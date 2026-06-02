Gold und der US-Dollar-Index

Zwischen dem Goldpreis und dem US-Dollar-Index (DXY) bestand traditionell eine inverse Beziehung.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 02.06.2026, 13:50 Uhr Zürich/Berlin

Gewinnt der US-Dollar an Stärke, dann gibt der Goldpreis in der Regel nach und umgekehrt. Diese Verbindung ist jedoch in den letzten Jahren schwächer geworden. Der DXY sollte daher nicht als alleiniges Signal betrachtet werden. Gold wird heute unabhängiger vom US-Dollar gehandelt. Heute wirken die Diversifizierungsbestrebungen der Notenbanken, geopolitische Risiken und Verschiebungen bei der Nachfrage nach Währungsreserven. Aktuell liegt der DXY bei etwa 99. Schon seit Juni 2025 bewegt er sich zwischen 95 und 100.

Gerade könnte auch eine Phase der Akkumulation stattfinden. Denn aus dem Commitment of Traders-Report (COT-Report) lässt sich entnehmen, dass Swap-Händler bei Gold-Futures Long-Positionen aufbauen. Bei einem Swap tauscht eine Partei einen Vermögenswert gegen eine Verbindlichkeit, also beispielsweise bei einer Forderung in Euro und einer in US-Dollar werden die Währungen getauscht. Von Interesse ist jedenfalls, dass große Institutionen Positionen aufbauen, und zwar wie meistens schrittweise. Ein Kaufsignal ist noch nicht festzustellen, könnte aber kommen. Dies kann aus der Positionierung der institutionellen Anleger herausgelesen werden.

Aktuell werden sich viele Anleger fragen, ob man in Gold jetzt investieren soll. Gold steht nicht für schnelle Gewinne, sondern steht für Stabilität und gleicht einem Anker. Beim Investieren in physisches Gold stellt sich immer die Frage nach der Lagerung. Da hat der Anleger es mit Wertpapieren leichter, kann sie jederzeit kaufen und verkaufen. Mittel- bis langfristig wird meist mit einer Aufwärtsbewegung beim Goldpreis gerechnet. So sieht es zum Beispiel Thomas Kulp, Gold-Experte der DZ -Bank.

Gold X2 Mining (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-x2-mining... -) verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet gerade wieder mit sehr guten Bohrergebnissen, beispielsweise 11 Meter mit 8,84 Gramm Gold je Tonne Gestein. Zudem hat Gold X2 Mining Kesselrun Resources übernommen, damit das Huronian Gold Projekt und so das Landpaket vom Moss-Projekt erweitert.

Fury Gold Mines (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mine... / -), bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. 2025 bohrte das Unternehmen auf seinen Projekten insgesamt mehr als 18.000 Meter. Erfreuliche Bohrergebnisse gab es kürzlich vom Eau Claire-Projekt (beispielsweise 11,74 Gramm Gold je Tonne Gestein auf 6,63 Meter), welches in Richtung Machbarkeitsstudie vorangetrieben wird.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold X2 Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-x2-mining-inc/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

Quellen: Fury Gold Mines, Gold X2 Mining,

https://www.benzinga.com/Opinion/26/05/52881450/gold-is-the-correction-f...

Oberbay. Volksblatt vom 02.06.26;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

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