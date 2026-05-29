Das Buch als Stoppknopf

Inmitten von Lärm und digitaler Reizüberflutung bietet ein Buch den perfekten Schutzraum. Es ist weit mehr als Zeitvertreib: Es ist ein bewusster Stoppknopf für unseren hektischen Alltag. Wer liest, gönnt seinem Geist die nötige Atempause und tauscht den Lärm der Welt gegen die Kraft der Stille.

Hein Brummer

Hein Brummer, ein Seemannsgarn Lügner wie er im Buche steht. Er schwindelt, dass sich die Balken biegen. Niemand kann sich ihm entziehen, wenn er angelehnt an den Hamburger Dialekt sein Seemannsgarn spinnt. Ob er von Zeus oder Loki erzählt, oder wie er ein Haifischmädchen zur Freundin bekam. Wie er Neptun besänftigte, oder einem Riesenkraken die Arme verknotete. Wie er sich selbst bei Königin Elisabeth zur Audienz einlud, und noch viele viele Geschichten mehr.

ISBN-13: 978-3565154449

Zacs großes Abenteuer

In "Zacs großes Abenteuer" treiben Zwerge, Magier, Riesen und Drachen ihr Unwesen. Mit all seiner Kraft stellt sich ihnen ein Junge entgegen. Unterstützt von seinen Freunden, setzt er sich für das Gute ein, denn böse Mächte wollen die Menschheit vernichten.

Und dann ist da diese unbekannte geheimnisvolle Stimme, die Zac heimsucht. Ist sie von einem Freund oder Feind?

"Zacs großes Abenteuer" handelt von Freundschaft, Mitgefühl, positivem Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

ISBN-13: 978-3758310737

Lebt wohl, Familienmonster

Seit frühester Kindheit musste ich in meiner Familie gegen reale Monster kämpfen. In diesem Buch beschreibe ich, welche Auswirkungen der jahrelange Kampf auf mein bisheriges Leben hatte und wie ich es geschafft habe, mich von den Dämonen meiner Vergangenheit erfolgreich zu befreien.

Lesermeinung: Heidi Dahlsen schreibt nicht einfach nur Bücher, sondern füllt diese mit Lebensgeschichten. Für sie ist das Schreiben eine Form des Verarbeitens ihrer Erlebnisse. Sie möchte aufwecken und wachrütteln, die Menschen sensibilisieren und mit Vorurteilen gegenüber psychischen Erkrankungen aufräumen. Sie wünscht sich, dass von diesen Krankheiten betroffene Menschen von der Gesellschaft toleriert, akzeptiert und vor allem in die Gesellschaft integriert werden. Bei allen in ihre Bücher gepackten Emotionen, Informationen und Abrechnungen gelingt es ihr noch, den Leser zu unterhalten.

ASIN: ?B00NDP8EZW

Luhg Holiday

Dieser Sammelband vereint zwei spannende Geschichten:

Willkommen im Luhg Holiday

Als Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen, und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.

Auf Wiedersehen im Luhg Holiday

Auf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.

Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?

ISBN-13: 978-374315262

Zopf oder Kahl: Märchen und Sagen

Wie schnell werden doch Mitgefühl und Hilfsbereitschaft zum Lebensretter, ein unbedachtes Wort zu großer Gefahr oder Vorurteile zur Lebensaufgabe. Auch Erlebtes erscheint oft rätselhaft wie Märchen oder Verwandlung und Traum. Die vielfältigen Abenteuer von Rittern und Prinzessinnen, Zauberern, Hexen, Nixen, Elfen, Teufeln und anderen märchenhaften Gestalten dieses Buches fand Freimund Pankow in der reizvollen Landschaft um seinen Wohnort an der Deutschen Märchenstraße.

ISBN-13: 978-3966105392

Katrins Entscheidung: Liebe und was sonst noch zählt

Der Vater besteht darauf, dass Katrin einen von ihm ausgewählten Mann heiratet, um seine Firma zu sanieren. Die junge Frau weigert sich und flüchtet auf die Insel Fehmarn in das Haus, das ihre verstorbene Mutter ihr vererbt hatte. Sie möchte endlich ihren eigenen Weg gehen. Doch dann erleidet ihr Vater einen Herzinfarkt und seine zweite Frau bittet sie zurückzukommen, da sie sich mit firmeninternen Angelegenheiten nicht auskennt. Katrin, die in der Firma ihres Vaters alle Abteilungen durchlaufen hat, verspricht, vorübergehend auszuhelfen. Dann überstürzen sich die Ereignisse. Drei Männer treten in ihr Leben, die sie angeblich lieben.

ASIN:? B0CLQ53VY6

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/