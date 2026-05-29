Online-Live-Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) in mehreren Sprachen: Infoabend 11.6.26

Online-Lehrgänge für sieben Sprachen an der Übersetzer- und Dolmetscherschule: Je nach Vorbildung bereiten sich Sprachtalente in ein oder zwei Jahren auf die staatliche Prüfung vor.

Eine Online-Live-Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) bietet die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln. Ortsunabhängig können Sprachtalente die internationale Online-Ausbildung in sieben Fremdsprachen nutzen. Am Donnerstag, 11. Juni 2026 um 17.30 Uhr stellt die Schule ihre ein- bzw. zweijährige Online-Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) vor. Für den Online-Infoabend ist eine Anmeldung auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/aktuelles/online-infoabend/ erforderlich.

Von zuhause und neben dem Beruf: Online-Live-Ausbildung

Alle Lehrgänge finden als Online-Live-Ausbildung mit intensiver Begleitung durch Fachlehrkräfte statt. Der Einstieg in die Online-Ausbildung Übersetzen ist flexibel und immer zum Ersten eines Monats möglich.

Am Infoabend informiert die Schule ferner über das dreiwöchige Online-Kompaktseminar "Deutsche Rechtssprache", anerkannt für die Ermächtigung bzw. Beeidigung für Gerichte in NRW, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Diese kurzen Online-Kurse starten wieder an verschiedenen Terminen als Blockseminare im Oktober und November. Eine Teilnahme ist auch ohne abgeschlossene Übersetzungsausbildung möglich.

Sich informieren und in den Unterricht der Online-Live-Ausbildung schnuppern

Sprachtalente, die sich bequem von zu Hause aus in einer Online-Ausbildung auf die staatliche Prüfung vorbereiten möchten, haben während des Infoabends zudem die Gelegenheit, an einer kostenlosen Online-Probestunde teilzunehmen. Im Schnupperunterricht gewinnen sie Einblicke, wie das gemeinsame Online-Lernen in der Gruppe abläuft. Zudem können sie prüfen, ob ihnen das interaktive Online-Live-Lernen, das von Fachdozierenden begleitet wird, gefällt.

Zuerst erläutert die Schulleitung die ein- und die zweijährige Ausbildungsvariante. Zur Wahl stehen die Online-Übersetzungskurse in den Sprachen Englisch, Arabisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Türkisch und Polnisch. Andere Fremdsprachen können angefragt werden.

Wer möchte, geht während der Veranstaltung in den zweiten digitalen Gruppenraum und schnuppert in den Probeunterricht für Übersetzen. Teilnehmende gewinnen hier Einblicke in die interaktive Live-Lernatmosphäre. Zudem sehen sie Beispiele von Übersetzungen, wie sie in der Gruppe diskutiert werden, bis eine gute Übersetzungslösung gefunden ist. Danach beantwortet die Schulleitung weitere Fragen, u.a. zu den Inhalten, Fächern und zum Ablauf der externen staatlichen Prüfung und auch zum Online-Seminar "Deutsche Rechtssprache".

Pluspunkte der Online-Live-Ausbildung

Die Kurse zur Vorbereitung auf die staatliche Prüfung sprechen sowohl sprachlich Interessierte als auch bereits qualifizierte bzw. berufserfahrene Sprachmittler (m/w/d) an.

An der Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln lernen die Teilnehmenden immer live und online in einer familiären Schulatmosphäre in kleinen Gruppen. Dabei werden sie von qualifizierten Fachdozenten (m/w/d) betreut. Daher können die Kursteilnehmenden flexibel, neben ihrem Beruf und vor allem von zu Hause aus intensiv in der Gruppe lernen. Sogar aus dem Ausland ist eine Teilnahme möglich.

Die berufsbegleitenden Kurse finden in der Regel zweimal in der Woche abends und einmal am Samstag statt bei zehn Schulstunden pro Woche. Durch regelmäßige Übungsklausuren erhalten die Kursteilnehmenden individuelles Feedback, wie sich ihre Übersetzungskompetenz entwickelt.

Zwei Ausbildungsmodelle fürs Übersetzen

Je nach Qualifikation oder Berufserfahrung im Übersetzen dauert der Online-Vorbereitungslehrgang für die staatliche Prüfung ein oder zwei Jahre.

Die zweijährige Online-Ausbildung richtet sich an Sprachtalente ohne besondere berufliche oder akademische Vorkenntnisse, die sich zum Übersetzer (m/w/d) qualifizieren möchten. Gute Fremdsprachenkenntnisse, der Realschulabschluss oder das Abitur sind dabei Voraussetzung.

Dagegen spricht der verkürzte einjährige Online-Kurs diejenigen an, die sich aus beruflichen Gründen wegen der neuen gesetzlichen Vorgaben mit der staatlichen Prüfung nachqualifizieren möchten. Das sind u.a. Personen, die bereits ein Übersetzer- oder Dolmetscherstudium oder Sprachstudium abgeschlossen haben. Alternativ verfügen sie über eine dreijährige Berufspraxis (Vollzeit) im Übersetzen bzw. Dolmetschen.

Beide Ausbildungsmodelle ermöglichen eine intensive Schulung für die staatliche Prüfung. Diese wird nicht in Köln an der Schule abgelegt, sondern an einem der bundesweiten Prüfungsämter. Die Möglichkeit, parallel die Ausbildung zum staatlich geprüften Dolmetscher (m/w/d) mit einem Modul zu ergänzen, wird in Kürze angeboten.

Bei erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs stellt die Schule ein Zertifikat und die Bescheinigung aus, die für die Anmeldung zur externen staatlichen Prüfung für Übersetzer (m/w/d) nötig ist.

Kontakt: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln, Telefon: 0221/54687-4530, E-Mail: kontakt@dolmetscherschule-koeln.de , https://www.dolmetscherschule-koeln.de/

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Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln gehört zum RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln, das seit über 50 Jahren im Bereich berufliche und studienbezogene Aus- und Weiterbildung tätig ist.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet seit 2010 die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) und Übersetzer (m/w/d) an. Bereits seit 2015 ermöglicht die Schule im Online-Kurs den Abschluss zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) für verschiedene Fremdsprachen.

Zu den Partnerinstitutionen gehören u.a. die Rheinische Hochschule Köln (RH) und die Rheinische Akademie Köln (RAK).

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