Maklerbestand verkaufen im Raum Hamburg

Hamburg-Makler-Nachfolger sucht Versicherungsbestände und Maklerunternehmen in Norddeutschland

Persönliche Nachfolge statt anonymer Investorenlösung

Hamburg - Viele Versicherungsmakler stehen aktuell vor einer der wichtigsten Entscheidungen ihres Berufslebens: Wer übernimmt das eigene Unternehmen, den aufgebauten Kundenstamm und das über Jahrzehnte gewachsene Vertrauen der Mandanten?

Ein junges, inhabergeführtes Maklerunternehmen aus Hamburg sucht aktuell Versicherungsmaklerbestände sowie Maklerunternehmen zur Übernahme in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Gesucht werden insbesondere Bestände und Unternehmen in den Regionen Hamburg, Lüneburg, Pinneberg, Wedel, Itzehoe, Ahrensburg, Norderstedt, Kaltenkirchen, Barmstedt, Heide, Rendsburg, Husum, Flensburg, Lübeck, Kiel, Schleswig, Eutin, Neumünster, Ratzeburg, Reinbek, Glinde, Uelzen, Rotenburg (Wümme), Stade, Cuxhaven, Buxtehude, Geesthacht, Walsrode, Munster, Harsefeld und Bremervörde.

"Ihr Lebenswerk verdient eine persönliche Fortführung"

Das Hamburger Maklerunternehmen versteht sich bewusst als Gegenmodell zu anonymen, investorengetriebenen Aufkäufen innerhalb der Branche. Im Mittelpunkt stehen langfristige Kundenbeziehungen, persönliche Beratung und die wertschätzende Fortführung bestehender Kundenverbindungen.

"Viele Makler wünschen sich keinen reinen Käufer, sondern einen Nachfolger, der ihre Kunden weiterhin mit derselben Haltung betreut, mit der sie selbst gearbeitet haben. Genau dafür stehen wir."

Die Gründer und Gesellschafter verfügen durch ihre berufliche Vergangenheit bei der Bundespolizei sowie der Bundeswehr über besondere Expertise in der Beratung von Beamten und öffentlichen Bediensteten. Betreut werden Privatkunden insbesondere in den Bereichen Sachversicherung, Krankenversicherung, Lebensversicherung sowie Investmentberatung gemäß §34d und §34f GewO.

Persönliche Beratung statt KI-Massenabfertigung

Das Unternehmen setzt bewusst auf persönliche Kundenbetreuung und individuelle Beratungskonzepte.

"Wir sind überzeugt, dass Vertrauen, Erreichbarkeit und persönliche Betreuung auch künftig die wichtigsten Werte in der Maklerbranche bleiben. Kunden dürfen nicht auf Vertragsnummern reduziert werden."

Gerade ältere Makler, die ihr Unternehmen über Jahrzehnte aufgebaut haben, legen bei der Nachfolge besonderen Wert darauf, dass ihre Mandanten weiterhin aktiv und menschlich betreut werden. Genau hier setzt das Hamburger Team an.

Gesucht werden Makler mit Nachfolgegedanken

Angesprochen sind insbesondere Maklerinnen und Makler, die sich frühzeitig Gedanken über ihre Nachfolge machen und eine nachhaltige Lösung für Kunden, Mitarbeiter und Bestand suchen.

Interessierte Unternehmer können sich unverbindlich austauschen und gemeinsam besprechen, wie eine geordnete und wertschätzende Übergabe aussehen kann.

Kontakt

Interessierte Maklerinnen und Makler aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen können sich vertraulich und unverbindlich melden, um erste Gespräche über eine mögliche Nachfolgelösung zu führen.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Hamburg Nr: 20260507 an:

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24 .

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung im Raum Franken.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

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