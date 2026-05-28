Netzarea startet Backup Storage: DSGVO-konformer Off-Site-Speicher für Proxmox PBS, BorgBackup und SFTP

Verschlüsselter Off-Site-Backup-Speicher in Deutschland: Netzarea unterstützt Mittelständler beim Aufbau einer 3-2-1-Strategie mit Proxmox PBS, BorgBackup und SFTP.

Netzarea, IT-Dienstleister für DSGVO-konforme Open-Source-Lösungen aus dem bayerischen Puchheim, bringt mit Backup Storage einen neuen Off-Site-Speicherdienst auf den Markt. Das Angebot richtet sich an mittelständische Unternehmen, IT-Abteilungen und Systemhäuser, die ihre Backups verschlüsselt in einem deutschen Rechenzentrum auslagern möchten " kompatibel mit Proxmox Backup Server, BorgBackup sowie den Standardprotokollen SFTP und rsync.

Eigene Hardware statt generischer Cloud-Speicher

Der Dienst läuft auf eigener Hardware in ISO-27001-zertifizierten deutschen Rechenzentren. Weitere Details zum Angebot stehen unter netzarea.de/backup-storage Die Datenübertragung erfolgt TLS-1.3-verschlüsselt, die Speicherung mit AES-256. Optional steht eine Zero-Knowledge-Konfiguration zur Verfügung, bei der ausschließlich der Kunde Zugriff auf die Entschlüsselungsschlüssel hat. Integrierte Deduplizierung reduziert den Speicherbedarf und das übertragene Datenvolumen um typischerweise 60 bis 80 Prozent " ein relevanter Faktor für Unternehmen mit großen Datenbeständen oder häufigen Voll-Backups. Die Preise beginnen bei 10,90 Euro je Terabyte und Monat; bereitgestellt wird der Dienst als Managed Service mit Einrichtung, 24/7-Monitoring und Support.

Off-Site-Backup als Schwachstelle im Mittelstand

Hintergrund der Produkterweiterung ist die zunehmende Bedeutung der 3-2-1-Backup-Regel: drei Kopien der Daten auf zwei verschiedenen Medien, eine davon räumlich getrennt. Gerade im Mittelstand ist die Off-Site-Kopie häufig der schwächste Punkt einer Backup-Strategie " entweder fehlt sie vollständig oder sie liegt physisch in derselben Niederlassung wie die Produktivsysteme. Ransomware-Vorfälle der vergangenen Jahre haben deutlich gemacht, dass nur räumlich getrennte und idealerweise unveränderliche Backups echte Wiederherstellungssicherheit bieten.

Daten bleiben in der EU

Anders als bei großen US-Anbietern verlassen die Daten zu keinem Zeitpunkt die Europäische Union. Damit entfallen die rechtlichen Unsicherheiten rund um den US Cloud Act und Fragen extraterritorialen Datenzugriffs. Für regulierte Branchen wie Anwaltskanzleien, Arztpraxen oder Steuerberatungen ist dies ein zentrales Kriterium bei der Auswahl einer Backup-Lösung.

Zitat des Geschäftsführers: "Backups sind das Sicherheitsnetz, das man hoffentlich nie braucht " aber wenn man es braucht, darf nichts fehlen", erklärt Daniel Bruhn, Gründer von Netzarea. "In der Praxis sehen wir immer wieder, dass gerade kleinere und mittlere Unternehmen ihre Off-Site-Strategie unterschätzen. Mit Backup Storage bieten wir eine Lösung, die technisch flexibel ist, rechtlich klar in Deutschland sitzt und im Tagesgeschäft einfach funktioniert."

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Netzarea

Herr Daniel Bruhn

Benzstraße 11

82178 Puchheim

Deutschland

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Netzarea ist ein IT-Dienstleister aus Puchheim bei München, der mittelständische Unternehmen mit professionell betreuter Open-Source-Infrastruktur versorgt. Das Portfolio umfasst E-Mail-Hosting (Mailcow), Cloud- und Dateidienste (Nextcloud, Seafile, OnlyOffice, Collabora), Kommunikationslösungen (Mattermost, OpenTalk) sowie individuelles Managed Hosting für Open-Source-Software. Schwerpunkt ist die DSGVO-konforme Betreuung von KMU, Webagenturen und regulierten Branchen mit Servern in Deutschland.

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