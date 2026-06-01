Focus Graphite unterzeichnet Absichtserklärung für Hochleistungs-RF-Abschirmtechnologie auf Basis von Naturgraphit

Unabhängig an der Universität der Bundeswehr München getestet, mit nachgewiesener Blockierung von bis zu 99,99 % der RF-Signale über verteidigungsrelevante Frequenzen hinweg

Ottawa, Ontario, 1. Juni 2026 / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSX.V: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) (Focus oder das Unternehmen), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) mit PermaTint Ltd. (PermaTint) (Shielding Solution) aus Concord, Ontario, einem Entwickler und Hersteller von Spezialbeschichtungen, unterzeichnet hat. Ziel ist es, die Integration des Graphits des Unternehmens in die Beschichtungsrezeptur durch geplante Validierungstests zu bewerten und einen möglichen Erwerb oder eine Lizenzierung einer proprietären Beschichtungsrezeptur zur Abschirmung von Radiofrequenzen (RF) (das Produkt) zu prüfen, die Graphit enthält und eine hohe Leistungsfähigkeit bei der Blockierung von Signalen zeigt.

Das Produkt, das natürlichen Flockengraphit enthält, wurde von Shielding Solution, einer Division von PermaTint, unabhängig an der Universität der Bundeswehr München (Universitat der Bundeswher Munchen) gemäß international anerkannten Standards (IEEE 299 und ASTM D4935) getestet. Diese Standards messen, wie effektiv Materialien und Systeme Radiofrequenzsignale blockieren. Tests über Frequenzen von 5 GHz bis 40 GHz zeigten eine Abschirmwirkung von etwa 36 dB bis über 50 dB, abhängig von der Beschichtungsdicke. Dies entspricht der Fähigkeit, bis zu 99,99 % elektromagnetischer Strahlung zu blockieren.

Mögliche Anwendungen für RF-Abschirmbeschichtungen umfassen militärische und verteidigungsbezogene Infrastruktur, Luft- und Raumfahrtsysteme, sichere Kommunikationsumgebungen, Rechenzentren sowie den Schutz empfindlicher Elektronik vor elektromagnetischen Störungen und dem Eindringen von Signalen. Diese Anwendungen werden zunehmend wichtig, da sich Kommunikationssysteme der nächsten Generation, elektronische Schutzsysteme und Hochfrequenztechnologien in den Bereichen Verteidigung und fortschrittliche Technologien rasch ausweiten.

Zusätzliche Tests über niedrigere Frequenzbereiche (100 MHz bis 8 GHz) bestätigten eine gleichbleibende Abschirmleistung über kommerzielle und verteidigungsrelevante Kommunikationsbereiche hinweg, einschließlich 5G- und drahtloser Systeme.

Das Unternehmen beabsichtigt, Validierungstests unter Verwendung seines eigenen Graphitmaterials durchzuführen. Geplant sind dabei Tests durch unabhängige Dritte, um eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen und mögliche Kommerzialisierungsbemühungen zu beschleunigen. Diese Initiative baut auf den Fortschritten von Focus bei den nachgelagerten Verarbeitungskapazitäten auf. Die Verarbeitung von Graphiterz aus dem Lac-Knife-Projekt bei SGS Canada Inc. (SGS) in Lakefield, Ontario, nähert sich dem Abschluss (siehe Pressemitteilung vom 2. März 2026). Das Unternehmen erwartet, etwa 750 bis 800 kg hochwertiger Graphitkonzentrate zu erhalten, die anschließend gereinigt und weiterveredelt werden sollen, um sie für Qualifizierung und Tests in mehreren Anwendungen fortschrittlicher Materialien, einschließlich RF-Abschirmung, einzusetzen.

Die Absichtserklärung beschreibt einen Rahmen, innerhalb dessen Focus entweder die vollständigen Rechte am geistigen Eigentum an der Beschichtungsrezeptur erwerben oder eine Lizenzvereinbarung zur Herstellung und Kommerzialisierung des Produkts abschließen könnte. Gleichzeitig bleibt die Flexibilität erhalten, Partnerschaften mit Dritten zur Unterstützung von Skalierung und Marktakzeptanz einzugehen. Die endgültigen Bedingungen stehen unter dem Vorbehalt einer verbindlichen Vereinbarung und des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung.

Die Kontrolle des elektromagnetischen Spektrums ist von grundlegender Bedeutung für moderne militärische Operationen, sagte Wayne Eyre, General a. D. und Berater von Focus Graphite. Technologien, die elektromagnetische Signale zuverlässig blockieren und steuern können, sind entscheidend für den Schutz von Kommunikation, Infrastruktur und Personal. Die Verbindung dieser Fähigkeit mit einer sicheren Graphitversorgung aus verbündeten Ländern unterstützt direkt die Verteidigungsbereitschaft und langfristige Widerstandsfähigkeit.

