Kodiak Copper gibt Finanzierung in Höhe von 10 Millionen CAD bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-PRESSEDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

1. Juni 2026 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es mit Paradigm Capital Inc. als Lead-Agent und alleiniger Bookrunner, in eigenem Namen und im Namen eines Konsortiums von Agenten (die Agenten), im Zusammenhang mit einer Best-Efforts-Privatplatzierung gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (wie hierin definiert) mit einem Bruttoerlös für das Unternehmen von insgesamt bis zu 10 Millionen CAD (das Angebot). Das Angebot besteht aus:

(i) -bis zu 6.295.000 Charity-Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die Charity-FT-Aktien), die als Flow-Through-Aktien (im Sinne von Absatz 66(15) des Income Tax Act (Kanada) (der ITA)) gelten, zu einem Preis von 1,271 CAD pro Charity-FT-Aktie, was einem Bruttoerlös von bis zu 8.000.945 CAD entspricht; und

(ii) bis zu 2.440.000 Stammaktien der Gesellschaft (die HD-Aktien und zusammen mit den Charity-FT-Aktien die angebotenen Wertpapiere) zu einem Preis von 0,82 CAD pro HD-Aktie, was einem Bruttoerlös von bis zu 2.000.800 CAD entspricht.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine Option (die Konsortialbankenoption) eingeräumt, diese Anzahl zusätzlicher HD-Aktien und/oder Charity-FT-Aktien zu ihren jeweiligen Ausgabepreisen für einen zusätzlichen Erlös von bis zu 1.500.000 CAD zu verkaufen, die von den Konsortialbanken bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann. Das Angebot wird gemäß den Bedingungen einer zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken zu schließenden Konsortialvereinbarung durchgeführt.

Der Nettoerlös aus der Ausgabe der HD-Aktien wird für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Unternehmen wird einen Betrag in Höhe des Bruttoerlöses, den das Unternehmen aus dem Verkauf der Charity-FT-Aktien erzielt, zur Tätigung förderfähiger Canadian exploration expenses (wie im ITA definiert) verwenden, die als flow-through critical mineral mining expenditures (wie im ITA definiert) und als BC flow-through mining expenditures im Sinne des Income Tax Act (British Columbia) (die qualifizierten Ausgaben) im Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in British Columbia bis spätestens zum 31. Dezember 2027 zu tätigen und auf alle qualifizierten Ausgaben zugunsten der Erstzeichner der Charity-FT-Aktien mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 zu verzichten. Für den Fall, dass das Unternehmen nicht bis zum 31. Dezember 2026 auf qualifizierte Ausgaben in Höhe des Ausgabepreises der Charity-FT-Aktien für jede erworbene Charity-FT-Aktie verzichtet und/oder falls der Betrag der qualifizierten Ausgaben von der Canada Revenue Agency gekürzt wird, wird das Unternehmen jeden Zeichner von Charity-FT-Aktien für alle zusätzlichen Steuern entschädigen, die von diesem Zeichner infolge des Versäumnisses des Unternehmens, auf die qualifizierten Ausgaben zu verzichten, oder infolge der vereinbarten Kürzung zu zahlen sind.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 25. Juni 2026 oder zu einem anderen Datum, auf das sich das Unternehmen und die Konsortialbanken einigen, abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange (die TSXV).

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und in Übereinstimmung mit dem National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) werden die im Rahmen des Angebots auszugebenden Charity-FT-Aktien und HD-Aktien Käufern mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Québec und/oder anderen berechtigten Rechtsordnungen, zu denen auch spätere Käufer gehören können, gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten nach Teil 5A von NI 45-106 in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten Fassung - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die Listed Issuer Financing Exemption) angeboten. Da das Angebot gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten durchgeführt wird, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen angebotenen Wertpapiere keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Es wird erwartet, dass bestimmte Insider und Aktionäre des Unternehmens an dem Angebot teilnehmen werden, und die Teilnahme von Insidern wird als Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) betrachtet. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 zu berufen, da weder der beizulegende Zeitwert (gemäß MI 61-101) des Gegenstands noch der beizulegende Zeitwert der Gegenleistung für des Angebots, soweit es die Insider betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (gemäß MI 61-101) übersteigen werden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder ohne verfügbare Ausnahmen von solchen Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Es gibt ein Angebotsdokument im Zusammenhang mit dem Angebot (das Angebotsdokument), das unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter kodiakcoppercorp.com/life-offering-06-01-2026/ abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung bezüglich der angebotenen Wertpapiere treffen.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

KODIAK COPPER CORP.

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel.: +1 604.646.8351

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bekannte Mineralvorkommen beherbergen, die das Potenzial für großflächige Lagerstätten bergen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Quesnel-Terran im südlichen Zentral-British Columbia, Kanada, einer etablierten Bergbauregion mit produzierenden Minen und einer ausgezeichneten Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Gebiets mit Potenzial für eine zukünftige wirtschaftliche Erschließung auf. Die erste Mineralressourcenschätzung, die 2025 veröffentlicht wurde, umreißt sieben bedeutende Lagerstätten und unterstreicht die Größe und das Potenzial des Projekts. Alle bekannten Lagerstätten sind weiterhin für eine Erweiterung offen, und zahlreiche Ziele auf dem gesamten Grundstück müssen noch untersucht werden. Kodiak erkundet weiterhin systematisch das Potenzial des MPD-Gebiets auf Distriktebene mit dem Ziel, neue Entdeckungen zu machen und weitere kritische Masse aufzubauen, um die nächste Mine der Region zu werden. Das Unternehmen hält außerdem das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave in Arizona (USA) in der Nähe der Weltklasse-Mine Bagdad.

Gründer und Vorstandsvorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak gehört zudem zur Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe-Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie voraussehen, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, könnte, wird, prognostizieren, sollte, vorhersagen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der Explorationspläne des Unternehmens; der Ausübung der Option der Agenten durch die Agenten; der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; der Erteilung der Genehmigung für das Angebot durch die TSXV; des Abschlusses des Angebots und des Zeitpunkts desselben; die steuerliche Behandlung der Charity-FT-Aktien; die erwarteten kanadischen Explorationsausgaben des Unternehmens, die als Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien und als BC-Flow-Through-Bergbauausgaben qualifiziert sind; den Verzicht des Unternehmens auf die qualifizierten Ausgaben gegenüber jedem Erstzeichner von Charity-FT-Aktien mit Wirkung spätestens zum 31. Dezember 2026; und sonstige erwartete steuerliche Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Angebot.

Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie inhärente Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken gehören unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen auf den Eigenkapitalmärkten sowie Annahmen und Risiken hinsichtlich der Erteilung behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre.

Die Unternehmensleitung hat die vorstehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die künftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen; dementsprechend kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

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