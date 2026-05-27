Monazit mit kritischen schweren Seltenerdmetallen in mehreren Gruben bei Kasiya bestätigt

WESENTLICHE HÖHEPUNKTE

- Monazitkonzentrat, das die kritischsten und wertvollsten schweren Seltenerdmetalle Dysprosium (Dy), Terbium (Tb) und Yttrium enthält, wurde aus vier im DFS-Bergbauplan für Kasiya geplanten Gruben gewonnen, einschließlich Gruben, die für die Produktion in Jahr 1 geplant sind.

- Die DyTb- und Yttriumoxid-Verhältnisse im gesamten Seltenerdoxid-(TREO)-Korb sind etwa siebenmal höher als bei den fünf größten Seltenerdmetallproduzenten der Welt.

o Durchschnittlich 2,5 % DyTb und 11,8 % Yttrium im TREO-Korb gegenüber 0,4 % DyTb und 1,7 % Yttrium bei den fünf größten Seltenerdmetallproduzenten.

o Höchste Verhältnisse von bis zu 3,1 % DyTb und 17,2 % Yttrium wurden in oberflächennahen Schichten (0 bis 6 m) vorgefunden.

- Das US-Kriegsministerium beschreibt das Lieferkettenrisiko für schwere Seltenerdmetalle als eine klare und unmittelbare Gefahr für unsere nationale Sicherheit - Michael P. Cadenazzi Jr., Staatssekretär für Industriepolitik im Kriegsministerium, in seiner Aussage vor dem Senatsausschuss für Streitkräfte am 24. Februar 2026.

o MP Materials Corp., Amerikas einziger vollintegrierter Seltenerdmetallproduzent, meldet keine messbaren Mengen an Dy, Tb oder Yttrium.

- Die Entkopplung der westlichen Lieferkette hat sich beschleunigt, da DyTb und Yttrium chinesischen Exportkontrollen unterliegen.

o Am 20. April 2026 vereinbarte USA Rare Earth Inc. die Übernahme der Serra Verde Group für etwa 2,8 Milliarden US$, was durch einen 15-jährigen, von der US-Regierung garantierten Abnahmevertrag mit Mindestpreisen untermauert wurde.

- Monazit stellt potenziell eine dritte Einnahmequelle aus dem nicht leitenden Bergestrom des DFS-Fließschemas dar - mit der Möglichkeit, auf zusätzlichen Abbau und einen neuen Primärverarbeitungskreislauf zu verzichten - die Bestätigung hierfür ist zurzeit im Gange.

- Ein unabhängiger Bericht zeigt einen potenziellen Preis von 16.000 US$/t im Basisfall (19.000 US$/t im besten Fall) im Jahr 2026 (real), gegenüber dem Referenz-Spotpreis für Monazit (TREO-Gehalt von mind. 54 bis 55 %) von Shanghai Metals Market vom April 2026 von 6.142 US$/t für ein Monazitprodukt mit identischem TREO-Gehalt wie in diesen neuesten Ergebnissen.

Managing Director und CEO Frank Eagar sagte:

Diese Ergebnisse bestätigen, dass der erstmals im Januar 2026 gemeldete Gehalt an in Monazit enthaltenen Seltenerdmetallen in den Gruben vorhanden ist, die für die ersten Produktionsjahre bei Kasiya vorgesehen sind. Das Monazitkonzentrat enthält alle vier magnetischen Seltenerdmetalle - Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium - sowie das äußerst kritische Yttrium. Diese Elemente scheinen aus dem aktuellen Bergestrom unseres DFS-Fließschemas gewinnbar zu sein. Wir treiben die zusätzlichen mineralogischen und metallurgischen Arbeiten voran, die erforderlich sind, um den potenziellen wirtschaftlichen Mehrwert der im letzten Monat gemeldeten DFS zu quantifizieren.

Sovereign Metals Limited (ASX: SVM; AIM: SVML; OTCQX: SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, bedeutsame Ergebnisse der metallurgischen Testarbeiten an schweren Seltenerdmetallen aus seinem Rutil-Graphit-Projekt Kasiya (Kasiya oder das Projekt) in Malawi bekannt zu geben. Die Testarbeiten wurden an Monazitkonzentraten durchgeführt, die aus vier Gruben im Minenplan der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) für das Projekt gewonnen wurden.

Die Ergebnisse bestätigen, dass der Gehalt an schweren Seltenerdmetallen wie Dy, Tb und Yttrium, über den erstmals im Januar 2026 berichtet wurde (siehe ASX-Pressemitteilung vom 21. Januar 2026), in den Gruben vorhanden ist, die für die ersten Produktionsjahre bei Kasiya vorgesehen sind, wobei die durchschnittlichen TREO-Korbverhältnisse etwa siebenmal höher sind als bei den fünf weltweit größten Seltenerdmetallproduzenten.