Der Graphitgehalt ist der entscheidende Türöffner zu hochwertigen Märkten, ergänzt Dean Hanisch als Chief Executive Officer von Focus Graphite. Nordamerikanische Produzenten können mit Lieferanten aus gegnerisch kontrollierten Lieferketten weder bei den Kapitalkosten noch bei niedrigen Arbeitskosten konkurrieren. Wir müssen deshalb über Leistung führen. Unser ungewöhnlich hochgradiges Material ist der Schlüssel, um spezialisierte Premium-Downstream-Sektoren wie RF-Abschirmung für Verteidigungsanwendungen zu erschließen, in denen Margen und Leistungsanforderungen hoch sind. Während wir unsere Konzentrat-Arbeiten bei SGS abschließen, bietet diese RF-Abschirmbeschichtung einen klaren Weg mit hohem Potenzial, um unsere Strategie zur nachgelagerten Kommerzialisierung zu beschleunigen.

Während Regierungen und Industrie daran arbeiten, Lieferketten für kritische Rohstoffe zu sichern, treibt Focus seine Strategie weiter voran, leistungsfähigen Graphit und nachgelagerte Lösungen bereitzustellen, die mit den Prioritäten der G7 und verbündeter Staaten übereinstimmen.

Das Unternehmen steht weiterhin im Austausch mit Partnern aus mehreren Sektoren und begrüßt Kooperationsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Graphitversorgung, thermischer Reinigung und der Entwicklung fortschrittlicher Materialien für Verteidigungs-, Energiespeicher- und Industrieanwendungen.

Qualifizierte Person

Der in dieser Pressemitteilung offengelegte technische Inhalt wurde von Richard Pearce, PE, President von Brasil Insight Capital LLC., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über PermaTint Ltd.

PermaTint Inc. ist ein kanadischer Entwickler fortschrittlicher mineralbasierter Beschichtungstechnologien mit jahrzehntelanger operativer Erfahrung und Fokus auf langlebige, atmungsaktive und leistungsstarke Oberflächensysteme. Über sein internes Forschungs- und Entwicklungsprogramm und die Shield Solution Division entwickelt das Unternehmen spezielle graphitverstärkte Beschichtungen, die darauf ausgelegt sind, Radiofrequenzen (RF) und elektromagnetische Störungen (EMI) über kommerzielle, industrielle und verteidigungsbezogene Anwendungen hinweg zu dämpfen. Durch die Kombination anorganischer Mineralchemie mit technisch entwickelten Kohlenstoffmaterialien treibt PermaTint skalierbare Beschichtungstechnologien für Infrastruktur, Elektronikschutz und sichere Kommunikationsumgebungen voran.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft kritischer Mineralien mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten von Weltklasse und modernster Batterietechnologie neu. Unser Flaggschiffprojekt Lac Knife zählt zu den fortschrittlichsten hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife soll zu einem wichtigen Lieferanten für die Batterie-, Verteidigungs- und fortschrittliche Materialindustrie werden.

Unser Projekt Lac Tetepisca stärkt unser Portfolio zusätzlich und besitzt das Potenzial, eine der größten sowie reinsten und hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu werden. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus: Wir entwickeln umweltverträgliche Verarbeitungslösungen und innovative Batterietechnologien, darunter unseren zum Patent angemeldeten sphäroidisierten Graphit mit Siliziumanreicherung, der darauf ausgelegt ist, die Leistung und Effizienz von Batterien zu verbessern.

Unser Engagement für Innovation stellt eine umweltfreundliche Lieferkette von der Mine bis zum Markt sicher. Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt unserer Vision. Wir arbeiten aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden zusammen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns dafür ein, eine widerstandsfähige, lokal bezogene Versorgung mit kritischen Mineralien zu sichern, die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten zu verringern und den Übergang in eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben.

Für weitere Informationen zu Focus Graphite Inc. besuchen Sie bitte www.focusgraphite.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/focus-graphite/

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Kontakt für Investoren:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

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Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen unter anderem in Bezug auf den möglichen Erwerb oder die Lizenzierung der RF-Abschirmbeschichtung und die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich eine verbindliche Vereinbarung auszuhandeln und abzuschließen; die erwartete Leistung und das kommerzielle Potenzial der Beschichtung, einschließlich ihrer Fähigkeit, Radiofrequenzsignale zu blockieren und zu reduzieren; die Pläne des Unternehmens, seinen hochreinen Graphit in die Beschichtungsrezeptur zu integrieren und Leistungsmerkmale zu verbessern; den Abschluss weiterer Validierungs- und Drittanbietertests, einschließlich Tests unter Verwendung des eigenen Graphitmaterials des Unternehmens; die Skalierbarkeit und Marktakzeptanz der Technologie in Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie fortschrittlichen Technologieanwendungen; die Fähigkeit des Unternehmens, Partnerschaften zur Unterstützung der Kommerzialisierung aufzubauen; sowie die Weiterentwicklung der nachgelagerten Verarbeitungskapazitäten des Unternehmens, einschließlich seiner Initiativen zur thermischen Reinigung und der Verfügbarkeit geeigneten Graphitmaterials für Qualifizierung und Tests.

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