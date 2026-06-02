Letzte Saison für “Immer wieder sonntags“ – SWR setzt die erfolgreiche TV-Show ab

Rust, 31. Mai

Eine der erfolgreichsten TV-Shows startete in seine letzte TV-Saison.

Moderator Stefan Mross moderierte die erste Sendung der letzten Staffel im Europapark Rust und wurde vom Publikum frenetisch gefeiert. Es war eine echt tolle Fernsehshow, die das ARD ausstrahlte. Auf die Absetzungspläne ging Stefan Mross aber nicht ein. Er konzentrierte sich lieber auf eine tolle Schlagershow. Die Besetzung der Gesangskünstler war aber auch super. Beatrice Egli war dabei. Aber auch Roman Roselly, der auch in der Starküche kochte. Sunnyboy Andy Borg glänzte mit einem Peter-Alexander-Hitmedley. Altstar Michael Holm schwärmte von Mendocino und ging „Barfuß im Regen“. Auch die wunderbare Alexandra Hofmann war zu Gast.

Es gab auch die Sommer-Hitparade, wo junge Künstler ihr Können beweisen dürfen. Ein kleiner und feiner Wettbewerb für Schlager und Volksmusik. Diese Show erfreut schon seit über 4 Jahrzehnten das Fernsehpublikum, hier besonders die Fans von Schlager und Volksmusik.

Leider hat der SWR beschlossen die sehr erfolgreiche Musikshow zu schreddern und es läuft deshalb die letzte Staffel. Fans von Schlager und Volksmusik finden das als Skandal und Diskriminierung ihres Musikgeschmackes. Doch dem Sender ist das egal.

Damit gibt es in der ARD nur noch die Silbereisen-Shows. Die ARD hat damit die letzten 2 Jahrzehnte die Schlagermusik aus dem Programm gedrängt. Der letzte Skandal war die Absetzung des Quotenhits „Musikantenstadl“.

Sind die Verantwortlichen in den Rundfunkanstalten etwa Schlagerfeinde?

Das ist ein weiterer Schritt der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten/ÖRR die Schlager- und Volksmusik aus allen Fernseh- und Radioprogrammen der ARD zu verdrängen/eliminieren.

Der SWR, WDR und SR/Saarland haben den Schlager schon erfolgreich aus seinen normalen Radiostationen geworfen. Nun soll auch noch NDR Schlager, BR Schlager und MDR Schlagerwelt als bundesweite Radiosender abgeschaltet werden. Dann gibt es gar keine ARD-Schlagerradios mehr.

Es sollen zwar weiterhin in eine Art Webradio/ Streaming via Anstaltswebsiten ausgestrahlt werden – doch das sind keine vollwertigen Radiosender mehr.

Dann strahlen alle ARD-Radios nur noch vorwiegend englische Lieder aus und der Dudelfunk hat von Ahlbeck bis zur Zugspitze Einzug gehalten und überall ist die gleiche Musik zu hören – dröge, einfallslos und stumpfsinnig werden dann die Radioprogramme.

Braucht man dann noch den ÖRR und die Zwangsgebühren?

Ein Schlagerfan braucht diesen Staatsfunk nicht und sollte nicht mehr dafür bezahlen.

Grundlage für diese Entscheidungen ist der neue Medien-Staatsvertrag, der die Rundfunkanstalten zum Sparen zwingt. Allerdings sparen die Rundfunkanstalten an den falschen Stellen. Die Häuser sind damit auch nicht mehr ganz politisch unabhängig, da die Politik mit seinen Vorgaben in die Unabhängigkeit der ÖRR hinein regiert.

Bericht: Hans Peter Sperber