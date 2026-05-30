Buchtipp: Der bardierte Gedanke Ein literarischer Denkroman über Medien, Meinung und die Kunst des eigenen Denkens

Neuerscheinung: Der bardierte Gedanke

Ein literarischer Denkroman über Medien, Meinung und die Kunst des eigenen Denkens

Potsdam, 2026

Mit seinem neuen Roman Der bardierte Gedanke legt Autor, Dozent und Künstler Bernd Blase eine ungewöhnliche Verbindung aus Literatur, Philosophie und Medienkritik vor.

Im Mittelpunkt steht Nestor Vieland – ein Beobachter, Denker und unbequemer Fragesteller. In einer Welt aus Schlagzeilen, Empörung, Algorithmen und permanenten Meinungen stellt er eine scheinbar einfache Frage:

Wer denkt hier eigentlich noch selbst?

Während die öffentliche Debatte immer lauter wird, zieht sich Vieland nicht zurück. Er beginnt zu beobachten. Menschen. Medien. Narrative. Gewissheiten.

Was als persönliche Suche beginnt, entwickelt sich zu einer spannenden Reise durch die Mechanismen moderner Wirklichkeitskonstruktion.

Der bardierte Gedanke ist kein klassischer Medienroman und kein politisches Manifest. Vielmehr ist er eine literarische Expedition in jene Räume, in denen Meinungen entstehen, Wahrheiten verhandelt und Gewissheiten verteidigt werden.

Poetisch, philosophisch und zugleich unterhaltsam erzählt Bernd Blase von einer Gesellschaft, die zunehmend zwischen Information und Inszenierung schwankt.

Dabei entsteht eine neue Figur des Denkens: Wie sieht Vieland das?

Diese Frage wird für Leserinnen und Leser schnell zum Prüfstein eigener Überzeugungen.

Der Roman verbindet Spannung mit Reflexion und richtet sich an Menschen, die nicht nur konsumieren, sondern verstehen wollen.

https://shop.tredition.com/booktitle/Der_bardierte_Gedanke/W-405-781-271

ISBN: 978-3-384-82581-0 SoftCover

Über den Autor

Bernd Blase ist Autor, Künstler und Dozent. In seinen Werken verbindet er psychologische, philosophische und gesellschaftliche Fragestellungen mit literarischem Erzählen. Zu seinen Veröffentlichungen gehören unter anderem Die Praxis des Denkens, Als die Farben zu weinen lernten, Die Bibliothek der Unerzählten sowie zahlreiche erzählerische Fachbücher zu Führung, Fehlerkultur und Kommunikation.

Pressekontakt:

Bernd Blase

Telefon: 0331 585 05514

Potsdam

„Nicht jede Meinung ist ein Gedanke. Und nicht jeder Gedanke wird sichtbar.“

– aus Der bardierte Gedanke