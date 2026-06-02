Quantencomputing-Boom: Warum Anleger jetzt auf die Infrastruktur schauen sollten

Quantencomputing ist kein Zukunftsthema mehr - es ist ein Markt mit über 12 Milliarden Dollar Jahresinvestment. Wer davon profitiert, ohne selbst im Rennen um die beste Maschine zu stehen, könnte die interessanteste Investmentchance im gesamten Sektor sein.

Es war einer jener Momente, die eine Technologie endgültig aus dem Labor in die Wirklichkeit katapultieren. Im Jahr 2025 stiegen die weltweiten Investitionen in Quantentechnologie-Unternehmen auf 12,6 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg um das 6,3-fache gegenüber dem Vorjahr. Nicht in einem Jahrzehnt, nicht in fünf Jahren: innerhalb von zwölf Monaten. Wer diesen Sektor noch als fernliegende Wissenschaft abgetan hatte, musste seine Einschätzung schlagartig revidieren.

Was treibt diesen Boom? Im Kern geht es um eine Technologie, die klassische Computer bei bestimmten Aufgaben fundamental übertrifft. Quantencomputer nutzen die Gesetze der Quantenmechanik, um Berechnungen durchzuführen, die selbst den leistungsfähigsten Superrechnern der Welt unmöglich sind. Die Konsequenz: Branchen wie Pharma, Finanzwirtschaft, Chemie und Logistik stehen vor einem Produktivitätssprung, der mit dem Aufkommen des Internets vergleichbar ist. Marktanalysen beziffern den wirtschaftlichen Wert, der durch Quantencomputing bis 2035 entstehen kann, auf 1,3 bis 2,7 Billionen US-Dollar.

Markt mit Quantensprung zur Kommerzialisierung

Lange war Quantencomputing ein Thema für Universitätslabore und staatlich finanzierte Grundlagenforschung. Das hat sich fundamental geändert. Über 300 Industrieunternehmen weltweit arbeiten heute aktiv mit Quantencomputer-Herstellern zusammen - nicht mehr um die Technologie zu verstehen, sondern um konkrete Geschäftsprobleme damit zu lösen. JPMorgan Chase testet Quantenalgorithmen für das Risikomanagement, AstraZeneca entwickelt gemeinsam mit IonQ hybride Berechnungsmodelle für die Medikamentenforschung, BMW optimiert mit Quantensoftware die Architektur seiner Fahrzeugelektronik.

Gleichzeitig haben die großen Technologiekonzerne ihre Gangart deutlich verschärft. Google demonstrierte 2025 mit seinem Willow-Chip erstmals eine praktische Anwendung, die klassische Supercomputer nicht replizieren können. IBM kündigte einen konkreten Fahrplan zur fehlertoleranten Quantenmaschine bis 2029 an. Quantinuum stellte mit dem Helios-System einen neuen Genauigkeitsrekord auf. Der Wettbewerb um die beste Quantenmaschine läuft auf Hochtouren - und genau das eröffnet Anlagechancen, die die meisten Anleger noch nicht auf dem Radar haben.

Denn bei aller Aufmerksamkeit für die großen Systembauer stellt sich eine entscheidende Frage: Was brauchen all diese Quantencomputer, damit sie überhaupt funktionieren? Die Antwort liegt tief im Inneren jeder dieser Maschinen - in winzigen, hochspezialisierten Chips, ohne die kein Quantencomputer der Welt zuverlässig arbeitet.

Ohne Spezial-Chips kein zuverlässiger Quantencomputer

Quantencomputer der modernen Generation arbeiten bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt - also bei fast minus 273 Grad Celsius. In dieser sogenannten kryogenen Umgebung werden die Grundbausteine der Quantenberechnung, die sogenannten Qubits, in einem labilen Quantenzustand gehalten. Schon kleinste Störungen - ein minimales Temperaturschwanken, ein schwaches elektromagnetisches Signal von außen - bringen das gesamte System aus dem Takt. Jeder Rechenfehler, jedes Rauschen im System kostet Rechenleistung und Zuverlässigkeit.

Genau hier liegt der Engpass, den kaum jemand öffentlich diskutiert: Die Signalverarbeitung. Es braucht spezialisierte Mikrochips, die elektrische Steuersignale mit extremer Präzision in diese Tiefkühlumgebung hinein und wieder heraus leiten, dabei Rauschen auf ein Minimum reduzieren und die thermische Stabilität des Gesamtsystems nicht gefährden. Diese Chips existieren heute kaum in der erforderlichen Qualität und ihre Entwicklung erfordert eine sehr spezifische Kombination aus Quantenphysik, Halbleitertechnik und Kryotechnik, die nur wenige Forschungsgruppen weltweit beherrschen. Besonders kritisch und bislang kaum von spezialisierten Anbietern besetzt ist dabei die zweite Verstärkungsstufe - die Signalaufbereitung auf dem Weg aus dem Kryostaten in die Auswertungselektronik bei Raumtemperatur. Während die erste Stufe bereits mehrere Wettbewerber adressieren, ist dieser spezifische Markt weitgehend offen.