Der Gehalt an schweren Seltenerdmetallen ist in der oberflächennahen Zone (0 bis 6 m) am höchsten, wo die DyTb- und Yttrium-Verhältnisse im TREO-Korb deutlich über jenen der tieferen Horizonte liegen.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse

Grube Leichte REEs Schwere REEs

NdPr (%) DyTb (%) Y (%)

Babbler 21,0 2,6 11,7

Kingfisher 20,5 2,7 12,5

Sparrow 20,9 2,5 11,9

Mousebird 21,2 2,4 11,3

Durchschnitt von 4 Gruben bei Kasiya 20,9 2,5 11,8

Nahe der Oberfläche (0 bis 6 m) 19,3 2,9 15,4

Tiefer (über 6 m) 21,6 2,3 10,3

Durchschnittlicher REE-Gehalt der fünf größten 19,4 0,4 1,7

Produzenten

Hinweis: Der Durchschnitt der vier Gruben bei Kasiya wurde als Durchschnitt der TREO-Korbverhältnisse pro Grube berechnet. Details zu den Quellen finden Sie in den Anhängen 1 und 2.

Diese Ergebnisse kommen zu einer Zeit, in der die USA ihre Bemühungen verstärken, die Lieferketten für schwere Seltenerdmetalle von China unabhängig zu machen - ein Lieferkettenrisiko, das das US-Kriegsministerium als Angelegenheit der nationalen Sicherheit bezeichnet hat.

Kasiya, das sich bereits in der DFS-Phase befindet und einen Kapitalwert8 vor Steuern von 2,2 Milliarden US$ aufweist, enthält die vier magnetischen Seltenerdmetalle sowie das äußerst kritische Yttrium, die aus dem DFS-Fließschema als potenzielle Nebenprodukte neben Rutil und Graphit gewonnen werden können.

Ein unabhängiger Preisbericht für ein Monazitkonzentrat wurde anhand der Zusammensetzung eines 60-%-TREO-Korbs erstellt. Aufgrund des außergewöhnlich hohen Anteils an schweren Seltenerdmetallen im TREO-Korb von Kasiya hat der unabhängige Bericht das Potenzial für einen Aufpreis gegenüber den Referenzpreisen für Monazit ermittelt. Der prognostizierte Basisfallpreis für 2026 liegt bei 16.000 US$/t (bester Fall 19.000 US$/t), gegenüber einem aktuellen Referenzpreis für Monazitkonzentrat (TREO-Gehalt von 54 bis 55 %) von etwa 6.142 US$/t, basierend auf dem Shanghai Metals Market.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84411/SVM_052726_DEPRcom1.00...

Abbildung 1: Kombinierter DyTb- und Yttrium-Gehalt im TREO-Korb des Monazitkonzentrats von Kasiya (gewichteter Durchschnitt von vier Gruben) im Vergleich zu den von den fünf weltweit größten Seltenerdmetallproduzenten gemeldeten Seltenerdmetallanhäufungen

(Quellen: Siehe Anhang 2.)

Link zur vollständigen englischen Originalmitteilung:

cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03093985-6A1327067&v=undefined

NÄCHSTE SCHRITTE

- Eine weitere detaillierte mineralogische Beschreibung des Monazits in den untersuchten Gruben, einschließlich Freisetzung, Korngröße sowie Verteilung von Uran und Thorium.

- Zusätzliche metallurgische Testarbeiten zur Bewertung potenzieller Weiterverarbeitungswege für das Monazitkonzentrat.

- Ermittlung der Monazitgehalte und -gewinnungsraten sowie der marktgängigen Produktvolumina

- Studie zur Bewertung des wirtschaftlichen Nutzens durch die Einbindung von Monazit als Ergänzung zum bestehenden DFS-Fließschema.

- Kontinuierliche Zusammenarbeit mit potenziellen Abnahmepartnern und staatlichen Interessenvertretern hinsichtlich der Möglichkeiten für schwere Seltenerdmetalle als Nebenprodukt.

Anfragen

Frank Eagar, Managing Director & CEO

Südafrika / Malawi

+27 21 140 3190

Sapan Ghai, CCO

London

+44 207 478 3900

Erklärung der sachverständigen Person

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf metallurgische Testarbeiten beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Andries Willem Kruger, einer sachverständigen Person, zusammengestellt wurden, der Mitglied des South African Council for Natural Scientific Professions, einer anerkannten Berufsorganisation (RPO) ist, die in einer von der ASX von Zeit zu Zeit veröffentlichten Liste aufgeführt ist. Herr Kruger ist bei Sovereign beschäftigt und hält Stammaktien und nicht börsennotierte Leistungsrechte an Sovereign. Herr Kruger verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die Gegenstand der Untersuchung sind, sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Australasiatischer Kodex für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Erzreserven) zu gelten. Herr Kruger stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zum DFS (einschließlich Bergbauplanung, Abbauplanung, Aufbereitung, Infrastruktur, Investitions- und Betriebskosten, Produktionsziel und Erzreserven) stammen aus einer Mitteilung vom 16. April 2026, die unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden kann. Sovereign bestätigt, dass a) ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen, die in der ursprünglichen Mitteilung enthalten sind, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der zuständigen Sachverständigen in dieser Mitteilung dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Mitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Diese Pressemitteilung wurde von Frank Eagar, Managing Director und CEO des Unternehmens, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Link zur vollständigen englischen Originalmitteilung:

cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03093985-6A1327067&v=undefined

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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Ian Middlemas

Level 9 BGC Centre, 28 The Esplanade

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Australien

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