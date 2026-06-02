Klassenfahrt Florenz: Renaissance und italienische Kultur hautnah erleben

Bei einer Klassenfahrt nach Florenz entdecken Schulklassen weltberühmte Sehenswürdigkeiten wie den Dom Santa Maria del Fiore, die Ponte Vecchio, die Piazza della Signoria oder die berühmten Uffizien. Kaum eine andere europäische Stadt vereint auf so engem Raum bedeutende Kunstwerke, historische Bauwerke und lebendige italienische Kultur.

Besonders für Studienfahrten der Oberstufe bietet Florenz ideale Voraussetzungen. Themen wie Renaissance, Kunstgeschichte, Architektur und europäische Geschichte werden außerhalb des Klassenzimmers greifbar und können direkt vor Ort vermittelt werden.

Neben den kulturellen Höhepunkten schätzen viele Schulklassen die besondere Atmosphäre der Stadt. Spaziergänge entlang des Arno, gemeinsame Abende in der historischen Altstadt oder Besuche der Boboli-Gärten sorgen für abwechslungsreiche Erlebnisse außerhalb des Unterrichts.

Darüber hinaus eignet sich Florenz hervorragend als Ausgangspunkt für weitere Ausflüge in die Toskana. Beliebte Ziele sind Pisa, Lucca, Siena oder San Gimignano. Dadurch lassen sich Kultur, Geschichte und italienisches Lebensgefühl ideal miteinander verbinden.

Weitere Informationen und Programmvorschläge für eine

Klassenfahrt Florenz

finden Interessierte auf der Internetseite von Schuster-Reisen.

Einen Überblick über alle Reiseziele für

Klassenfahrten nach Italien

bietet die Italien-Übersichtsseite.

Schuster-Reisen organisiert seit über 30 Jahren Klassenfahrten und Studienfahrten für Schulen in ganz Deutschland und bietet individuelle Programme für unterschiedliche Altersstufen und Unterrichtsschwerpunkte.

Neben Florenz bietet Schuster-Reisen zahlreiche weitere Reiseziele für Klassenfahrten und Studienfahrten in Deutschland und Europa an.