlos für die Teilnahme an der Konferenz anmelden. Die Medienanmeldung beinhaltet den Zugang zu einer Pressekonferenz mit den Fields-Medaillengewinnern und anderen Preisträgern im Anschluss an deren Bekanntgabe während der Eröffnungszeremonie am 23. Juli. Während der Konferenz steht zudem ein Presseraum zur Verfügung. Für Teilnehmer stehen Hotelzimmer zu ermäßigten Preisen zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des ICM 2026 oder per E-Mail an icmpressinquiries@simonsfoundation.org .

Die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien des Kongresses sowie die Pressekonferenz werden zudem kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Simons Foundation live übertragen.

Neben der Bekanntgabe der Preisträger und wissenschaftlichen Vorträgen umfasst der diesjährige ICM auch Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit, die dazu einladen, die Schönheit und Allgegenwärtigkeit der Mathematik zu entdecken.

Wichtige Termine und Informationen

- Anmeldeschluss für die Presse: Montag, 22. Juni 2026

- Eröffnungszeremonie: Donnerstag, 23. Juli 2026, 9:00-12:30 Uhr EDT

- Pressekonferenz der Preisträger: Donnerstag, 23. Juli 2026, 12:00-13:30 Uhr EDT

- Abschlusszeremonie: Donnerstag, 30. Juli 2026, 13:00-15:00 Uhr EDT

Weitere Einzelheiten zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Fields-Medaillen und anderer Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Über den ICM

Der ICM wird von der International Mathematical Union (IMU) ausgerichtet. Der erste offizielle Kongress fand 1897 in Zürich statt, obwohl die Idee für die Konferenz bereits während der Weltausstellung 1893 in Chicago entstand.

Die diesjährige Konferenz wird von der American Mathematical Society und der Simons Foundation unterstützt und ist der erste ICM in den Vereinigten Staaten seit 1986. Tausende Mathematiker werden an der Veranstaltung teilnehmen, wobei Hunderte aus Entwicklungsländern Reisestipendien erhalten. Der Kongress 2026 findet zu einem für das Fachgebiet wichtigen Zeitpunkt statt, da internationale Zusammenarbeit und Kooperation für den mathematischen Fortschritt von entscheidender Bedeutung sind.

Über die Fields-Medaillen und andere IMU-Preise

Ein Höhepunkt jedes ICM seit 1936 ist die Verleihung der Fields-Medaillen, die oft als Nobelpreis der Mathematik bezeichnet werden. Bei jeder Konferenz werden zwei bis vier Mathematiker unter 40 Jahren für ihre bedeutenden Beiträge zum Fachgebiet geehrt.

Die IMU verleiht außerdem die Abacus-Medaille für Leistungen in den mathematischen Aspekten der Informationswissenschaft, den Carl-Friedrich-Gauß-Preis für Beiträge, die bedeutende Anwendungen außerhalb der Mathematik gefunden haben, die Chern-Medaille für herausragende Leistungen in der Mathematik und den Leelavati-Preis für Öffentlichkeitsarbeit.

Wichtige Themen auf dem diesjährigen ICM

Auf dem diesjährigen ICM werden Vorträge und Vorlesungen zu spannenden Forschungsarbeiten aus nahezu allen mathematischen Disziplinen gehalten, von der Kakeya-Vermutung über orthogonale Projektionen bis hin zur Axiomatisierung der Strömungsdynamik.

Ein Thema, das für viele Teilnehmer im Vordergrund stehen wird, ist die künstliche Intelligenz, die eine Debatte über die Menschlichkeit der Mathematik auslöst und verspricht, die Art und Weise, wie viele Mathematiker ihre Forschung betreiben, grundlegend zu verändern. Der berühmte Mathematiker und Fields-Medaillengewinner Terence Tao wird am 24. Juli einen öffentlichen Vortrag zum Thema Mathematics in the Age of AI halten, und weitere Referenten werden die Beziehung zwischen Mathematik und KI sowie die Auswirkungen der KI auf den Mathematikunterricht erörtern.

Kontaktinformationen

Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an icmpress@simonsfoundation.org oder rufen Sie unter +1 (646) 654-0066 an.

Über die Simons Foundation

Die Simons Foundation ist eine private Stiftung in New York City, deren Ziel es ist, die Grenzen der Forschung in der Mathematik und den Grundlagenwissenschaften zu erweitern. Die 1994 von Jim und Marilyn Simons gegründete Stiftung fördert bahnbrechende Wissenschaft durch Fördermittel, eigene Forschung und öffentliches Engagement. Die Simons Foundation vergibt Fördermittel in den Bereichen Autismusforschung und Neurowissenschaften, Biowissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften sowie Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur. Die hauseigene Forschungsabteilung der Stiftung, das Flatiron Institute, entwickelt und setzt computergestützte Methoden ein, um die Grundlagenforschung voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter simonsfoundation.org.

QUELLE: Simons Foundation

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