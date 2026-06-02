Advanced Gold Exploration gibt Option auf das Kupfer-Silber-VMS-Konzessionsgebiet Buck Lake in Ontario bekannt

VANCOUVER, B.C. - 2. Juni 2026 / IRW-Press / ADVANCED GOLD EXPLORATION INC. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTCQB: AUHIF) (AUEX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Optionsvereinbarung (die Optionsvereinbarung) mit Wirkung zum 12. Mai 2026 (das Wirksamkeitsdatum) mit Stage Capital Corp. (SCC) abgeschlossen hat, wonach das Unternehmen SCC eine Option (die Option) auf den Erwerb einer 60%igen Beteiligung am Projekt Buck Lake des Unternehmens in der Provinz Ontario (das Konzessionsgebiet) gewährt hat.

Jim Atkinson, Chairman, erklärt: Unsere erste Aufgabe im Konzessionsgebiet ist die Durchführung geophysikalischer VTEM- und horizontaler magnetischer Gradiometer-Vermessungen über unserem 3 km langen VMS-Zielgebiet. Daher freuen wir uns, die Optionsvereinbarung unterzeichnet zu haben, um das Konzessionsgebiet weiterzuentwickeln. Wir setzen unser Geschäftsmodell um, das darauf abzielt, den Wert unserer Projekte zu steigern und als Projektentwickler mit modernen Explorationstechniken den Wert hochwertiger Projekte zu erhöhen. Der kürzlich erfolgte Verkauf unseres Konzessionsgebietes Melba an Heritage Mining Ltd. und dieses neue Joint Venture mit SCC sind ein klarer Beweis für die erfolgreiche Umsetzung unseres Modells. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SCC und dessen Managementteam bei der Weiterentwicklung des Konzessionsgebietes.

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung kann SCC seinen ungeteilten Anteil von 60 % am Konzessionsgebiet erwerben, indem es die folgenden Barzahlungen und Aktienemissionen an das Unternehmen vornimmt und die folgenden Verpflichtungen zu Explorationsausgaben eingeht:

- Verpflichtungen im ersten Jahr:

o Leistung einer einmaligen Barzahlung in Höhe von 50.000 $ bei Unterzeichnung der Optionsvereinbarung (das Unternehmen bestätigt, dass dies erfolgt ist);

o Ausgabe von 400.000 Stammaktien von SCC (die Optionsaktien) innerhalb von zehn (10) Werktagen nach dem Datum, an dem der Handel mit den Optionsaktien an einer anerkannten Börse beginnt (das Notierungsdatum); und

o Aufwendung von mindestens 200.000 $ an Explorationsausgaben im Konzessionsgebiet innerhalb von 12 Monaten nach dem Wirksamkeitsdatum.

- Verpflichtungen im zweiten Jahr:

o Eine einmalige Barzahlung in Höhe von 60.000 $ am oder vor dem ersten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums.

o Ausgabe von 500.000 Aktien am oder vor dem ersten Jahrestag des Notierungsdatums; und

o Tätigung von zusätzlichen Explorationsausgaben in Höhe von mindestens 300.000 $ im Konzessionsgebiet am oder vor dem zweiten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums.

- Verpflichtungen im dritten Jahr:

o Eine einmalige Barzahlung in Höhe von 80.000 $ am oder vor dem zweiten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums.

o Ausgabe von 600.000 Aktien am oder vor dem zweiten Jahrestag des Notierungsdatums.

o Tätigung von zusätzlichen Explorationsausgaben in Höhe von mindestens 450.000 $ im Konzessionsgebiet am oder vor dem dritten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums.

SCC hat das Recht, nach eigenem Ermessen die Barzahlungen, Aktienemissionen oder Explorationsausgaben jederzeit vorzuziehen. Ausgaben, die SCC über den für einen Zeitraum erforderlichen Mindestbetrag hinaus tätigt, werden vorgetragen und auf nachfolgende Zeiträume angerechnet. Wenn SCC den Börsengang nicht spätestens achtzehn (18) Monate nach dem Wirksamkeitsdatum vollzieht, erlischt die Optionsvereinbarung automatisch.

Sobald SCC alle Verpflichtungen in Bezug auf Barzahlungen, Aktien und Ausgaben erfüllt hat, gilt die Option als ausgeübt, und SCC erwirbt eine 60%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet. Zu diesem Zeitpunkt gründen AUEX und SCC ein nicht eingetragenes Joint Venture (das Joint Venture) mit einer anfänglichen Beteiligungsquote von 60 % für SCC und 40 % für AUEX. SCC fungiert als anfänglicher Betreiber des Joint Ventures. Jede Partei ist danach verpflichtet, ihren anteiligen Beitrag zu genehmigten Programmen und Budgets zu leisten. Wenn die Beteiligung einer der Parteien unter zehn Prozent (10 %) verwässert wird, wandelt sich ihre Beteiligung automatisch in eine zusätzliche 1%ige NSR-Royalty (Net Smelter Returns) um.

