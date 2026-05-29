Umfassender Schutz für Handel und Logistik

Diebstahl, Vandalismus und Sabotage stellen Handels- und Logistikunternehmen vor wachsende Sicherheitsherausforderungen. Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH aus Essen bietet seit über 50 Jahren maßgeschneiderte Sicherheitstechnik, die Handels- und Logistikunternehmen zuverlässig vor diesen Risiken schützt. Mit moderner Videoüberwachung, intelligenten Einbruchmeldeanlagen und vernetzten Alarmservern sorgt das Unternehmen für lückenlosen Schutz von Verkaufsflächen, Werkstätten und Außengeländen.

"Handels- und Logistikunternehmen stehen vor vielfältigen Bedrohungen - von organisiertem Diebstahl über Vandalismus bis hin zu digitaler Sabotage. Hinzu kommen häufig weitläufige Außenbereiche und wechselnde Standorte, die besondere Anforderungen an die Sicherheitstechnik stellen. Wir entwickeln Konzepte, die genau auf die individuellen Gegebenheiten jedes Unternehmens abgestimmt sind", erklärt Tim Rolef, Geschäftsführer der TFA Fernmeldebau Kron GmbH.

Moderne Videoüberwachungssysteme mit automatischer Kennzeichenerkennung und KI- basierter Ereigniserkennung schrecken potenzielle Täter ab und ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von Sicherheitsrisiken. Dank Fernzugriff per Smartphone oder Computer behalten Verantwortliche ihr Unternehmen jederzeit im Blick. Ergänzt werden diese durch professionelle Einbruchmeldeanlagen mit Bewegungsmeldern und Glasbruchsensoren, die Einbruchversuche in Echtzeit erkennen und sofort die zuständigen Sicherheitskräfte informieren.

Als zentrale Schaltstelle vernetzt der Alarmserver alle Sicherheitskomponenten zu einem intelligenten Gesamtsystem. Alle Signale laufen zentral zusammen und werden über SIP-Telefonie, Push-Nachrichten oder SMS zuverlässig an die richtigen Empfänger weitergeleitet. Moderne Telekommunikationslösungen und hochsensible Brandmelder vervollständigen das Sicherheitskonzept und stellen sicher, dass in jeder kritischen Situation sofort reagiert werden kann.

Das mittelständische Unternehmen begleitet seine Kunden von der individuellen Sicherheitsanalyse über die fachgerechte Installation bis zur kontinuierlichen Wartung. Bestehende Sicherheitstechnik wird dabei nahtlos in neue Konzepte integriert.

Interessierte Unternehmen können sich telefonisch unter 0201 84008-66 kostenlos und unverbindlich beraten lassen.

Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu Sicherheitstechnik für Handel und Logistik, Brandmeldeanlage Wuppertal und Zutrittskontrolle Herne gibt es auf https://www.tfa-kron.de/.

TFA Fernmeldebau Kron GmbH

Tim Rolef

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45239 Essen

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E-Mail: info@tfa-kron.de

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