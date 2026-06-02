Kunst aus 58.000 Kristallen: Niko Iordanov verewigt das Eintracht Frankfurt Waldstadion in Handarbeit

Über 58.000 Kristalle, reine Handarbeit und ein Frankfurter Wahrzeichen: Niko Jordanov erschafft ein spektakuläres 90 x 130 cm großes Kristallkunstwerk des Waldstadions.

Frankfurt am Main - Mit einem außergewöhnlichen Kunstwerk verbindet der Frankfurter Künstler Nikola Iordanov seine Leidenschaft für hochwertige Handwerkskunst mit der Begeisterung für eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt: das Waldstadion von Eintracht Frankfurt.

Das lizenzierte Kunstwerk im Format 90 x 130 Zentimeter besteht aus mehr als 58.000 einzeln gesetzten Kristallen und wurde in aufwendiger Handarbeit gefertigt. Jeder Kristall wurde präzise platziert, um ein beeindruckendes Gesamtbild mit außergewöhnlicher Tiefe, Brillanz und Lichtwirkung zu erschaffen.

Das Motiv zeigt das Waldstadion aus der Vogelperspektive und fängt die besondere Atmosphäre des traditionsreichen Frankfurter Fußballtempels auf einzigartige Weise ein. Je nach Lichteinfall verändert sich die Wirkung des Kunstwerks und lässt das Stadion immer wieder in neuem Glanz erscheinen.

"Mein Ziel war es, ein Kunstwerk zu schaffen, das nicht nur ein Bild ist, sondern ein echtes Erlebnis. Die tausenden Kristalle sorgen dafür, dass das Stadion lebendig wirkt und aus jeder Perspektive anders erscheint", erklärt Künstler Niko Iordanov.

Jedes Werk entsteht in sorgfältiger Handarbeit und benötigt zahlreiche Arbeitsstunden. Die Kristalle erzeugen eine außergewöhnliche Lichtreflexion, die das Motiv besonders in modernen Wohnräumen, Büros, Konferenzräumen oder exklusiven Sammlungen eindrucksvoll zur Geltung bringt.

Das Waldstadion-Kunstwerk gehört zu einer neuen Serie hochwertiger Kristallbilder, die bekannte Wahrzeichen, Sportmotive und individuelle Sonderanfertigungen in einer bisher kaum gesehenen Form präsentieren. Durch die Kombination aus modernem Design, präziser Handarbeit und tausenden funkelnden Kristallen entsteht eine Kunstform zwischen klassischem Gemälde und luxuriösem Designobjekt.

Mit seinem außergewöhnlichen Format und der hochwertigen Verarbeitung richtet sich das Werk an Kunstliebhaber, Sammler, Unternehmen, Fußballfans sowie alle, die ihre Verbundenheit zu Frankfurt auf besondere Weise zum Ausdruck bringen möchten.

Motiv: Waldstadion Frankfurt mit Eintracht Frankfurt Wappen (lizenziertes Motiv)

Format: 90 x 130 cm

Material: Kristalle

Anzahl der Kristalle: Über 58.000 Stück

Fertigung: Handarbeit

Einsatzbereich: Wohnräume, Büros, Hotels, Lounges, Vereinsheime und Sammlungen

Über Niko Iordanov

Niko Iordanov entwickelt und gestaltet exklusive Kristallkunstwerke, die durch ihre außergewöhnliche Lichtwirkung und ihre hochwertige Verarbeitung überzeugen. Seine Werke bestehen aus zehntausenden präzise gesetzten Kristallen und verwandeln bekannte Motive, Logos und Wahrzeichen in beeindruckende Kunstobjekte mit einzigartiger Ausstrahlung. Die Kombination aus Handarbeit, Design und luxuriöser Optik macht jedes Werk zu einem besonderen Blickfang.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sonitrade GmbH

Herr Niko Iordanov

Carl-Zeiss-Str. 47

55129 Mainz

Deutschland

fon ..: 069-20522

web ..: https://www.instagram.com/mrblinggermany

email : ni@sonitrade.de

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