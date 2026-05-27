Isole e Olena Chianti Classico 2023 Ein Pionier zeitloser Eleganz

Seit Jahrzehnten gilt Isole e Olena als stilprägender Referenzpunkt des Chianti Classico. Mit jedem Jahrgang bringt das Weingut Herz und Seele der Appellation zum Ausdruck – getragen von präziser Arbeit, konsequenter Qualitätsfokussierung und einem tiefen Verständnis des Terroirs.

Der Jahrgang 2023 war von einem besonders regenreichen Frühjahr und hohen Temperaturen geprägt. In vielen Teilen der Toskana führte dies zu erheblichem Peronospora-Druck und qualitativen Einbußen. Dank der gut belüfteten Lagen der Weinberge sowie einer präzisen und sorgfältigen Arbeit im Weinberg konnte Isole e Olena die besonderen klimatischen Herausforderungen des Jahrgangs jedoch erfolgreich meistern und die Qualität und Unversehrtheit der Trauben bewahren.

Die Lese fand zwischen Mitte September und Mitte Oktober statt. Dabei erreichten die Trauben eine vollständige phenolische Reife und bewahrten zugleich ihre aromatische Frische und lebendige Säure – zentrale Elemente für Balance, Eleganz und das Reifepotenzial des Weins.

Der sensible und qualitätsbewußte Ansatz im Weinberg setzt sich konsequent im Keller fort: Die Gärung erfolgt im Edelstahltank, anschließend reift der Wein zwölf Monate in großen Eichenfässern sowie weitere sechs Monate auf der Flasche. Das Ergebnis ist ein Chianti Classico, der im Jahrgang 2023 Authentizität, Präzision und Energie eindrucksvoll in sich vereint.

In der Nase zeigt der Wein Aromen von frischer Kirsche, kleinen roten Beeren und Veilchen, begleitet von feinen würzigen und kräuterigen Noten. Am Gaumen präsentiert er sich dynamisch und präzise, mit feinen Tanninen, lebendiger Säure und einem langen, salzigen Finale.

„Wir sind ein handwerklich arbeitendes Weingut und entwickeln unsere Arbeit im Weinbau kontinuierlich weiter, um Weine zu schaffen, die die wahre Essenz unseres Landes vermitteln”, erklärt Emanuele Reolon, technischer Direktor von Isole e Olena. „Unser Chianti Classico, überwiegend aus Sangiovese mit einem Hauch Canaiolo, bildet das pulsierende Herz des Guts in San Donato in Poggio und versteht sich als stolzer und authentischer Botschafter der Appellation und ihres Erbes.“

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Isole e Olena zählt zu den großen historischen Namen des Chianti Classico. Unter Paolo De Marchi entwickelte sich das Weingut über Jahrzente zu einer stilprägenden Ikone der Appellation, bekannt für Eleganz, Präzision und einen nonkonformistischen, visionären Ansatz.

Heute wird dieses Erbe von der französischen Familiengruppe EPI gemeinsam mit dem technischen Direktor Emanuele Reolon fortgeführt, der die Philosophie des Hauses mit derselben kompromisslosen Qualitätsorientierung weiterentwickelt.

Das Weingut liegt im westlichen Teil der Appellation, in San Donato in Poggio, und umfasst 56 Hektar Rebfläche auf Höhenlagen zwischen 300 und 500 Metern. An der Spitze des Sortiments steht Cepparello, ein reinsortiger Sangiovese, dessen erster Jahrgang 1980 als einer der wegweisenden Supertuscans die Geschichte des italienischen Weins maßgeblich mitprägte.

Dieser Pioniergeist prägt bis heute die önologische Handschrift von Isole e Olena. Der Anspruch, Qualität kontinuierlich weiterzuentwickeln, gehört seit jeher zur Identität des Hauses und machte „Qualität in Evolution“ zu seinem Leitgedanken.

Neben den ikonischen Rotweinen umfasst das Sortiment auch einen Vin Santo, der unter Kennern als Referenz seiner Kategorie gilt, sowie elegante Interpretationen internationaler Rebsorten wie Chardonnay, Syrah und Cabernet Sauvignon.