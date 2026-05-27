Syntax bringt neue Speziallösung für SAP Digital Manufacturing auf den Markt: ShiftBook sorgt für Leistungsschub bei Schichtwech

Weinheim, 27. Mai 2026 --- Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, stellt eine neue Speziallösung für Fertigungsunternehmen vor: ShiftBook erweitert den Funktionsumfang von SAP Digital Manufacturing. Damit lassen sich aktuelle Informationen aus der Produktion direkt erfassen und weitergeben, beispielsweise beim Schichtwechsel. Die Anwendung standardisiert die digitale Übergabe zwischen Teams, Vorgesetzten und Schichten und erstellt eine nachvollziehbare Dokumentation der täglichen Produktionsaktivitäten.

Nach wie vor laufen Schichtwechsel bei vielen Fertigungsunternehmen mit Papier und informellen Notizen - selbst wenn eigentlich moderne digitale Systeme wie SAP Digital Manufacturing im Einsatz sind. So entstehen Kommunikationslücken und gehen Informationen verloren, die sich negativ auf Produktionseffizienz oder Qualität auswirken können. ShiftBook schließt diese Lücke, indem es Übergaben vollständig digitalisiert und direkt in SAP Digital Manufacturing einspielt. So haben alle Verantwortlichen der Folgeschicht immer aktuelle Informationen über die gesamte Anlage und den gesamten Produktionsprozess zur Verfügung.

ShiftBook ist das jüngste Ergebnis der laufenden Innovationsinitiative von Syntax. Mit neuen Lösungen unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, Lücken in ihrer Produktionssteuerung zu schließen, Entscheidungen im laufenden Prozess zu verbessern und das Maximum aus ihren MES-Investitionen herauszuholen.

ShiftBook ergänzt das bestehende Lösungsportfolio von Syntax für SAP Digital Manufacturing. Dazu gehören außerdem: Visual Inspection, eine KI-gestützte Qualitätssicherung für die Echtzeiterkennung von Fehlern und Anomalien, sowie Statistical Process Control zur Echtzeitüberwachung und Früherkennung von Prozessabweichungen.

Die Syntax-Erweiterungen für SAP Digital Manufacturing bieten Herstellern folgende Vorteile:

-- Verbesserte Echtzeit-Ausführung - stabiler Betrieb durch bessere Datenverfügbarkeit, Schichtkommunikation und Prozessüberwachung.

-- Nahtlose ERP- und MES-Integration - Lückenschluss zwischen ERP- und MES-Ebenen - weniger manuelle Schritte bei Übergaben und Qualitätsprüfungen.

-- Mehr Transparenz für bessere Entscheidungen - konkret umsetzbare Echtzeit-Einblicke - etwa zu Schichtverläufen, Fehlerdaten und Prozessabweichungen, auch unter Zeitdruck.

-- Standardisierung über Standorte hinweg - konsistente, wiederholbare Prozesse, die Schwankungen reduzieren und die Zuverlässigkeit in globalen Fertigungsumgebungen steigern.

-- Höhere Produktivität in der Fertigung - weniger manueller Aufwand durch vereinfachte, intuitive Tools für höhere Akzeptanz, Effizienz und Agilität.

"ShiftBook ist ein Musterbeispiel für unser Ziel, praxistaugliche Lösungen zu entwickeln, die SAP Digital Manufacturing ergänzen und Unternehmen konkret bei ihren täglichen Abläufen unterstützen", erklärt Roman Freidel, Global Leader des Manufacturing Center of Excellence bei Syntax. "Die Lösung verbessert die Kommunikation direkt an der Line sowie abteilungs- und schichtübergreifend. So werden Informationen transparent weitergegeben, Übergaben erleichtert und Teams in der Produktion können fundierte Entscheidungen auf einer gemeinsamen Informationsbasis treffen."

"Unsere Partnerschaft mit Syntax ist ein wichtiger Baustein für die Umsetzung unserer SmartFactoryVision", sagt Marcel Zokoll, Global Head of Smart Factory PPG bei Gerresheimer. "Gemeinsam haben wir eine vernetzte Produktionsumgebung aufgebaut, die uns mehr Transparenz in Echtzeit und deutlich mehr Agilität in unseren Abläufen ermöglicht. Mit Innovationen wie ShiftBook, das SAP Digital Manufacturing erweitert, treiben wir unsere digitale Transformation konsequent voran und erzielen messbare Verbesserungen an unseren Standorten."

Syntax

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