Dass dieser Infrastrukturbedarf von Kapitalgebern längst registriert wird, zeigt eine aktuelle Transaktion: Das niederländische Unternehmen QuantWare schloss jüngst eine Finanzierungsrunde über 178 Millionen US-Dollar ab - die bislang größte ihrer Art im Quantenhardware-Segment. Zu den Geldgebern zählte Intel Capital sowie In-Q-Tel, die strategische Beteiligungsgesellschaft der US-Geheimdienste. QuantWare beliefert bereits mehr als 50 Kunden in 20 Ländern mit modularen Quantenprozessoren. Die Botschaft ist eindeutig: Wer die Hardware-Infrastruktur für Quantencomputer liefert, sitzt an einem strategisch wertvollen Knotenpunkt der gesamten Industrie.

QuantumCore: Infrastrukturanbieter, den (bisher) kaum jemand kennt

In Toronto, Kanada, arbeitet ein Unternehmen genau an diesem Problem - und ist seit April 2026 auch an der Bärse handelbar. QuantumCore (ISIN: CA74767F1045, WKN: A429HH, CSE: QNCR) entwickelt spezialisierte Signalverarbeitungs-Chips für den Einsatz in Quantencomputern. Das Unternehmen liefert damit die Komponente, ohne die keiner davon sein volles Leistungspotenzial entfalten kann. Mit der im Mai 2026 angekündigten Übernahme von Avalanche PhotoniQ hat QuantumCore seinen Aktionsradius zudem erheblich erweitert: Die Akquisition bringt hochpräzise Einzelphotonen-Detektoren ins Portfolio - Bauteile, die für photonische Quantencomputer, Quantennetzwerke und sichere optische Kommunikation unverzichtbar sind. QuantumCore kann damit künftig nicht nur supraleitende Systeme, sondern auch Ionenfallen-, neutrale Atome- und photonische Quantenarchitekturen beliefern.

Dieses sogenannte Picks-and-Shovels-Modell - Infrastruktur statt Endprodukt - hat in technologischen Boom-Phasen historisch robuste Geschäftsmodelle hervorgebracht. QuantumCore steht damit nicht im direkten Wettbewerb mit IonQ, Rigetti Computing oder D-Wave Quantum, sondern will sie als Zulieferer bedienen. Das Unternehmen muss daher nur dafür sorgen, dass die Quantencomputer vernünftig laufen ohne in einem kostenintensive Wettbewerb treten zu müssen.

Das wissenschaftliche Fundament ist für ein Frühphasenunternehmen bemerkenswert. CTO Christopher Wilson ist ausgewiesener Experte für Quantenrauschreduktion mit Stationen am MIT, an der Yale University und am Institut für Quantencomputing in Waterloo , Ontario, einem der führenden Forschungszentren der Welt. Zuvor war er als leitender Wissenschaftsberater bei Rigetti Computing tätig. CEO Eugene Profis bringt kapitalmarktrelevante Erfahrung aus führenden Rollen bei mehreren Vermögensverwaltungen und Investmentbanken mit. Das Team versteht damit die Technologie und die Kapitalmärkte.

Chancen durch Bewertungslücke zu privater Konkurenz

QuantumCore ist aktuell mit rund 65 Millionen Kanadischen Dollar an der Börse bewertet. Zum Vergleich: Das Unternehmen QuantWare, das dasselbe Marktsegment bedient, wird privat bereits mit einem Vielfachen davon gehandelt. Der Markt für Quantenhardware-Komponenten soll bis Mitte der 2030er-Jahre auf 1,5 bis 4 Milliarden US-Dollar anwachsen. Wer daran teilhaben will, findet mit QuantumCore derzeit die einzige öffentlich handelbare Option in diesem spezifischen Segment.

Technologische Boom-Phasen belohnen diejenigen, die früh positioniert sind - bevor der breite Markt solche Gelegenheiten erkennt. Bei Quantencomputing läuft diese Uhr bereits. Die Maschinen werden gebaut, das Kapital fließt, Industriekooperationen nehmen Fahrt auf. Was noch fehlt, sind skalierbare Hardwarekomponenten für den kommerziellen Betrieb. QuantumCore arbeitet genau daran und ist aktuell noch zu einem Bruchteil dessen bewertet, was vergleichbare private Unternehmen im selben Markt bereits wert sind. Dies eröffnet risikobereiten Anleger mit langem Atem exorbitante Chancen, wenn das Unternehmen seine Strategie erfolgreich umsetzt.

QuantumCore Ltd. gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für das Thema Quantencomputing interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu (Link: verumo.de/aktien/lithium-africa-corp) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

Aktiendaten und Finanzierung

QuantumCore Ltd.

WKN: A429HH

ISIN: CA74767F1045

CSE: QNCR

FRA: K1Y

Webseite: www.qncor.ca/

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