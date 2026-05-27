ClubGefühle launcht neue Version: Gruppenreisen mit Community vor dem Abflug

ClubGefühle vernetzt Mitreisende schon vor dem Abflug: Community-Funktionen und KI-Suche machen die Reisevorbereitung zur ersten gemeinsamen Erfahrung.

_Die Plattform verbindet Club- und Gruppenreisende schon vor Reisebeginn - mit Vernetzungsfunktionen, gemeinsamer Aktivitätsplanung und integrierter KI-Suche._

Wer in einem Club-Resort oder auf einer Gruppenreise ankommt, kennt niemanden - obwohl viele der Mitreisenden ähnliche Interessen, ähnliche Pläne und vielleicht dasselbe Reisedatum haben. ClubGefühle schließt diese Lücke: Die Plattform vernetzt Reisende bereits in der Vorbereitungsphase und macht aus einer Buchung den Beginn einer gemeinsamen Reiseerfahrung.

Nutzer sehen, wer zur gleichen Zeit an denselben Ort reist, können sich in thematischen Bereichen austauschen, Aktivitäten gemeinsam planen und Erfahrungen mit früheren Reisenden teilen. Der soziale Kontext entsteht vor dem Abflug - nicht erst am Pool.

Mit dem Launch der überarbeiteten Version erweitert ClubGefühle - ursprünglich mit Fokus auf Robinson-Cluburlaube gestartet - sein Portfolio auf weitere Clubanbieter und Gruppenreiseangebote. Neu integriert ist die KI-Suche: Nutzer können Reisewunsch und Präferenzen in natürlicher Sprache eingeben und erhalten passende Vorschläge, ohne sich durch Filtermasken zu arbeiten.

Für Reiseanbieter eröffnet die Plattform einen Kanal, der über reine Listingpräsenz hinausgeht: Angebote werden im Kontext einer aktiven Community dargestellt. Potenzielle Mitreisende tauschen sich rund um eine Reise aus, bevor sie buchen. Anbieter erhalten Einblicke in das Nutzerinteresse und profitieren von organischer Sichtbarkeit innerhalb der Plattform.

_"Eine Clubreise beginnt nicht beim Check-in. Sie beginnt, wenn man zum ersten Mal weiß, mit wem man fährt. Genau diesen Moment wollen wir vorziehen - ClubGefühle macht die Reisevorbereitung zur ersten gemeinsamen Erfahrung." _- Volker Jahns, Gründer von ClubGefühle

Verfügbarkeit

ClubGefühle ist ab sofort in der neuen Version verfügbar unter www.clubgefuehle.de sowie als App (iOS & Android).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SEMYOU GmbH

Frau Jaqueline Ochocki

Churerstr. 135

8808 Pfäffikon

Schweiz

fon ..: 0041432169770

web ..: https://www.clubgefuehle.de

email : Jaqueline.Ochocki@clubgefuehle.de

ClubGefühle ist ein Startup, das Gruppenreisen und Club-Urlaube neu denkt. Die Plattform verbindet Reiseangebote mit Community-Funktionen und KI-gestützter Suche und richtet sich an Reisende, die die soziale Dimension einer Reise bereits in der Planungsphase erleben möchten. Verfügbar als Website, Mobile App und mit integrierter KI-Suchtechnologie.

Pressekontakt:

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