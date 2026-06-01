Individuelle Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Family-Office-Leistungen: Die VALEXX AG betreut Privatkunden, Stiftungen und institutionelle Investoren bundesweit.

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG, kurz VALEXX AG, ist seit 1996 als unabhängiger Vermögensverwalter am Markt tätig.

SQUAREVEST berichtet über die Value Experts Vermögensverwaltungs AG: Die VALEXX AG mit Hauptsitz in Beckum ist ein unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland. Das Unternehmen betreut Privatkunden, Stiftungen und institutionelle Investoren und bietet neben Vermögensverwaltung auch Vermögensberatung, strategische Finanzplanung, Family-Office-Leistungen und Stiftungsmanagement an.

Beckum, 28. Mai 2026 - Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG, kurz VALEXX AG, ist seit 1996 im Markt für Vermögensverwaltung aktiv. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Beckum, Nordrhein-Westfalen, und ist an weiteren Standorten in Deutschland vertreten, darunter Hannover, Berchtesgaden, Bielefeld, Kiel, Lingen, München und Traunstein.

Unabhängige Vermögensverwaltung im Fokus

Die VALEXX AG arbeitet banken- und versicherungsunabhängig. Dadurch ist das Unternehmen bei der Auswahl von Investmentlösungen nicht an einzelne Anbieter oder Produktgruppen gebunden. Im Mittelpunkt stehen individuelle Vermögenskonzepte, die an die persönliche Situation, die Anlageziele und das Risikoprofil der jeweiligen Kunden angepasst werden.

Das Angebot richtet sich unter anderem an Privatkunden, Unternehmer, Stiftungen und institutionelle Investoren. Neben der klassischen Vermögensverwaltung umfasst das Leistungsspektrum auch strategische Finanzplanung, Family-Office-Leistungen, Stiftungsmanagement und Absicherungskonzepte.

Auf einen Blick:

* Die VALEXX AG ist seit 1996 als unabhängiger Vermögensverwalter tätig.

* Der Hauptsitz befindet sich in Beckum, Nordrhein-Westfalen.

* Das Unternehmen betreut Privatkunden, Stiftungen und institutionelle Investoren.

* Zum Leistungsangebot zählen Vermögensverwaltung, Vermögensberatung, Finanzplanung, Family Office und Stiftungsmanagement.

* Im Elite Report des Handelsblatts 2025 wurde die VALEXX AG erneut mit "summa cum laude" bewertet.

Beratungsqualität und Auszeichnungen

Die VALEXX AG wurde im Elite Report des Handelsblatts 2025 mit der Bestnote "summa cum laude" ausgezeichnet. Nach den dort genannten Angaben erreichte das Unternehmen 810 Punkte und wurde unter den TOP 10 der ausgezeichneten Vermögensverwalter geführt.

Solche Bewertungen können für Kunden eine Orientierung bieten, ersetzen jedoch keine individuelle Prüfung des passenden Beratungs- und Anlagemodells. Entscheidend bleiben die persönlichen Ziele, die Risikotragfähigkeit, der Anlagehorizont und die Transparenz der jeweiligen Kostenstruktur.

Digitale Prozesse und persönliche Beratung

Die VALEXX AG setzt neben persönlicher Beratung auch auf digitale Lösungen. Im Ausgangsbeitrag wird unter anderem auf Kooperationen zur Digitalisierung der Vermögensverwaltung verwiesen. Ziel ist es, Beratungs- und Verwaltungsprozesse effizienter abzubilden und Kunden sowie Beratern digitale Zugänge bereitzustellen.

Der Ansatz verbindet damit klassische Vermögensverwaltung mit digitalen Elementen. Gerade in der Vermögensverwaltung gewinnt diese Kombination an Bedeutung, weil Kunden zunehmend transparente Informationen, regelmäßige Kommunikation und digitale Auswertungsmöglichkeiten erwarten.

Individuelle Strategien statt Standardlösung

Ein wesentliches Merkmal der VALEXX AG ist die individuelle Ausrichtung der Vermögensverwaltung. Statt standardisierter Produktlösungen sollen Anlagestrategien entwickelt werden, die zu Lebenssituation, Vermögensstruktur und Zielen der Kunden passen.

Dabei spielen Risikomanagement, Diversifikation und langfristige Vermögenssicherung eine zentrale Rolle. Nach Angaben im Ausgangsbeitrag setzt das Unternehmen auf breit diversifizierte Portfolios und eine aktive Steuerung der Anlagen.

Einordnung durch SQUAREVEST

Aus Sicht von SQUAREVEST zeigt das Beispiel VALEXX AG, welche Rolle unabhängige Vermögensverwalter in einem zunehmend komplexen Kapitalmarktumfeld einnehmen können. Für Anleger können Unabhängigkeit, nachvollziehbare Kosten, persönliche Betreuung und professionelles Risikomanagement wichtige Entscheidungskriterien sein.

Gleichzeitig bleibt Vermögensverwaltung immer erklärungsbedürftig. Anleger sollten vor einer Entscheidung prüfen, ob Anlagestrategie, Kostenmodell, Risikoprofil und persönliche Beratung zu den eigenen Erwartungen passen.

Über die Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG , kurz VALEXX AG, ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Beckum, Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen ist seit 1996 aktiv und bietet Leistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Vermögensberatung, strategische Finanzplanung, Family Office, Stiftungsmanagement und Absicherung an.

Die VALEXX AG betreut nach eigenen Angaben rund 2.200 Kunden und beschäftigt etwa 50 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist an mehreren Standorten in Deutschland vertreten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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