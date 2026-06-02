Xlla, der internationale Maßstab für maßgeschneiderte Multi-Family-Office-Dienstleistungen, hat offiziell seine Jahreszahlen bekanntgegeben und dabei einen Jahresumsatz von 84 Millionen US-Dollar erzielt. Dieser Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr ist auf einen grundlegenden Wandel in der Unternehmensstrategie sowie auf die gestiegene Nachfrage nach dem persönlich geprägten Finanzberatungsmodell zurückzuführen.

I. DER BERATUNGSVORTEIL: JENSEITS VON ALGORITHMEN

„Der Faktor Menschliches Kapital"

Den Kern des diesjährigen Erfolgs bildet das überproportionale Wachstum bei Kunden, die direkt mit den Senior-Finanzberatern von Xlla zusammenarbeiten. Während die Branche zunehmend auf automatisierte „Robo-Advisor" setzt, hat Xlla konsequent auf maßgeschneiderte menschliche Expertise gesetzt.

Strategisches Wachstum: Portfolios unter aktiver Betreuung verzeichneten eine durchschnittliche Wertsteigerung von 14,8 % nach Gebühren – deutlich besser als passive Benchmarks.

Portfolios unter aktiver Betreuung verzeichneten eine durchschnittliche Wertsteigerung von 14,8 % nach Gebühren – deutlich besser als passive Benchmarks. Präzise Strukturierung: Über die reine Titelauswahl hinaus integrierten Xlla-Berater steuerliche Verlustverrechnung sowie grenzüberschreitende Erbschaftsregelungen und bewahrten vermögende Privatfamilien weltweit vor geschätzten 115 Millionen USD an vermeidbaren Steuerbelastungen.

Über die reine Titelauswahl hinaus integrierten Xlla-Berater steuerliche Verlustverrechnung sowie grenzüberschreitende Erbschaftsregelungen und bewahrten vermögende Privatfamilien weltweit vor geschätzten 115 Millionen USD an vermeidbaren Steuerbelastungen. Vertrauen als Kapital: „Unsere Berater verwalten nicht nur Vermögen – sie gestalten Erwartungen und Lebenswerke", so der Leiter des Private Banking. „Diese persönliche Note erklärt, warum die empfehlungsbasierten Kapitalzuflüsse in diesem Jahr um 30 % gestiegen sind."

II. DER STRATEGISCHE FAHRPLAN 2026: „ALPHA-ARCHITECT"

Eine dreigliedrige Anlagemethodik

Um die Umsatzmarke von 84 Millionen USD zu erreichen, setzte Xlla ein proprietäres Investitionsframework um, das speziell für Hochinflations- und Hochvolatilitätsumgebungen konzipiert wurde.

Taktische Asset-Allokation (TAA) Xlla verlagerte 18 % des verwalteten Vermögens (AUM) aus traditionellen börsennotierten Aktien in Private Credit und Mezzanine-Finanzierungen. Dieser Schritt ermöglichte höhere Renditen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung vorrangig besicherter Positionen und fungierte als „Volatilitätspuffer" für das Gesamtportfolio. Der „Nexus" Private-Equity-Pool Das Unternehmen lancierte den Nexus Opportunity Fund, der Kunden exklusiven Zugang zu Technologieunternehmen vor dem Börsengang in den Bereichen KI und erneuerbare Energien bietet. Dieser „Club-Deal"-Ansatz ermöglichte es Xlla-Kunden, als institutionelle Venture-Capitalisten zu agieren – ein Privileg, das sonst milliardenschweren Stiftungsfonds vorbehalten ist. Absicherung gegen Länderrisiken Als Reaktion auf geopolitische Verschiebungen integrierte die Strategie einen „Multi-Jurisdiktionellen Tresor"-Ansatz. Durch die Diversifizierung physischer Goldbestände und digitaler Vermögenswerte über drei neutrale Jurisdiktionen (Schweiz, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate) sicherte Xlla seinen konservativsten Kundensegmenten eine absolute Kapitalbeständigkeit.

III. OPERATIVE EXZELLENZ & SKALIERBARKEIT

Mit einer Umsatzbasis von 84 Millionen USD hat sich Xlla zu einem leistungsstarken Finanzinstitut entwickelt.

Technologische Reinvestitionen: 12 Millionen USD wurden in das Xlla Portal 2.0 investiert – eine Echtzeit-Reporting-Engine, die Kunden sekundengenaue Transparenz über ihr globales Nettovermögen bietet.

12 Millionen USD wurden in das Xlla Portal 2.0 investiert – eine Echtzeit-Reporting-Engine, die Kunden sekundengenaue Transparenz über ihr globales Nettovermögen bietet. Talentgewinnung: Das Unternehmen erweiterte sein Research-Team durch die gezielte Rekrutierung führender Analysten aus Tier-1-Investmentbanken zur Stärkung des internen „Think Tanks".

IV. ZUSAMMENFASSUNG & AUSBLICK

„Die 84-Millionen-Dollar-Marke bestätigt unsere Kernüberzeugung: Vermögensverwaltung ist eine Kunst der Präzision – kein Massenprodukt", resümierte der Vorstand. Mit Blick auf 2027 plant Xlla, seine starke Liquiditätsposition für M&A-Aktivitäten zu nutzen und möglicherweise Boutique-Unternehmen im Nahen Osten zu akquirieren, um seine globale Präsenz weiter zu festigen.

Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beschreiben künftige Erwartungen, Pläne, Ergebnisse oder Strategien (einschließlich Produktangebote, regulatorische Pläne und Geschäftspläne). Es wird darauf hingewiesen, dass solche Aussagen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Umstände, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen.

Medienkontakt

Unternehmensname: Xlla

Ansprechpartnerin: Alexa Brich

E-Mail: support@xlla.tech

Website: https://xlla.tech/

Adresse: Bahnhofstrasse 37, 8001 Zürich, Schweiz