Inmitten von Lärm und digitaler Reizüberflutung bietet ein Buch den perfekten Schutzraum. Es ist weit mehr als Zeitvertreib: Es ist ein bewusster Stoppknopf für unseren hektischen Alltag. Wer liest, gönnt seinem Geist die nötige Atempause und tauscht den Lärm der Welt gegen die Kraft der Stille.

Die Magie der Geschichten

Ich nehme Dich mit in eine Welt, in der die Wände zwischen den Dimensionen durchsichtig und Realität und Märchen eins werden. Folge mir in das Reich der Hexen und Naturgeister!

Dies sind die traumhaften Erinnerungen eines kleinen Mädchens, das mit Elfen, Zwergen, Kobolden und Baumgeistern sprach. Ein wundervolles Buch mit vielen farbenfrohen Illustrationen für Kinder und Erwachsene, das einst erzählte Geschichten wieder lebendig werden lässt.

ISBN-13: 978-3695744152

Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen

Viel zu lange haben sich Mäuserich Finn und Kobold Nepomuck schon nicht mehr gesehen. Doch es gibt da einen Plan!

Begleite die Mäuse und Kater Merlin auf ihrer aufregenden Reise über das Meer nach Norwegen und überrasche Nepomuck in seinem Kobolddorf. Erlebe ein wundervolles Sommerfest und aufregende Abenteuer mit den Freunden.

Als besonderes Bonbon gibt es diesmal Rezepte für landestypische Leckereien und zusätzlich ein paar tolle Ausflugstipps für Oslo.

Viel Spaß und gute Fahrt!

Mit Illustrationen von Andrea Horbach.

ISBN: 978-3756232406

Willkommen zu Hause, Amy Teil 1 und 2

"Willkommen zu Hause, Amy" ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.

Seit Amy denken kann, lebt sie im Heim. Ihre Mutter hat sie weggegeben, weil das Mädchen wegen einer Muskelschwäche körperbehindert ist.

Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der sie auf Schritt und Tritt begleitet.

Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Eigentlich könnte sie glücklich sein, jetzt, wo ihr Traum von einer liebevollen Familie doch noch in Erfüllung geht. Aber dem steht ein großes Hindernis im Weg: Sie kann einfach nicht vertrauen! Doch schon bald stellt sich heraus, dass sie auf der Farm nicht die Einzige ist, die ihr Vertrauen verloren hat ...

Das Buch ist illustriert von der Künstlerin Karina Pfolz, sodass der Leser noch mehr in Amys Welt eintauchen kann.

ISBN-13: 978-3756898398

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/