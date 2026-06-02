Uranium Energy Corp gibt Termin für die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026, die Telefonkonferenz und den W

Corpus Christi, Texas - 2. Juni 2026 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC) (- www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-start-of-the-production-at-burk... -) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor Börsenbeginn am Dienstag, dem 9. Juni 2026, veröffentlichen wird.

Am Dienstag, dem 9. Juni 2026, findet um 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) eine Telefonkonferenz statt, um diese Ergebnisse zu erörtern. Um daran teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten:

Webinar: Hier klicken

Nordamerika (gebührenfrei): 1-877-270-2148

International: 1-412-902-6510

Die Präsentation der Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 wird auf der Website von UEC unter www.uraniumenergy.com verfügbar sein, und eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation zur Verfügung stehen.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größtes und am schnellsten wachsendes Uranunternehmen. Das Unternehmen verfügt über die größte Uranressourcenbasis und die größte lizenzierte Produktionskapazität in den Vereinigten Staaten, die sich über seine Standorte in Wyoming und Südtexas auf insgesamt etwa 12 Millionen Pfund pro Jahr beläuft. In Kanada verfügt das Unternehmen über eines der umfangreichsten Land- und Ressourcenportfolios im Athabasca-Becken, dessen Kern das Roughrider-Projekt in Saskatchewan bildet. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp strebt UEC den Aufbau eigener Raffinerie- und Konversionskapazitäten im Inland an, um die US-amerikanische Lieferkette für Kernbrennstoffe weiter zu stärken. UEC verfolgt eine zu 100 % ungesicherte Uranstrategie und ist damit vollständig den Fundamentaldaten des Uranmarktes ausgesetzt. Das Unternehmen wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, -produktion und Brennstoffkreislauf-Infrastruktur geführt.

Kontaktieren Sie die Investor-Relations-Abteilung von Uranium Energy Corp unter:

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Börseninformationen:

NYSE American: UEC

WKN: AOJDRR

ISIN: US916896103 8

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Uranium Energy Corp.

Investor Relations

Ste. 800N, North Shoreline 500

78401 Corpus Christi, TX

USA

email : info@uraniumenergy.com

Pressekontakt:

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