HERR DENNEHY veröffentlicht Debütalbum „BEST IGNORANCE“

München, Mai 2026 – Mit „“ veröffentlicht der Münchner Singer-Songwriter HERR DENNEHY am 29. Mai 2026 sein lang erwartetes Debütalbum. Der Longplayer erscheint auf allen gängigen Streaming-Plattformen und markiert den bislang konsequentesten musikalischen Schritt eines Künstlers, der sich bewusst jeder stilistischen Schublade entzieht.

Zwischen Indie-Folk, Postpunk, Alternative Country und klassischem Songwriter-Handwerk verbindet HERR DENNEHY punkrockige Attitude mit eingängigen Melodien und irisch geprägten Folk-Vibes zu einem eigenständigen, rauen und zugleich emotionalen Sound. Inspiriert von Künstlern wie Frank Turner, Damien Rice oder David Gray erzählt er Geschichten mit Tiefgang – mal gesellschaftskritisch, mal persönlich, immer authentisch.

„BEST IGNORANCE“ präsentiert sich als Album mit zwei Gesichtern: einer politischen und einer persönlichen Seite. Die ersten Songs richten den Blick auf gesellschaftliche Spannungen, politische Entwicklungen und globale Konflikte. Titel wie „Dark American Highways“, „High-Laced Boots“ oder der namensgebende Track „Best Ignorance“ beschäftigen sich mit sozialer Kälte, Angst, Radikalisierung und der Frage nach gesellschaftlicher Verantwortung. Im zweiten Teil des Albums stehen emotionale Reflexionen und persönliche Erfahrungen im Mittelpunkt – darunter Liebe, Überforderung im Alltag und die Suche nach echten Momenten jenseits permanenter Reizüberflutung.

Produziert wurde das Album vom Münchner Produzenten Stefan Göls in den „Record Your Music Studios“. Unterstützt wurde die Produktion von Dominik Göschel (Drums) und Ben Eifert (Lead Guitar). HERR DENNEHY steht beim Münchner Label Smart & Nett Entertainment unter Vertrag.

Bereits die vorab veröffentlichten Singles „Yellow And Blue“, „Moving In Circles“, „Dark American Highways“ und „Moments That Matter“ gaben einen ersten Einblick in die stilistische Bandbreite des Albums. Ergänzt wurde die Veröffentlichungsreihe durch ein Irish-Folk-Cover von Miley Cyrus’ Hit „Flowers“.

Mit „BEST IGNORANCE“ legt HERR DENNEHY ein Debüt vor, das musikalische Direktheit mit erzählerischer Tiefe verbindet – unbequem, ehrlich und zeitgemäß.

Über HERR DENNEHY

HERR DENNEHY ist Singer/Songwriter aus München mit Wurzeln in Irland, England und Franken. Seine Musik bewegt sich zwischen Indie-Folk, Postpunk, Alternative Country und akustischem Rock. Bekannt ist er für seine markante Stimme, direkte Live-Energie und Songs, die persönliche Geschichten mit gesellschaftlicher Beobachtung verbinden.

Als Musiker für Events kann HERR DENNEHY bei Smart & Nett gebucht werden.

UPC 3618111454925

Release 29.5.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.