Der Abschluss der in der Optionsvereinbarung vorgesehenen Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt aller behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

ÜBER DAS KONZESSIONSGEBIET BUCK LAKE

Das vollständig genehmigte Konzessionsgebiet Buck Lake umfasst 180 aus einer Parzelle bestehende Bergbau-Claims, die sich über etwa 3.886 Hektar in den Townships Lunkie und Gapp innerhalb des Grünsteingürtels Batchewana erstrecken, etwa 50 Kilometer nordöstlich von Sault Ste. Marie, Ontario. Das Konzessionsgebiet beherbergt ein klassisches vulkanogenes Massivsulfid-(VMS)-Kupfer-Zink-Silber-System, das durch einen sehr aussichtsreichen, 3.000 Meter langen elektromagnetischen Korridor gekennzeichnet ist. Im Rahmen der vom Unternehmen zwischen 2022 und 2025 durchgeführten Diamantkernbohrprogramme durchteuften 13 von 15 Bohrlöcher erfolgreich eine massive und halbmassive Sulfidmineralisierung. Zu den bemerkenswerten historischen Abschnitten gehört das Entdeckungsbohrloch BL-22-05, das 1,51 % Cu und 18,2 g/t Ag über 11,75 Meter lieferte, einschließlich eines hochgradigen Kerns von 4,59 % Cu und 54,6 g/t Ag über 3,2 Meter Technischer Bericht mit dem Titel NI 43-101 Independent Technical Report on the Buck Lake Property for Advanced Gold Exploration Inc. mit Stichtag 28. September 2023, erstellt von Michael Kilbourne, P. Geo.

. Historische punktuelle Probenahmen in dem Gebiet ergaben Spitzengehalte von bis zu 15 % Kupfer und 15 % Zink.

ÜBER ADVANCED GOLD

Advanced Gold Exploration ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Kupferkonzessionsgebieten in Kanada, darunter vor allem die Konzessionsgebiete Doyle und Buck Lake in Ontario. Mit dem jüngsten Erwerb des Konzessionsgebiets Silver Belle in Nevada hat das Unternehmen sein Portfolio erweitert. Die Kompetenz des Unternehmens liegt in der Identifizierung und dem Erwerb von unterbewerteten Konzessionen, die über bedeutende historische Arbeiten verfügen und deren wirtschaftlichen Wert es seiner Ansicht nach auf dem heutigen Preisniveau verbessern kann. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Partnern und Aktionären unmittelbare und langfristige Werte zu erbringen. Besuchen Sie www.advancedgoldexploration.com für weitere Informationen.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

James Atkinson, MSc, PGeo, ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Definition gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um alle historischen Informationen über das Konzessionsgebiet zu verifizieren, insbesondere in Bezug auf historische Probenahmen, Bohrergebnisse und technische Arbeiten, die von Noranda und anderen bereitgestellt wurden. Der qualifizierte Sachverständige geht davon aus, dass die Probenahmen und Analyseergebnisse gemäß den branchenüblichen Standards durchgeführt wurden. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Im Namen des Board of Directors,

Arndt Roehlig, President & CEO, Direktor

Kontaktinformationen

Arndt Roehlig

CEO, President, Direktor, Advanced Gold Exploration Inc.

E-Mail: arndtroehlig@gmail.com

Tel: (604) 318-1034

www.advancedgoldexploration.com

CSE: AUEX OTCQB: AUHIF FWB: ZF2

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zum Abschluss der künftigen Earn-in-Meilensteine, dem Zeitrahmen für die Notierung von SCC, geplanten Explorationsprogrammen, der möglichen Gründung von Joint Ventures und zukünftigen Betriebsaktivitäten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten abweichen, einschließlich Gefahren bei der Rohstoffexploration, Änderungen der Mineralpreise, Zugang zu Kapital und Fristen für allgemeine aufsichts- und börsenrechtliche Genehmigungen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zukunftsgerichtete Informationen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens und den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, erwägt, glaubt, prognostiziert, plant und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, den Wert seiner aktuellen und zukünftigen Mineralexplorationskonzessionen und damit verbunden den langfristigen Aktionärswert zu steigern, die Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsrisiken zu mindern oder zu beseitigen, sowie die Absicht des Unternehmens, ein Portfolio historischer Goldkonzessionsgebiete aufzubauen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit wie oben beschrieben fortsetzen wird. Die Leser werden angehalten, die jährlichen und vierteljährlichen Lageberichte des Unternehmens sowie andere regelmäßig eingereichte Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen bzw. tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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