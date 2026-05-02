Meskernel kündigt Durchbrüche in der Laser-Distanzmesstechnik mit Millimeter-Präzision an

Chengdu, China – 29. Mai 2026 – Meskernel Integrated Technology Co., Ltd., führender Innovator im Bereich Lasersensorik und präziser Messsysteme, gibt heute bedeutende technologische Fortschritte in seinem Portfolio an Laser-Distanzmessungen bekannt und stärkt damit seine Position als führender Anbieter hochpräziser industrieller Messtechnik.

Mit dem steigenden Bedarf an höherer Genauigkeit, schneller Reaktionszeit und zuverlässiger Performance in der Automatisierung, Robotik und intelligenten Geräten, hat Meskernel seine Phasenverschiebungs-Laser-Distanzmesstechnik (Phase-Shift) entscheidend weiterentwickelt. Dies ermöglicht außergewöhnliche Präzision bei gleichzeitig kompakter, leicht integrierbarer Modulbauweise.

Millimeter-Präzision bei ultra-kompaktem Design

Die neuesten Phase-basierten Laser-Distanzmessmodule von Meskernel bieten herausragende Leistungen:

Genauigkeit bis ±1 mm, ein bedeutender Fortschritt in der Phasenverschiebungs-Laser-Messtechnik

Ultra-kompaktes und leichtes Modul (~3 g), ideal für die nahtlose Integration in platzbeschränkte Geräte

Optimierte optische Architektur und fortschrittliche Signalverarbeitung für stabile und wiederholbare Messwerte

Diese Innovationen machen Meskernel-Lösungen perfekt für hochpräzise Anwendungen wie Roboterpositionierung, präzise Fertigung, automatisierte Fahrzeuge (AGVs), Drohnen-Höhenmessung und intelligente Bewegungssteuerungssysteme.

Flexible Lösungen für Industrie- und intelligente Anwendungen

Das Produktportfolio von Meskernel reicht von kurzdistanz-Präzisionssensorik bis zu Langstreckenmessungen und ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen ausgelegt. Dank flexibler Schnittstellen und robuster Umweltbeständigkeit lassen sich die Module problemlos in OEM- und Systemintegrationsprojekte einbinden, wodurch Entwicklungs- und Implementierungszeiten verkürzt werden.

Mit kontinuierlicher Innovation in Laser-Messalgorithmen, Miniaturisierung der Hardware und hoher Zuverlässigkeit verpflichtet sich Meskernel, Lösungen bereitzustellen, die den wachsenden Anforderungen intelligenter Systeme weltweit gerecht werden.

Engagement für kontinuierliche Innovation

„Unser Ziel ist es, die Grenzen der Laser-Distanzmessung zu verschieben und gleichzeitig kompakte, zuverlässige und leicht integrierbare Produkte anzubieten“, erklärt das Engineering-Team von Meskernel. „Diese Durchbrüche spiegeln unser langfristiges Engagement wider, die Laser-Sensorik für industrielle und intelligente Anwendungen weltweit weiter voranzutreiben.“

Kontaktinformationen

Webseite:

https://meskernel.net/de/

E-Mail:

sales@meskernel.net

Unternehmen:

Meskernel Integrated Technology Co., Ltd.

Chengdu, China