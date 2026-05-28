Almjause statt Grillfleisch: Warum immer mehr Deutsche und Österreicher ihren Sommer neu genießen

Der Trend zur entschleunigten Sommerküche wächst: TIROLISH, der führende Online-Shop für Tiroler Delikatessen, verzeichnet zur Sommersaison 2026 eine stark steigende Nachfrage nach Almjause-Paketen.

Zillertal / München, Juni 2026. Während der Gasgrill noch in der Garage steht, suchen immer mehr Menschen nach einer anderen Art des sommerlichen Genusses: unkompliziert, authentisch, mit Produkten die eine Geschichte haben. Die Almjause - ursprünglich die Stärkung der Senner auf Tirols Almen - erlebt 2026 eine bemerkenswerte Renaissance, nicht nur in Tirol selbst, sondern quer durch Deutschland und Österreich.

TIROLISH, der Zillertaler Online-Shop für handgemachte Käse- und Speckspezialitäten, beobachtet diesen Wandel direkt in den eigenen Bestellzahlen: Almjause-Sets, Brettljause-Pakete und Käse-Sortimente verzeichnen zur Sommersaison 2026 einen deutlichen Zuwachs - besonders aus deutschen Großstädten wie München, Hamburg und Berlin.

"Unsere Kunden wollen im Sommer nicht weniger genießen - sie wollen anders genießen. Weniger Aufwand, mehr Authentizität. Ein Brett mit echtem Bergkäse, gutem Speck und Sennbutter macht mehr her als ein aufwendiges Grillbuffet - und das spüren wir deutlich in der Nachfrage."

Claudia, tirolish.at

Der Sommer verändert sich - das Essen auch

Zahlreiche Studien und Konsumberichte zeigen: Deutsche und Österreicher suchen vermehrt nach regionalen, handwerklich hergestellten Lebensmitteln - ein Trend der durch den Sommer zusätzlich Fahrt aufnimmt. Wer im Urlaub in Tirol eine Almjause genossen hat, möchte dieses Erlebnis zuhause reproduzieren. Und wer nie in Tirol war, entdeckt die Küche der Alpen zunehmend über den Online-Handel.

Was die Almjause so besonders macht: Sie braucht keine Vorbereitung, keine Kochkenntnisse, kein aufwendiges Equipment. Ein gutes Holzbrett, ein scharfes Messer, handgemachter Bergkäse aus dem Zillertal - das Ergebnis ist ein Genussmoment der seinesgleichen sucht. Besonders beliebt sind dabei die kuratieren Almjause-Pakete von TIROLISH, die alles Notwendige in einer Bestellung bündeln: würziger und milder Bergkäse, Speck- und Wurstsorten, cremige Sennbutter und Grammelschmalz.

BELIEBTESTE ALMJAUSE-PRODUKTE BEI TIROLISH ZUR SOMMERSAISON

- Bergkäse fein-würzig & würzig

Zillertaler BergSenn, 100 % Heumilch

- Schinkenspeck & Kaminwurzen

Metzgerei Kammerlander, DLG-Gold

- Sennbutter & Grammelschmalz

Frisch aus dem Zillertal

- Brettljause für Freunde

Komplettpaket für 4-6 Personen

Direkt vom Produzenten - frisch ins Wohnzimmer

Was TIROLISH von anderen Anbietern unterscheidet: Der Shop arbeitet ausschließlich mit kleinen, handwerklich arbeitenden Produzenten aus dem Zillertal zusammen - darunter der Zillertaler BergSenn, die Fügener Heumilch Sennerei und die Metzgerei Kammerlander, eine der traditionsreichsten Metzgereien Tirols. Sämtliche Produkte werden gekühlt und in nachhaltigen Isolierboxen nach Deutschland und Österreich geliefert.

Mit über 1.800 Bewertungen und einem Schnitt von 4,9 Sternen auf den führenden Bewertungsplattformen und über 6000 zufriedenen Kunden zählt TIROLISH zu den vertrauenswürdigsten Adressen für Tiroler Spezialitäten im deutschsprachigen Online-Handel. Bestellungen werden montags und dienstags frisch versandt - ein Qualitätsmerkmal, das die Frische der Produkte garantiert.

"Eine Almjause zuhause aufzubauen ist einfacher als viele denken. Man braucht keine Küche, kein Rezept - nur gute Produkte. Genau das liefern wir: echten Geschmack, direkt vom Zillertal auf den Tisch."

Daniel, tirolish.at

Sommer, Sonne, Almjause - so gelingt's zuhause

Für alle die das Almjause-Erlebnis zuhause nachbauen möchten, empfiehlt TIROLISH folgende Grundregel: Qualität vor Quantität. Zwei bis drei Käsesorten, eine bis zwei Sorten Speck oder Wurst, gute Butter, frisches Brot - das reicht für ein unvergessliches Sommererlebnis. Käse sollte mindestens 20 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank genommen werden, damit er sein volles Aroma entfaltet.

Die komplette Almjause-Auswahl sowie alle Sommer-Genusspakete sind unter www.tirolish.at (Österreich) und www.tirolish.de (Deutschland) erhältlich. Versand nach Deutschland kostenlos ab €50 Bestellwert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tirolish.at

Frau Claudia Fankhauser

Wiesenweg 12

6265 Hart im Zillertal

Österreich

fon ..: +436767007052

web ..: https://tirolish.de

email : hallo@tirolish.at

TIROLISH ist der führende Online-Shop für handgemachte Tiroler Käse- und Speckspezialitäten aus dem Zillertal. Gegründet vor fünf Jahren, beliefert TIROLISH Genießerinnen und Genießer in Österreich und Deutschland mit authentischen Produkten direkt von kleinen, handwerklich arbeitenden Produzenten. Mit über 7.000 Bestellungen und 4,9 Sternen auf Trustpilot gehört TIROLISH zu den vertrauenswürdigsten Adressen für Tiroler Spezialitäten im deutschsprachigen Online-Handel.

Pressekontakt:

tirolish.at

Frau Claudia Fankhauser

Wiesenweg 12

6265 Hart im Zillertal

fon ..: +436767007052

email : hallo@tirolish.at