Maxus Mining beauftragt ABH Engineering mit Erzsortierungs- und metallurgischen Untersuchungen während des Bohrprogramms auf dem

Frühzeitige Studien zu Erzsortierung und Metallurgie zur Erschließung des Projektwerts

26. Mai 2026 / Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma ABH Engineering Inc. (ABH) damit beauftragt hat, ein frühes metallurgisches Untersuchungs- und Erzsortierungsbewertungsprogramm (das Programm) für das Projekt Alturas West des Unternehmens (das Projekt) in British Columbia zu leiten und durchzuführen.

Das Programm wird gleichzeitig mit der Bohrkampagne im Sommer 2026 beginnen und dient der Bewertung der metallurgischen Eigenschaften des mineralisierten Materials aus dem Projekt Alturas West, einschließlich Bohrkernen, Schlitzproben und historischen Materials, und dessen Potenzials für die Erzsortierung. Die Arbeiten sollen wichtige Erkenntnisse über potenzielle Gewinnungsraten, Mineralverarbeitungseigenschaften und Möglichkeiten zur Optimierung der zukünftigen Projektwirtschaftlichkeit liefern.

ABH Engineering ist ein Ingenieurbüro mit Sitz in Vancouver, das auf Mineralverarbeitung, Erzsortierung und Projektoptimierung spezialisiert ist. ABH hat mehr als fünfundsiebzig (75) Erzsortierungsprojekte weltweit abgeschlossen und verfügt über Erfahrung in der Betreuung NI 43-101-konformer Studien und Bergbauprojekte für mehrere große Bergbauunternehmen.

Das metallurgische Programm wird voraussichtlich folgende Arbeiten umfassen:

· Prüfung und Auswahl repräsentativer geologischer Proben;

· Koordination metallurgischer Untersuchungen im Labor;

· Bewertung und Optimierung der Erzsortierung;

· Beurteilung der metallurgischen Gewinnungsraten und Verarbeitungseigenschaften; und

· Empfehlungen für zukünftige metallurgische und entwicklungstechnische Arbeiten.

Das Programm wird vom Mineralverarbeitungsteam von ABH unter der Leitung von Brent Hilscher, P.Eng., geleitet. Herr Hilscher ist für seine Kompetenz in der Optimierung der Erzsortierung und der Mineralverarbeitung anerkannt.

Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus, sagt dazu: Die frühzeitige Zusammenarbeit mit ABH Engineering ist ein wichtiger Meilenstein für Maxus im Vorfeld des ersten Bohrprogramms in der Geschichte des Projekts Alturas West. Mit der anerkannten Fachkompetenz der Firma in den Bereichen Erzsortierung und Mineralverarbeitung werden wir die metallurgischen Eigenschaften des Projekts sowie die entsprechenden Erschließungsmöglichkeiten besser bewerten können. Unserer Ansicht nach sollten diese frühen Arbeiten unser Verständnis der Gewinnungsraten, der Verarbeitungseffizienzen und des umfassenderen Potenzials des Projekts im Vorfeld künftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten verbessern können.

Das metallurgische Untersuchungsprogramm erfolgt in Koordination mit externen Laboren, wobei die Ergebnisse zur Planung der künftigen Explorations- und Erschließungsarbeiten auf dem Projekt beitragen sollen.

Über ABH Engineering Inc.

ABH Engineering Inc. ist ein kanadisches Ingenieurbüro, das auf Mineralverarbeitung, Erzsortierung, metallurgische Optimierung und Bergbauprojektentwicklung spezialisiert ist. Die Firma hat Erfahrung in der Unterstützung von Projekten, die von Studien in einer frühen Entwicklungsphase bis hin zu Anlagendesign und -bau reichen.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Proben, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten - unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt - nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, auf dem kürzlich hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.054 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1046 ppm Cu (TK17-149c), 1808 ppm Cu (TK17-28) und 2388 ppm Cu (TK17-12) lieferten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer Systeme kritischer Minerale zu erschließen.

Quellennachweis

¶ Equinox Resources - 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb - Link

Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC - Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling - 24. Februar 2025 - Link

Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 - Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 - Link

NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

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