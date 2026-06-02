Neue Leibniz-Tour macht den Universalgelehrten in der Stadt erlebbar

Vor 350 Jahren kam Gottfried Wilhelm Leibniz nach Hannover. Fast vier Jahrzehnte lebte und wirkte der Universalgelehrte in der Stadt - und prägt bis heute ihr kulturelles und wissenschaftliches Erbe.

Anlässlich des Jubiläumsjahres "Hannover denkt weiter. Seit 350 Jahren Leibniz" macht die Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) das Erbe des Philosophen, Mathematikers und Visionärs nun noch stärker erlebbar. Herzstück der Aktivitäten ist eine neu konzipierte Leibniz-Tour, die Gäste und Einheimische auf die Spuren des Universalgelehrten durch die Innenstadt führt.

Der Rundgang verbindet historische Orte mit spannenden Geschichten aus dem Leben und Wirken Leibniz' und zeigt, wie eng seine Ideen bis heute mit Hannover verbunden sind. Stationen sind unter anderem das Leibniz-Denkmal, die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, die Neustädter Hof- und Stadtkirche. Dort warten außergewöhnliche Einblicke: In der Bibliothek zwischen Schützenplatz und Waterloo-Säule ist die berühmte Leibniz-Rechenmaschine ausgestellt, während in der Neustädter Hof- und Stadtkirche ein Abguss von Leibniz' Schädel zu sehen ist, der bei einer Umbettung vor rund 100 Jahren angefertigt wurde. Solche besonderen Zeugnisse machen die Persönlichkeit des Universalgelehrten auf anschauliche Weise erlebbar.

"Leibniz steht wie kaum eine andere Persönlichkeit für Neugier, Innovation und internationales Denken. Mit der Tour zum Jubiläumsjahr möchte die HMTG seine Bedeutung für Hannover sichtbar machen und zugleich neue Perspektiven auf die Stadt als Wissenschafts-, Kultur- und Innovationsstandort eröffnen", so Lisa Brünjes, HMTG-Bereichsleitung Tourismus.

Die neue Tour ist nur ein Teil eines umfangreichen Jubiläumsprogramms. Geplant sind unter anderem digitale Angebote und Social-Media-Aktionen rund um Leibniz, die Bündelung zahlreicher Veranstaltungen auf einer zentralen Plattform sowie eine verstärkte Präsenz des Jubiläumsjahres im Stadtbild. Gemeinsam mit Partnerinstitutionen entstehen darüber hinaus Ausstellungen, Vorträge und kulturelle Sonderveranstaltungen, die Leibniz aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.

Mit dem Jubiläumsjahr "Hannover denkt weiter. Seit 350 Jahren Leibniz" verbindet die Landeshauptstadt Geschichte und Gegenwart und lädt dazu ein, einen der bedeutendsten Denker Europas neu zu entdecken. Besonders wichtig ist dabei die Verbindung von historischem Erbe und aktueller Relevanz: Leibniz wird nicht nur als historische Persönlichkeit gezeigt, sondern als Visionär, dessen Ideen bis heute Impulse für Wissenschaft, Gesellschaft und Innovation geben.

Leibniz Rundgang - Auf den Spuren des Universalgelehrten

Termine, jeweils samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr,

Preis 17 EUR (ermäßigt, 13 EUR):

* 20.06.2026 Leibniz-Rundgang

* 18.07.2026 Leibniz-Rundgang

* 15.08.2026 Leibniz-Rundgang

* 19.09.2026 Leibniz-Rundgang

* 17.10.2026 Leibniz-Rundgang

* 21.11.2026 Leibniz-Rundgang

Darüber hinaus finden zwei Leibniz-Rundfahrten mit dem Rad statt, die weitere Stationen wie Leibniztempel und die Leibniz Universität Hannover beinhalten.

Jeweils samstags von 10 bis 13 Uhr,

Preis 20 EUR (eigenes Rad), 30 EUR (inkl. Leihrad), 40 EUR (inkl. E-Bike):

* 08.08.2026 Leibniz-Rundfahrt

* 10.10.2026 Leibniz-Rundfahrt

Mehr Informationen zum Rundgang finden Sie unter

https://www.visit-hannover.com/Event-Highlights,-Kultur-Freizeit/Kunst-K...

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Christian Katz ist Hannovers zentraler Dienstleister für Regions, Standort- und Stadtmarketing sowie touristische Dienstleistungen.

Zentrales Aufgabenfeld ist die überregionale und internationale Vermarktung der Region Hannover (Niedersächsische Landeshauptstadt plus 20 weitere Städte und Gemeinden im Umland von Hannover).

Die inhaltlichen Schwerpunkte sind breit gefächert, sie umfassen überregionale Maßnahmen zu Stärkung und Weiterentwicklung von Hannover als Ideale Region und Raum für Innovation. Ziel der HMTG ist die Stärkung der Identifikation mit dem gesamten Wirtschafts- und Lebensraum Hannover sowie seine nationale und internationale Positionierung.

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