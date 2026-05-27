Harvest kündigt Platzierung über 6,5 Mio. $ zur Beschleunigung globaler Chancen im Verteidigungs- und autonomen Systembereich an

Highlights

- Harvest kündigt die Platzierung neuer Aktien in zwei Tranchen an, mit der 6,5 Mio. $ (vor Kosten) von institutionellen und qualifizierten Investoren eingeworben werden sollen.

- 3 Mio. $ werden in Tranche 1 eingeworben. Weitere 3,5 Mio. $ in Tranche 2 stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf der bevorstehenden Hauptversammlung.

- Die durch die Platzierung eingeworbenen Mittel sollen Harvest gut für die nächste Wachstumsphase positionieren und die Bilanz stärken.

27. Mai 2026 / IRW-Press / Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) (Harvest oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass verbindliche Zusagen für eine Platzierung neuer Aktien in zwei Tranchen bei Investoren eingegangen sind, um 6,5 Mio. A$ in bar vor Kosten einzuwerben (Placement).

Jeff Sengelman kommentierte als Executive Chair von Harvest:

Wir freuen uns sehr über die Unterstützung, die wir für die Platzierung von hochwertigen institutionellen und qualifizierten Investoren erhalten haben. Die eingeworbenen Mittel werden die Bilanz von Harvest stärken und die Umsetzung der Go-to-Market-Strategie im Verteidigungsbereich unterstützen, einschließlich Initiativen zur Verteidigungsbereitschaft und Compliance, der Expansion von Nodestream sowie allgemeinem Working Capital. Der gesamte Vorstand dankt den bestehenden Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung und freut sich, neue Aktionäre im Unternehmen zu begrüßen.

Überblick über die Platzierung

Harvest hat verbindliche Zusagen von Investoren für eine Platzierung in zwei Tranchen über insgesamt 6,5 Mio. A$ zu einem Preis von 0,01 A$ pro Aktie (Placement Price) erhalten. Der Platzierungspreis entspricht keinem Abschlag auf den letzten Schlusskurs der Harvest-Aktien vom 22. Mai 2026 und einem Abschlag von 9,8 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vorangegangenen 15 Handelstage.

Die Platzierung umfasst:

- die bedingungslose Platzierung zur Einwerbung von 3 Mio. A$ durch die Ausgabe von 300.000.000 neuen Aktien, bestehend aus 179.812.278 neuen Aktien, die unter Nutzung der verfügbaren Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 7.1 ausgegeben werden, sowie 120.187.722 neuen Aktien, die unter Nutzung der verfügbaren Platzierungskapazität gemäß ASX Listing Rule 7.1A ausgegeben werden (Tranche 1); und

- die bedingte Platzierung zur Einwerbung von 3,5 Mio. A$ durch die Ausgabe von 350.000.000 neuen Aktien, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, die auf einer Hauptversammlung des Unternehmens im Juli 2026 eingeholt werden soll (Tranche 2).

Die Abwicklung von Tranche 1 der Platzierung wird voraussichtlich am oder um den 2. Juni 2026 erfolgen. Die Ausgabe der neuen Aktien wird für den oder um den 3. Juni 2026 erwartet. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre wird die Abwicklung von Tranche 2 voraussichtlich kurz nach der Hauptversammlung im Juli 2026 erfolgen.

Die dem Unternehmen aus der Platzierung zufließenden Mittel sollen für folgende Zwecke verwendet werden:

- Umsetzung der Go-to-Market-Strategie im Verteidigungsbereich;

- Initiativen zur Verteidigungsbereitschaft und Compliance;

- Ausbau von Nodestream;

- Unternehmens- und operatives Working Capital; sowie

- Kosten der Platzierung.

Alpine Capital Pty Ltd (Alpine Capital) fungierte als Lead Manager der Platzierung. Der Lead Manager erhält eine Barvergütung in Höhe von 6 % der eingeworbenen Mittel sowie bis zu 120.000.000 nicht börsennotierte Optionen (Lead Manager Options) gemäß den Bedingungen des zwischen den Parteien geschlossenen Mandats.

Die Bedingungen der Lead Manager Options sind in Anhang A aufgeführt.

Die Ausgabe der Lead Manager Options erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf einer Hauptversammlung, die voraussichtlich im Juli 2026 stattfinden wird.

Ein Appendix 3B mit weiteren Details folgt zur sofortigen Veröffentlichung.

Zur Veröffentlichung freigegeben durch den Vorstand der Harvest Technology Group Limited.

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Über Harvest Technology Group

Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich netzwerkoptimierter Fernoperationen, die Echtzeit-Fernsteuerung, Kommunikation, Automatisierung und Überwachungsfunktionen ermöglichen. Mit Hauptsitz in Perth, Australien, revolutioniert die Unternehmensgruppe Remote-Field-Services mit ultra-bandbreitenarmen, netzwerkoptimierten Livestreaming-Lösungen. Diese ermöglichen es Kunden, weltweit mit ihren Betriebsabläufen und Mitarbeitenden verbunden zu bleiben und dabei nur einen Bruchteil der bestehenden Bandbreitenressourcen zu nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter: harvest.technology/

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Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug aus einer 5-seitigen Veröffentlichung. Für diese Übersetzung und die aufgeführten Links wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03094086-6A1327081&v=undefined

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